Arsenal, Khvicha Kvaratskhelia sorununu nasıl çözecek? Gunners’ın efsane oyuncusu Ray Parlour, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sağ bek pozisyonuyla ilgili “endişesini” dile getirdi
Arsenal, Şampiyonlar Ligi zaferiyle tarih yazmayı hedefliyor
Bu, Arsenal için mirasını belirleyecek iki haftaya girerken Mikel Arteta’nın üzerinde kafa yorduğu pek çok sorudan biri. Emirates Stadyumu’nda hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda kazanılmayı bekleyen iki büyük kupa bulunuyor.
Premier Lig lideri, 2003-04 sezonundaki efsanevi "Invincibles" takımından bu yana İngiltere'de ilk kez üst düzey bir şampiyonluk kazanmayı hedefliyor. Programda iki maç kaldı ve Manchester City ile Pep Guardiola, Gunners'ın ensesinde nefesini kesmeye devam ediyor.
Bu maçlar tamamlandığında, dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne yönelecek. Arsenal, bu ikonik kupayı hiç kaldırmadı, ancak Budapeşte'de rekorları yeniden yazma şansı var. PSG'yi yenmek kolay bir iş olmayacak.
Arteta'nın takımı, Bukayo Saka ve Viktor Gyokeres gibi birçok maç kazandıran oyuncuya sahip, ancak Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembele, Golden Boy ödülünün sahibi Desire Doue ve Gürcü sihirbaz Kvaratskhelia ile karşı karşıya geleceklerini unutmamak gerekir.
Sağ bek pozisyonundaki sorunlar, Arsenal için Kvaratskhelia konusunda bir sorun teşkil ediyor
Arsenal, son dönemde Jurrien Timber ve Ben White’ın talihsiz sakatlıklar nedeniyle kadro dışı kalmasıyla sağ bek pozisyonunda seçenek sıkıntısı çekiyor ve bu durum Kuzey Londra’da bariz endişelere yol açıyor.
Gunners'ın bu sorunu nasıl çözeceği sorulduğunda, bahisçilere kayıt teklifleri sunan 10bet adına GOAL'a konuşan Parlour, Kvaratskhelia'nın yaratacağı zorluk hakkında şunları söyledi: “Bana göre o, uzun zamandır gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Yani o harika bir oyuncu; topla yaptıkları, içe doğru kesmeleri... Bu yüzden biraz endişe verici.
“Timber'ın ne kadar süredir sahalardan uzak olduğunu bilmiyorum. Uzun bir süre. Onu hemen sahaya sokup sokamayacağını bilmiyorum, çünkü sakatlık nedeniyle bu kadar çok maçı kaçırmış olmanın etkisi çok büyük. Birdenbire sahaya çıkıp harika bir iş çıkaramazsınız. Bu yüzden orada ne yapabileceğini görmek ilginç olacak. Bilmiyorum. Yani bu onun için endişe kaynağı olacak, buna şüphe yok.
“Orada kim oynarsa oynasın, elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Sağ bek olarak çok fazla ileriye çıkamazsınız; onun neler yapabileceğini bildiğiniz için ona karşı daha savunma odaklı olacaksınız. Bu yüzden bence normalde olduğu gibi bekler ileriye çıkmayacak.
“Bence çok daha organize bir dörtlü savunma olacak, şöyle ki, ‘Eğer ileriye çıkabilirsek, önümüzdeki oyuncular hasarı versin, ama biz pozisyonumuzdan çıkmayalım’ diye düşünecekler, çünkü onların kontratakta ne kadar iyi olduklarını ve ileriye çıkarken ne kadar iyi olduklarını biliyorsunuz. Bence Mikel Arteta maça bu şekilde yaklaşacak.”
Arteta, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iyimserliğini koruyor
Arteta, beklendiği üzere kartlarını saklamaya devam ediyor; Arsenal teknik direktörü, kadro seçimi ve taktiksel düzenler konusunda hiçbir ipucu vermek istemiyor. Emirates Stadyumu’ndan gelen resmi açıklamalar ise olumlu ve iyimser bir tonda.
PSG maçı yaklaşırken, Arteta dörtlü savunmasının sağ kanadıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Alternatiflere bakmamız gerekiyor. Orada oynayabilecek iki oyuncumuz şu anda müsait değil. Başka bir çözüm bulmamız gerekiyor.
“İyi olan şey, bu sezon sahada her pozisyonda bunu deneyimlemiş olmamız. Sorun yaşadığımızda, genellikle aynı pozisyonlarda da sorunlar yaşıyorduk. Doğru performans ve istikrar seviyesini bulmayı başardık. Eminim bunu başaracağız.”
Arsenal'in fikstürü: Şampiyonluk yarışında geriye iki Premier Lig maçı kaldı
Kvaratskhelia ve arkadaşlarıyla karşılaşmadan önce Arsenal’in Premier Lig’de Burnley ve Crystal Palace’ı yenmesi gerekiyor. Bu maçların ilki Pazartesi günü Emirates Stadyumu’nda oynanacak, ardından Pazar günü ise Londra’nın güneyindeki Selhurst Park’a konuk olacaklar.
Bu maçlardan maksimum puan alınması, 22 yıl sonra ilk şampiyonluğu getirecek ve Puskas Arena'da tarih yazılabilecek Fransız rakiple oynanacak kritik karşılaşma öncesinde güven ve pozitif bir hava yaratacaktır.