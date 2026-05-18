Bu, Arsenal için mirasını belirleyecek iki haftaya girerken Mikel Arteta’nın üzerinde kafa yorduğu pek çok sorudan biri. Emirates Stadyumu’nda hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda kazanılmayı bekleyen iki büyük kupa bulunuyor.

Premier Lig lideri, 2003-04 sezonundaki efsanevi "Invincibles" takımından bu yana İngiltere'de ilk kez üst düzey bir şampiyonluk kazanmayı hedefliyor. Programda iki maç kaldı ve Manchester City ile Pep Guardiola, Gunners'ın ensesinde nefesini kesmeye devam ediyor.

Bu maçlar tamamlandığında, dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne yönelecek. Arsenal, bu ikonik kupayı hiç kaldırmadı, ancak Budapeşte'de rekorları yeniden yazma şansı var. PSG'yi yenmek kolay bir iş olmayacak.

Arteta'nın takımı, Bukayo Saka ve Viktor Gyokeres gibi birçok maç kazandıran oyuncuya sahip, ancak Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembele, Golden Boy ödülünün sahibi Desire Doue ve Gürcü sihirbaz Kvaratskhelia ile karşı karşıya geleceklerini unutmamak gerekir.