Arsenal, La Liga'dan bir forvet için 120 milyon avroluk dev transferi finanse etmek amacıyla Kai Havertz ve Gabriel Jesus'u satmaya hazır

CaughtOffside'a göre Mikel Arteta, Kuzey Londra'ya yapılacak dev bir transferin önünü açmak için hem Havertz'in hem de Jesus'un ayrılmasına izin vermeye hazır. Bu kadar önemli isimleri takımdan gönderme kararı, Arsenal'in 2026-27 sezonu öncesinde gerçek anlamda dünya çapında bir golcü transfer etme kararlılığını ortaya koyuyor.

Bu ikiliyi elinden çıkararak, Gunners maaş giderlerini önemli ölçüde azaltırken, Atletico'nun kararlılığını sınamak için gereken transfer ücretinin önemli bir kısmını da elde etmiş olacak. Kaynaklar, Premier League şampiyonluğu için umut besleyen kulübün, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak bu transfer için bir çerçeve oluşturmak üzere şimdiden perde arkasında çalıştığını belirtiyor.