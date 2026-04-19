Arsenal Manchester City 2025-26 Premier League
Arsenal-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: İşler sarpa sardı! Gabriel, Erling Haaland karşısında adeta ezildi; Gunners'ın Premier Lig şampiyonluk yarışındaki şansı ise buharlaşıyor

Arsenal’in şampiyonluk umutları, Erling Haaland’ın ikinci yarıda attığı golün Pazar günkü devasa Premier Lig şampiyonluk mücadelesini Manchester City lehine sonuçlandırmasıyla bir kez daha ağır bir darbe aldı. Haaland, 65. dakikada attığı golle Pep Guardiola’nın takımına 2-1’lik galibiyeti garantiledi; bu takım, hafta ortasında Burnley’de oynayacağı ertelenmiş maçı kazanması halinde ligin zirvesine yükselecek.

Gunners, tüm turnuvalarda son dört iç saha maçını kazanamadı; bu süreçte her iki kupa turnuvasından da elenirken, şampiyonluk yarışındaki inisiyatifi City’ye kaptırdı. Ancak uzun bir süre, şampiyonluk yarışını kendi ellerinde tutacak bir beraberlik elde edebilecek gibi görünüyordu; zira 18. dakikada Kai Havertz, Gianluigi Donnarumma’nın uzaklaştırma vuruşunu ağlara yönlendirerek Rayan Cherki’nin muhteşem açılış golünü telafi etmişti.

Ancak ikinci yarıda Havertz'in şutu Donnarumma tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı ve Eberechi Eze'nin şutu direğin içinden geri döndü. Ardından Nico O'Reilly'nin güzel oyunuyla Haaland yakın mesafeden golü atarak City'nin üstünlüğünü yeniden sağladı.

Arsenal, maçın sonlarında beraberliği yakalamak için bastırdı ve Leandro Trossard'ın Havertz'i bulmasıyla büyük bir fırsat yakaladı, ancak Alman oyuncunun kafası üstten dışarıya gitti ve konuk takım hayal kırıklığına uğradı.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (6/10):

    Maçın başında topu dışarı çıkarmaya çalışırken çok gergin bir an yaşadı, ancak sonrasında sakin ve soğukkanlıydı ve her iki golde de yapabileceği bir şey yoktu.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Doku karşısında gerçekten zor bir görevdi, özellikle de ilk yarıda gördüğü sarı karttan sonra.

    William Saliba (7/10):

    Defans hattında sağlamdı. Haaland, Gabriel'den kaçmak için sık sık ona doğru kaydı ve Saliba bununla iyi başa çıktı.

    Gabriel Magalhaes (5/10):

    Bazen Haaland ile çekişmeli bir mücadele verdi, ancak her iki golde de yenildiği için hayal kırıklığına uğrayacaktır; önce Cherki onun müdahalesinden kurtuldu, ardından Haaland golü attı. Haaland ile geç saatlerde yaşadığı çarpışmada kırmızı kart görmemesi belki de şanslıydı.

    Piero Hincapie (7/10):

    Semenyo'nun şutunu muhteşem bir blokla engelledi. Karışık bir maç geçirdi, ancak Semenyo'yu büyük ölçüde sessiz tuttu.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (6/10):

    Son birkaç maçta çok daha fazla kendindeydi. Özellikle ilk yarıda keskin ve aktifti.

    Declan Rice (6/10):

    Her zamanki gibi çok çalıştı ancak maça istediği kadar etki edemedi.

    Martin Odegaard (7/10):

    Topa dokunduğunda zaman zaman pasif göründü, ki bu anlaşılabilir bir durum, ancak orta sahadaki varlığı ve pres yapması Arsenal için çok önemliydi. İkinci yarıda Havertz'e harika bir gol fırsatı yarattı.

    Saldırı

    Noni Madueke (5/10):

    Tipik bir Madueke performansı. Bazen tehlikeli görünüyordu, ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı. O'Reilly ve Guehi onu iyi kontrol etti. İlk yarıda Martinelli ile değiştirildi.

    Kai Havertz (5/10):

    Eşitliği sağlayan golde Donnarumma'yı kapatmak için muhteşem bir azim gösterdi. Onun forvette olması Arsenal'e gerçekten bir çıkış noktası sağladı ve pres gücünü artırdı, ancak ikinci yarıda maçı Arsenal'in lehine çevirebilecek iki altın fırsatı kaçırdı.

    Eberechi Eze (6/10):

    Aralık ayından bu yana ilk kez sol kanatta ilk 11'de yer aldı. Cherki'nin golüne giden süreçte biraz zayıftı, ancak dar alanlarda güzel dokunuşlar sergiledi. İkinci yarıda yaptığı mükemmel vuruşun direğin iç kısmına çarpması büyük şanssızlıktı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Gabriel Martinelli (5/10):

    İkinci yarıda kötü bir performans sergiledi. Top hakimiyeti kötüydü ve City'ye hiçbir zaman gerçek bir tehdit oluşturmadı.

    Leandro Trossard (6/10):

    Havertz'in beraberlik golüne yol açması gereken muhteşem bir geç orta yaptı.

    Ben White (6/10):

    Zaman zaman üst üste bindirmeler yaptı ve Arsenal'e sağ kanatta biraz daha çıkış imkanı sağladı.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Mikel Arteta (6/10):

    Takımı, bir sonuç alabilecek ve muhtemelen alması gereken bir performans sergiledi. Hücum ağırlıklı bir kadroydu ve Bournemouth maçına göre büyük bir gelişme gösterdi, ancak sonuçta bu yeterli olmadı.

