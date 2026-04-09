Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın Sporting CP galibiyetinde sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasının ardından Norveç milli takım teknik direktörü, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi verdi

Solbakken, Odegaard'ın sağlık durumuyla ilgili durumu açıklığa kavuşturmak için devreye girdi. Oyun kurucu, Arsenal'in Lizbon'da 1-0 kazandığı maçın 70. dakikasında sahadan topallayarak çıkınca endişe yarattı. Maçın büyük bir bölümünde ritmini yakalayamamış gibi görünse de, erken çıkmasının başlıca nedeni sakatlığı gibi görünüyordu.

Kaptanının durumuna açıklık getirmek için Norveç'te basına konuşan Solbakken, sorunun ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı. Milli takım teknik direktörü, 27 yaşındaki oyuncunun kısa sürede sahalara döneceği konusunda iyimserliğini koruyarak, "Küçük bir aksilik. Bence çok geçmeden sahalara dönecektir" dedi.