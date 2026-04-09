Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın Sporting CP galibiyetinde sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasının ardından Norveç milli takım teknik direktörü, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi verdi
Solbakken olumlu haberler veriyor
Solbakken, Odegaard'ın sağlık durumuyla ilgili durumu açıklığa kavuşturmak için devreye girdi. Oyun kurucu, Arsenal'in Lizbon'da 1-0 kazandığı maçın 70. dakikasında sahadan topallayarak çıkınca endişe yarattı. Maçın büyük bir bölümünde ritmini yakalayamamış gibi görünse de, erken çıkmasının başlıca nedeni sakatlığı gibi görünüyordu.
Kaptanının durumuna açıklık getirmek için Norveç'te basına konuşan Solbakken, sorunun ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı. Milli takım teknik direktörü, 27 yaşındaki oyuncunun kısa sürede sahalara döneceği konusunda iyimserliğini koruyarak, "Küçük bir aksilik. Bence çok geçmeden sahalara dönecektir" dedi.
- AFP
Kısa süreli bir devamsızlık bekleniyor
Bu haber Mikel Arteta için genel olarak olumlu olsa da, zamanlama Arsenal için hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Tıbbi ekip, Odegaard’ın iyileşme sürecini dikkatli bir şekilde yönetmeye çalıştığı için, oyuncunun Bournemouth ile oynanacak bir sonraki Premier Lig maçında forma giyme şansı şu anda zayıf görünüyor. Kulüp, orta saha oyuncusunu geçmişte rahatsız eden ayak bileği sorunlarının tekrarlanmasından endişe duyarak, ilk muayene sonuçlarını endişeyle bekliyordu.
Son gelişmeler, Bournemouth maçı için henüz erken olsa da, kaptanın uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını gösteriyor.
Eberechi Eze antrenmanlara geri döndü
Gunners için tam zamanında gelen bir moral kaynağı olarak, Eberechi Eze bu sabah Arsenal antrenmanlarında yeniden görüldü. İngiltere milli takım oyuncusu, kulübün son üç maçında forma giyememişti ve yokluğunun etkisi hissedilmişti; takım, onun yokluğunda belirli bir yaratıcılık seviyesinden yoksun kalmıştı.
London Colney'de sahalara geri dönmesi, hafta sonu Bournemouth ile oynanacak maçta kadroda yer alabileceğini gösteriyor. Odegaard'ın muhtemel yokluğunu göz önünde bulundurursak, Eze'nin hazır olması Arteta'ya 10 numara pozisyonundaki ya da ileri sekizlerdeki yaratıcılık boşluğunu dolduracak yüksek kaliteli bir alternatif sunuyor.
- Getty Images Sport
Arteta için yeni sakatlık endişeleri
Eze ile ilgili olumlu haberlere ve Odegaard hakkında iç rahatlatıcı gelişmelere rağmen, Arsenal hâlâ kadro seçimi konusunda başka sorunlarla boğuşuyor. Odegaard’ın yanı sıra Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori ve Piero Hincapie de Perşembe sabahı yapılan antrenmanda yer almadı.
Arteta, Arsenal'in bu eksiklikleri telafi etmesini ve Bournemouth karşısında 3 puanı alarak 20 yılı aşkın süredir ilk Premier League şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasını umuyor.