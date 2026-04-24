Arsenal, Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Beth Mead'den yoksun olacak; Steph Catley'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması, Leah Williamson'ın sağlık durumuna olan ilgiyi artırıyor
Catley'in sakatlığı nedeniyle Arsenal'in stoper kadrosunun derinliği sınanacak
Catley, bu ayın başlarında Arsenal'in Chelsea'yi mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında baldır sakatlığı nedeniyle sahadan topallayarak çıktı; bu sakatlık, onun Avustralya milli takımındaki görevinden çekilmesine neden oldu. Ancak bu uzun iyileşme süresi, savunma oyuncusunun Arsenal'in UWCL yarı final ilk maçına yetişmesini engelledi; Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers, Cuma günü düzenlenen maç öncesi basın toplantısında bunu doğruladı. "Umarım onu [bu] maç serisinin ilerleyen bölümlerinde görebiliriz," diye ekledi.
Catley'in yokluğu, Williamson'ın fiziksel durumunu mercek altına alıyor
Bu durum Arsenal için büyük bir darbe; zira Catley tüm sezon boyunca son derece istikrarlı bir performans sergilemişti, ayrıca Gunners’ın stoper pozisyonunda zaten bir miktar eksiklik vardı. Sezon başında büyük bir sürpriz yaratan genç oyuncu Katie Reid, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle birkaç aydır sahalardan uzak kalıyor ve Leah Williamson da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bu sezon pek çok maçı kaçırdı.
Williamson'ın son sakatlığı, geçen ay yaşadığı hamstring sorunu oldu ve bu sakatlık nedeniyle UWCL çeyrek finalinde Chelsea'yi yendikleri iki maçta da forma giyemedi. Buna rağmen, İngiltere kaptanı Sarina Wiegman tarafından Lionesses'in son kamp kadrosuna seçildi ve uluslararası maç arası sırasında oynanan ikinci maçta sahalara geri dönebildi ve İzlanda'ya karşı kazanılan zorlu maçın ilk yarısında forma giydi.
Maçtan sonra Williamson'ın dönüşü hakkında konuşan Wiegman, "Buradaki tüm kamp boyunca söylediğimiz gibi, ona karşı dikkatli olmak istiyoruz. Durumu çok iyiydi. Kesinlikle gerekirse daha fazla oynayabilirdi, ancak herhangi bir risk almak istemedik. Formu iyi. Her şey yolunda." dedi.
Defans oyuncusunun Pazar günkü maçta kaç dakika oynayabileceği henüz belli değil. Slegers, Williamson'ın maçın tamamını oynayamaması durumunda alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalabilir. Sol bek Katie McCabe son zamanlarda daha çok orta sahada oynadı ve formu inişli çıkışlı olan doğal stoper Laia Codina'nın yerine tercih edildiği görülüyor.
Mead, 'kişisel nedenlerle' katılmayacak
Arsenal, Pazar günkü maçta Mead'den de yoksun olacak; zira İngiltere milli takım oyuncusu, Slegers'in "kişisel nedenler" olarak nitelendirdiği sebeplerden dolayı bu hafta kadroda yer almadı. Onun kalitesine ve tecrübesine sahip bir oyuncuyu kaybetmek bir başka darbe olsa da, en azından bu pozisyon, Gunners'ın kadro derinliğinin biraz daha fazla olduğu bir alan.
Geçen yaz Arsenal'in kadın futbolunda ilk milyon sterlinlik oyuncusu yaptığı Olivia Smith, kuzey Londra'da mükemmel bir ilk sezon geçiriyor. Chloe Kelly ise son zamanlarda iyi bir formda ve geçen yıl Arsenal'in şampiyonluğunun son aşamalarında belirleyici bir figür olarak öne çıkmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde de tecrübe sahibi. Geçen sezonun yarı finalinde Arsenal'in Fransız devi Lyon ile karşılaştığı maçta gol atan Caitlin Foord, Slegers için bir başka seçenek.
21 günde yedi maç: Arsenal'in sezonun son haftalarındaki yoğun programı
Catley ve Mead'in bu Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında sahalara dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Slegers, iyileşme süreci iyi giden Catley'in yakında takıma döneceği konusunda iyimserdi; ancak kulüp, Mead'e ihtiyaç duyduğu süreyi tanıdığı için onun durumunu değerlendirmek anlaşılır bir şekilde daha zor.
Arsenal, Kadınlar Süper Ligi'nde ilk beşteki diğer takımlara göre iki maç fazlası olduğu için, sezon sonuna kadar çok sayıda maçı tamamlaması gerekiyor. Bu, Gunners'ın WSL sezonunun son gününe kadar temelde her üç veya dört günde bir maç oynayacağı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi unvanını korumak ve lig sıralamasında olabildiğince üst sıralarda yer almak isteyen takım için, bu programda mümkün olduğunca tam kadroya sahip olmak çok önemli.