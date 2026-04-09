Arsenal, Londra merkezli Good Squish ile tarihi ilk kadın koleksiyonunu piyasaya sürdü

Kulübün markası giderek güçlenirken, Arsenal Kadın Takımı da tarihindeki ilk moda işbirliğiyle kendi yoluna çıktı.

  • Arsenal Kadın Takımı için bir ilk

    Sık sık gerçekleştirdikleri işbirlikleri ve marka ortaklıkları nedeniyle "Fashion FC" lakabını alan Arsenal'in kadın takımı, bu kez Londra merkezli aksesuar markası Good Squish ile bir araya gelerek gündeme oturdu; bu işbirliği, futbol dünyasının en tutkulu taraftar kitlelerinden birinin büyük beğenisini kazanacağına şüphe yok.

    Geniş kapsamlı yeni koleksiyon

    Arsenal ve Good Squish, bebek tişörtü, eşofman, atkılar ve Good Squish’in imzası niteliğindeki el yapımı saç lastiklerinden oluşan, maç günü için aradığınız her şeyi karşılayan 13 parçalık geniş bir koleksiyon çıkardı. Ayrıca, Arsenal ve İngiltere milli takımının forveti Alessia Russo tarafından derlenen özel bir kapsül koleksiyon da bulunuyor.

  • "Geleceği birlikte inşa ediyoruz"

    Kuzey Londra ekibi ticari gücünü bir kez daha ortaya koyarken, bu koleksiyon kulüp ile taraftar kitlesi arasındaki bağı kutlayan, Arsenal Kadınlar için tarihi bir lansman niteliğinde.

    Russo, koleksiyonun lansmanı hakkında şunları söyledi: "Bu koleksiyon, kulüp olarak çıktığımız yolculuğu ve Arsenal Kadınlar Takımı etrafında inşa etmeye devam ettiğimiz kültürü yansıtıyor. Savunduğumuz değerleri, hissettiğimiz gururu ve topluluğumuzla paylaştığımız bağı temsil ediyor. Bu koleksiyon, bu takımı ileriye taşımada hepimizin oynadığı rolü kutlamak ve geleceği birlikte inşa etmekle ilgili."

    Hayranlar düşünülerek tasarlandı

    Koleksiyon, Arsenal'in "Block by Block" danışma projesinin bir parçası olarak tanıtıldı. Bu proje, kulübün kadınlar futbolu alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük girişim olup, ilk nesil sezonluk bilet sahipleriyle birlikte maç günü kültürünü şekillendirmeyi amaçlıyor.

    AWFC x Good Squish koleksiyonu, Arsenal'in çevrimiçi mağazasında ve kulüp mağazası The Armoury'de satışa sunuldu.

