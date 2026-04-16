Arsenal, La Liga'dan bir forvet için 120 milyon avroluk dev transferi finanse etmek amacıyla Kai Havertz ve Gabriel Jesus'u satmaya hazır
Arsenal, hücum ikilisini feda etmeye hazır
CaughtOffside'a göre Mikel Arteta, Kuzey Londra'ya yapılacak dev bir transferin önünü açmak için hem Havertz'in hem de Jesus'un ayrılmasına izin vermeye hazır. Bu kadar önemli isimleri takımdan gönderme kararı, Arsenal'in 2026-27 sezonu öncesinde gerçek anlamda dünya çapında bir golcü transfer etme kararlılığını ortaya koyuyor.
Bu ikiliyi elinden çıkararak, Gunners maaş giderlerini önemli ölçüde azaltırken, Atletico'nun kararlılığını sınamak için gereken transfer ücretinin önemli bir kısmını da elde etmiş olacak. Kaynaklar, Premier League şampiyonluğu için umut besleyen kulübün, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak bu transfer için bir çerçeve oluşturmak üzere şimdiden perde arkasında çalıştığını belirtiyor.
Alvarez ayrılık ihtimalinin kapısını açık bırakıyor
Atletico, yıldız oyuncusunun satılık olmadığını kamuoyuna defalarca vurgulasa da, oyuncunun kendisi son zamanlarda bu spekülasyonları yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Dünya Kupası şampiyonu, yakın zamanda verdiği bir röportajda Metropolitano’daki uzun vadeli geleceği hakkında sorulduğunda net olmayan bir yanıt verdi.
Alvarez şunları söyledi: "Söyleyecek bir şeyim yok. Bunlar konuşulan şeyler, sosyal medyada da çok konuşuluyor, herkes fikrini paylaşıyor, her şey abartılıyor. Hiçbir şey söylemedim, burada iyiyim, çok mutluyum, tüm turnuvalarda mücadele ediyorum. Hiçbir şey söylemedim, bunlar sadece dedikodular. Olaylar abartılıyor. Atletico'da mutluyum, memnunum, mücadele ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz ve Copa del Rey finalindeyiz." Ancak, 2026-27 sezonunda başka bir takıma transfer olup olmayacağı sorulduğunda, "Nereden bileyim? Belki evet, belki hayır, asla bilemezsin." dedi.
Atlético rekor kıran bir karşı teklif hazırlıyor
Diego Simeone’nin takımı, en değerli oyuncusunu mücadele etmeden bırakmaya niyetli değil. Arsenal ve Barcelona’nın ilgisini uzaklaştırmak amacıyla, İspanyol devinin Arjantinli oyuncuyu Jan Oblak ile birlikte kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu yapacak bir sözleşme uzatması hazırladığı söyleniyor. Haberlere göre La Liga ekibi, oyuncuyu kalmaya ikna etmek için sezon başına yaklaşık 10 milyon avroluk bir paket sunmaya hazır. Bu proaktif tutum, özellikle tüm yerel ve Avrupa kupalarında attığı kritik gollerle değerini kanıtladığı bir sezonun ardından, oyuncunun proje için ne kadar önemli olduğunu yansıtıyor.
Arjantin'deki rekabet kızışıyor
Arsenal, eski Manchester City oyuncusunu Premier Lig'e geri getirebilmek için zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Paris Saint-Germain, uzun süredir bu oyuncuya ilgi duyuyor ve Arsenal'in masaya koyabileceği her türlü teklife rakip olacak mali güce sahip. Öte yandan Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerini alacak bir oyuncu arayışında olduğu için durumu yakından takip etmeye devam ediyor.
Kuzey Londralılar, sürecin erken aşamalarında oyuncunun temsilcileriyle güçlü bir ilişki kurarak bu açığı kapatmaya çalışıyor. Bu sezon şimdiden 18 gol atan Alvarez, Avrupa futbolunun en çok aranan isimlerinden biri ve Arsenal'in Havertz ve Jesus gibi köklü yıldızlarını feda etmeye hazır olması, Atleti'nin yıldızına ne kadar değer verdiklerini gösteriyor.