Madueke'nin Emirates Stadyumu'ndaki durumu kötüleşmeye devam ederken, bazı önde gelen Avrupa kulüpleri için öncelikli hedeflerden biri haline geldi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, mevcut sezonun ilk bölümünde Mikel Arteta'nın kadrosunda kendisini kenarda buldu ve bu gelişme kıta genelindeki scoutların dikkatini çekti.

İngiltere Milli Takımı oyuncusu şu anda, The Telegraph'ın haberine göre, onun doğrudan oyun tarzına ve dripling becerisine uzun süredir hayran olan iki kulüp olan Atletico Madrid ve Juventus tarafından takip ediliyor. Madueke bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca beş maça çıktı, toplam 176 dakika süre aldı ve Carabao Cup'ta tek gol attı.