Arsenal FC
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Arsenal, kulübün daha küçük iyileştirmeleri tercih etmesi nedeniyle düzenli olarak kapalı gişe oynamasına rağmen Emirates Stadyumu'nda büyük çaplı bir genişlemeyi gündemden çıkardı
Arsenal, köklü değişim yerine evrimi tercih etti
Arsenal, Emirates Stadyumu’nda büyük çaplı bir genişlemeye gitmeme yönünde resmen karar aldı ve böylece Kuzey Londra ekibinin mevcut 60.704 kişilik kapasiteyi önemli ölçüde artırabileceğine dair spekülasyonlar sona erdi. Bilet talebi hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinde olsa da kulüp yönetimi, dev bir inşaat projesinin şu anki öncelik olmadığı sonucuna vardı.
Böyle bir projenin uygulanabilirliğini değerlendirmek için kulüp, 2024’te icra kurulu başkanı Richard Garlick liderliğinde özel bir çalışma grubu kurdu ve iç saha stadına kapsamlı ilaveler yapılması ihtimalini inceledi. Büyük ölçekli bir yenilemenin lojistik ve finansal etkilerinin ayrıntılı şekilde gözden geçirilmesinin ardından, ana odağın koltuk kapasitesi olmamasına karar verildi. Bunun yerine kulüp, ticari ve seyirci deneyimini geliştirmek için mevcut altyapıyı modernleştirmeye öncelik verecek.
- Getty Images
Arsenal, Emirates'teki daha küçük çaplı yenilemeleri tercih etti
Kulüp, yakın zamanda taraftarlarla yapılan bir toplantıda bu stratejiyi net şekilde iletti ve stat için dönüştürücü bir "masterplan" ile ilerlemeyeceklerini doğruladı. Bunun yerine, daha küçük ve hedefe yönelik değişiklikleri tercih ettiklerini vurguladı.
Arsenal şöyle dedi: "Emirates Stadyumu'nun büyük ölçekli bir masterplan yerine, yiyecek-içecek ortağımız Legends ile bugüne kadar yaptığımız iyileştirmelerin üzerine koyarak gelişimini sürdürmesine yönelik bağlılığımızı paylaştık; güvenli ayakta seyir alanlarının devreye alınması (bu sezon Clock End'de, gelecek sezon ise North Bank'ta), ağırlama ve perakende deneyimlerinin iyileştirilmesi ve ziyaretçi deneyimlerinin geliştirilmesi buna dahildir."
Taraftar deneyimine odaklanmak
Büyük ölçekli bir yapısal yeniden inşa yerine "süregelen evrimi" tercih eden Arsenal, kaynaklarını anında gelir sağlayan ve atmosferi iyileştiren alanlara yoğunlaştırıyor. Buna ağırlıklı olarak ağırlama hizmetleri, perakende tesisleri ve genel ziyaretçi deneyimi dahil. Kulüp, bu kademeli kazanımların, stadyumun üst tribünlerine binlerce yeni koltuk eklemenin yaratacağı yıkıcı ve maliyetli sürece kıyasla yatırım açısından daha iyi bir geri dönüş sağlayacağına inanıyor.
Maçlara giden taraftarlar için en görünür değişikliklerden biri, güvenli ayakta seyir alanlarının kademeli olarak devreye alınması oldu. Kulüp bu sezon bunu zaten Clock End'de uygulamaya koymuşken, gelecek dönemde girişimi North Bank'e genişletmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, kulübün stadyum ortamını modernize etmesine, çatıyı yükseltmenin ya da tribünleri genişletmenin beraberinde getirdiği ciddi mühendislik zorluklarına girmeden imkan tanıyor; bu seçeneklerin her ikisi de önemli mali riskler taşıyacaktı.
- Getty Images
Kapasite konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor
Kapasitenin yaklaşık 60.000 koltukta tutulması yönündeki karar, Arsenal'ın toplam kapasite açısından Premier League'deki bazı rakiplerinin gerisinde kalmayı sürdüreceği anlamına geliyor. Emirates Stadyumu şu anda kapasite bakımından İngiltere'nin en büyük yedinci futbol stadyumu konumunda. Önünde ise Wembley Stadyumu (90.000), Manchester United'ın Old Trafford'u (74.158), Tottenham Hotspur Stadyumu (62.850), West Ham United'ın London Stadyumu (62.500), Manchester City'nin Etihad Stadyumu (61.470) ve Liverpool'un yeni genişletilen Anfield'ı (61.276) yer alıyor.
Yerel rakibi Tottenham Hotspur, 2019'da 62.850 kişilik çok amaçlı stadyumunu açtığında dikkat çekici şekilde Arsenal'ın kapasitesini geride bıraktı. Emirates hâlâ dünya standartlarında bir tesis olsa da, NFL maçları veya büyük konserler gibi futbol dışı etkinlikler için, özellikle bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanan yeni Spurs stadındaki kadar çok yönlülüğe sahip değil.
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