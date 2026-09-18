Bu transfer, Joseph'in neredeyse on yıldır yuvası olarak gördüğü Liverpool ile uzun süren bağını sona erdiriyor. Ayrılığını duyurmak için Instagram'a giden forvet, Liverpool'a teşekkür etti.

"Unutulmaz 9 yılın ardından, veda etme zamanı geldi" diye yazdı Joseph. "Anılar için ve buradaki zamanımı gerçekten özel kıldığınız için teşekkür ederim. @liverpoolfc YNWA."

Arsenal, genç oyuncunun imzası için yaşanan yoğun rekabete başarıyla karşı koydu; İngiltere'den rakipleri Manchester United ve Chelsea de somut ilgi göstermişti.







