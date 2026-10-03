Arsenal, Emirates Stadyumu’nda büyük çaplı bir genişlemeye gitmeme yönünde resmen karar aldı ve böylece Kuzey Londra ekibinin mevcut 60.704 kişilik kapasiteyi önemli ölçüde artırabileceğine dair spekülasyonlar sona erdi. Bilet talebi hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinde olsa da kulüp yönetimi, dev bir inşaat projesinin şu anki öncelik olmadığı sonucuna vardı.

Böyle bir projenin uygulanabilirliğini değerlendirmek için kulüp, 2024’te icra kurulu başkanı Richard Garlick liderliğinde özel bir çalışma grubu kurdu ve iç saha stadına kapsamlı ilaveler yapılması ihtimalini inceledi. Büyük ölçekli bir yenilemenin lojistik ve finansal etkilerinin ayrıntılı şekilde gözden geçirilmesinin ardından, ana odağın koltuk kapasitesi olmamasına karar verildi. Bunun yerine kulüp, ticari ve seyirci deneyimini geliştirmek için mevcut altyapıyı modernleştirmeye öncelik verecek.