Arsenal, Tzolis'i toplam 40 milyon euro karşılığında resmen kadrosuna kattığını açıkladı; futbolcu ise son günlerde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Son sezonda, Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alındığında, Tzolis'ten daha fazla asist yapan (23) kimse olmadı. Oyuncu ayrıca Belçika Ligi'nde en fazla başarılı orta yapan isim de oldu (97).