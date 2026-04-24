Arsenal, Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Beth Mead'den yoksun olacak; Steph Catley'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması, Leah Williamson'ın sağlık durumuna olan ilgiyi artırıyor

Bu durum Arsenal için büyük bir darbe; zira Catley tüm sezon boyunca son derece istikrarlı bir performans sergilemişti, ayrıca Gunners’ın stoper pozisyonunda zaten bir miktar eksiklik vardı. Sezon başında büyük bir sürpriz yaratan genç oyuncu Katie Reid, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle birkaç aydır sahalardan uzak kalıyor ve Leah Williamson da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bu sezon pek çok maçı kaçırdı.

Williamson'ın son sakatlığı, geçen ay yaşadığı hamstring sorunu oldu ve bu sakatlık nedeniyle UWCL çeyrek finalinde Chelsea'yi yendikleri iki maçta da forma giyemedi. Buna rağmen, İngiltere kaptanı Sarina Wiegman tarafından Lionesses'in son kamp kadrosuna seçildi ve uluslararası maç arası sırasında oynanan ikinci maçta sahalara geri dönebildi ve İzlanda'ya karşı kazanılan zorlu maçın ilk yarısında forma giydi.

Maçtan sonra Williamson'ın dönüşü hakkında konuşan Wiegman, "Buradaki tüm kamp boyunca söylediğimiz gibi, ona karşı dikkatli olmak istiyoruz. Durumu çok iyiydi. Kesinlikle gerekirse daha fazla oynayabilirdi, ancak herhangi bir risk almak istemedik. Formu iyi. Her şey yolunda." dedi.

Defans oyuncusunun Pazar günkü maçta kaç dakika oynayabileceği henüz belli değil. Slegers, Williamson'ın maçın tamamını oynayamaması durumunda alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalabilir. Sol bek Katie McCabe son zamanlarda daha çok orta sahada oynadı ve formu inişli çıkışlı olan doğal stoper Laia Codina'nın yerine tercih edildiği görülüyor.