Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Şampiyonlar Ligi finalinde hayati öneme sahip bir penaltıyı kaçırmasının ardından Gabriel'e yaptığı jest nedeniyle "centilmen" Marquinhos'a saygılarını sundu
Avrupa'da Arsenal'e büyük hayal kırıklığı
Arsenal’in Şampiyonlar Ligi zaferi için verdiği uzun bekleyiş, PSG’ye karşı alınan kıl payı ve yürek burkan bir yenilginin ardından devam ediyor. Kai Havertz’in açılış golüyle Mikel Arteta’nın takımı doğru yolda gibi görünüyordu; bu gol, Kuzey Londra ekibini uzun süredir arzuladıkları kupayı nihayet kaldırmak için avantajlı bir konuma getirmişti.
Ancak Fransız şampiyonu ikinci yarıda geri döndü ve Ousmane Dembele skoru eşitleyerek maçı uzatmalara, ardından da korkulan penaltı atışlarına taşıdı. Gerilim, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel'in penaltı atışını kaçırmasıyla doruğa ulaştı. Bu an, Arsenal'in kaderini kesin olarak belirledi ve şampiyonluğu PSG'ye kazandırdı.
Marquinhos tecrübeli bir oyuncuya yakışır bir performans sergiledi
O belirleyici kaçırılan golün hemen ardından, PSG kaptanı Marquinhos'un kendi takımının coşkulu kutlamalarını bir kenara bırakıp vatandaşı Gabriel'i teselli etmeye çalıştığı görüldü. Bu, iki üst düzey savunma oyuncusu arasında yaşanan samimi bir empati anıydı ve Arsenal kaptanının da gözünden kaçmadı.
Bu etkileşim hakkında konuşan Odegaard, PSG'nin tecrübeli oyuncusuna övgüler yağdırdı ve onun futbol dünyasında kazandığı saygıyı takdir etti. "O bir beyefendi. Muhtemelen şu anda aktif olan en tecrübeli oyunculardan biri," diyen Odegaard, yenilginin acısına rağmen bu jestten açıkça etkilendi.
Büyük sahnede paylaşılan deneyim
Odegaard, Marquinhos’un tepkisinin, Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarında hem zirveleri hem de dip noktaları yaşamış olmasından kaynaklandığına inanıyor. Bu turnuvada PSG’nin birçok kez ilerlemesinde kilit rol oynayan Marquinhos, büyük bir hatanın bir oyuncu üzerinde yaratabileceği psikolojik yükü çok iyi anlıyor.
Norveçli oyun kurucu, PSG kaptanının davranışlarını değerlendirirken bu bakış açısını vurguladı. Odegaard şunları ekledi: "O, böyle bir finalin her iki yönünü de zaten yaşadı ve şu anda neler yaşadığımızı çok iyi biliyor."
Rice, kalbi kırık takım arkadaşlarına destek oluyor
Declan Rice, Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kaçıran Eberechi Eze ve Gabriel'i hemen destekledi. TNT Sports'a konuşan orta saha oyuncusu, bu ikilinin Arsenal'in bu sezonki başarısındaki önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Yıkıldık. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kaçırmak hiç hoş bir şey değil. Ama onları seviyoruz. Bakın, bu futbolda olur. Finalde penaltı kaçıran son oyuncular onlar olmayacak. Herkes penaltı kaçırmıştır. Bu sezon bu ikisi olmasaydı, Premier Lig'i kazanamazdık. Bu acımasız bir durum, ama olumlu yanlarına bakıyoruz."