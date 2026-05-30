Arsenal’in Şampiyonlar Ligi zaferi için verdiği uzun bekleyiş, PSG’ye karşı alınan kıl payı ve yürek burkan bir yenilginin ardından devam ediyor. Kai Havertz’in açılış golüyle Mikel Arteta’nın takımı doğru yolda gibi görünüyordu; bu gol, Kuzey Londra ekibini uzun süredir arzuladıkları kupayı nihayet kaldırmak için avantajlı bir konuma getirmişti.

Ancak Fransız şampiyonu ikinci yarıda geri döndü ve Ousmane Dembele skoru eşitleyerek maçı uzatmalara, ardından da korkulan penaltı atışlarına taşıdı. Gerilim, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel'in penaltı atışını kaçırmasıyla doruğa ulaştı. Bu an, Arsenal'in kaderini kesin olarak belirledi ve şampiyonluğu PSG'ye kazandırdı.