Arsenal vakit kaybetmedi ve Leandro Trossard'ın yerine gelen ismi resmen açıkladı; Trossard geçtiğimiz günlerde 18 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. İngiltere şampiyonu ekip, birkaç haftadır ideal profil olarak Christos Tzolis'i belirlemişti. Brugge'den gelen 2002 doğumlu hücum oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri ve 2025/2026 sezonunda son derece üst düzey bir performans sergiledi.
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Arsenal, Leandro Trossard'ın yerine gelen isim resmen açıklandı: Christos Tzolis transferi tamam, bonservisine 40 milyon euro ödendi
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Arsenal, Tzolis'i toplam 40 milyon euro karşılığında resmen kadrosuna kattığını açıkladı; futbolcu ise son günlerde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Son sezonda, Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alındığında, Tzolis'ten daha fazla asist yapan (23) kimse olmadı. Oyuncu ayrıca Belçika Ligi'nde en fazla başarılı orta yapan isim de oldu (97).
İngiltere'ye dönüş
2002 doğumlu kanat oyuncusu için bu, 2021'de PAOK Selanik'ten 11 milyon euro karşılığında transfer olduğu Norwich City'deki dönemin ardından İngiliz futbolundaki ikinci deneyim olacak. Twente ve Fortuna Düsseldorf'taki sonraki maceralarından önce Tzolis, Norwich formasıyla 30 maça çıkıp 3 gol attı. 2024 yazından bu yana Club Brugge'de forma giyen oyuncu, Belçika'daki kariyerini 108 maç, 43 gol ve 45 asistle zenginleştirdi.
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