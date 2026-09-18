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Arsenal, Liverpool’un harika çocuğunu kaptı! Arsenal, İngiltere genç yıldızı Vincent Joseph’in imzası için Manchester United ve Chelsea’yi geride bıraktı
Arsenal, Liverpool’un yeteneğini kadrosuna kattı
Arsenal, 16 yaşındaki forvet Joseph’in Liverpool’dan transferini resmen doğruladı. Genç oyuncu, 2026/27 sezonu öncesinde kulübün birinci yıl bursiyer alımı kapsamında kuzey Londra ekibine katıldı.
Joseph’in gelişi, Premier League şampiyonu için önemli bir hamle anlamına geliyor. Genç santrfor, Merseyside’da burs sözleşmesi imzalama fırsatını geri çevirerek umut vadeden gelişimini Emirates Stadyumu’nda sürdürmeyi tercih etti.
Anfield'e zorlu bir veda
Bu transfer, Joseph'in neredeyse on yıldır yuvası olarak gördüğü Liverpool ile uzun süren bağını sona erdiriyor. Ayrılığını duyurmak için Instagram'a giden forvet, Liverpool'a teşekkür etti.
"Unutulmaz 9 yılın ardından, veda etme zamanı geldi" diye yazdı Joseph. "Anılar için ve buradaki zamanımı gerçekten özel kıldığınız için teşekkür ederim. @liverpoolfc YNWA."
Arsenal, genç oyuncunun imzası için yaşanan yoğun rekabete başarıyla karşı koydu; İngiltere'den rakipleri Manchester United ve Chelsea de somut ilgi göstermişti.
Seçkin bir altyapı geçmişi
Joseph, gol yollarındaki üretken performansıyla giderek büyüyen bir itibarla başkente geliyor. Genç forvet, geçen sezon Liverpool'un 18 yaş altı takımında anında etki yarattı ve ilk iki maçında üç kez fileleri havalandırdı.
Uluslararası düzeydeki geçmişi de aynı derecede etkileyici. İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil eden Joseph, Young Lions formasıyla çıktığı sadece dokuz maçta sekiz gol gibi dikkat çekici bir rakama ulaştı, ayrıca bir de asist yaptı.
Arsenal akademisine geçişi, tanıdık yüzlerin varlığı sayesinde kolaylaşacak. Joseph'in, İngiltere genç milli takımındaki takım arkadaşları Emerson Nwaneri ve Charlie Phillips ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Arsenal da bu ortaklıkların kulüp seviyesinde gelişmesini umacak.
Arsenal'ın altyapı hamlesi sürüyor
Joseph, bu yıl Arsenal'ın altyapısına yapılan heyecan verici takviyeler dalgasının yalnızca son halkası. Arsenal, yaz boyunca akademi kadrosunu agresif şekilde güçlendirdi ve Habeeb Ogunneye, James Scanlon, Igor Tyjon, Axel Donczew, Mylo Bernard ile Elijah Upson için anlaşmalar sağladı.
Kuzey Londra ekibi gelecek yılı da şimdiden düşünüyor. Büyük beğeni toplayan Gürcü forvet Andria Bartishvili ile yetenekli genç kaleci Phoenix Blayney, gelecek yaz kulübe katılmak üzere ön sözleşme imzaladı.
Joseph içinse kısa vadede odak noktası, Arsenal'ın 18 yaş altı kadrosuna uyum sağlamak ve onu ülkenin en çok talep gören genç yeteneklerinden biri yapan ölümcül formunu tekrarlamak olacak.
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