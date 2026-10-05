Getty Images Sport
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Arsenal kanat oyuncusu Noni Madueke, Mikel Arteta yönetiminde ilk 11’deki yerini kaybettikten sonra Avrupa devlerinin hedefi oldu
Avrupa devleri Madueke'nin peşinde
Madueke'nin Emirates Stadyumu'ndaki durumu kötüleşmeye devam ederken, bazı önde gelen Avrupa kulüpleri için öncelikli hedeflerden biri haline geldi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, mevcut sezonun ilk bölümünde Mikel Arteta'nın kadrosunda kendisini kenarda buldu ve bu gelişme kıta genelindeki scoutların dikkatini çekti.
İngiltere Milli Takımı oyuncusu şu anda, The Telegraph'ın haberine göre, onun doğrudan oyun tarzına ve dripling becerisine uzun süredir hayran olan iki kulüp olan Atletico Madrid ve Juventus tarafından takip ediliyor. Madueke bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca beş maça çıktı, toplam 176 dakika süre aldı ve Carabao Cup'ta tek gol attı.
- Getty Images Sport
Arteta yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor
Geçen yaz Chelsea'den 48,5 milyon £ karşılığında transfer edilmesinin ardından kulübe büyük beklentilerle gelmesine rağmen Madueke, Arteta'nın tercih ettiği ilk 11'de istikrarlı bir yer edinmekte zorlandı. Kanat oyuncusu, takıma katıldığından bu yana Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda toplam 48 maça çıktı ve dokuz gol ile dört asist kaydetti.
Geçen sezon üst düzey ligde 16 maça ilk 11'de başlayan kanat oyuncusunun gelişimi, dizindeki sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmasıyla sekteye uğradı. Bu yıl forma rekabeti daha da arttı; Arteta, hücum hattında farklı profilleri tercih etti. Bu sezon Madueke ile Viktor Gyokeres, Premier League'de henüz ilk 11'de başlamayan şampiyonluk yaşamış oyuncular arasında yer alıyor.
Hücum seçeneklerini daha da güçlendirmek isteyen Arteta, Christos Tzolis'i kadroya kattı. Ancak Yunan milli oyuncu, kısa süre önce milli takım görevindeyken arka adalesinden sakatlandı ve dönüşü için net bir takvim bulunmuyor. Bu arada üst düzey genç yetenek Max Dowman'ın yükselişi de kanat pozisyonlarındaki yoğun rekabeti daha da artırdı.
İngiltere Milli Takımı statüsüne etkisi
Madueke'nin kulüp düzeyindeki durumu, Thomas Tuchel yönetimindeki uluslararası kariyeri açısından da şimdiden yansımalar yaratmaya başladı. İngiltere teknik ekibinin onu milli takım yapılanmasındaki en etkili bire bir hücum oyuncularından biri olarak gördüğü bildiriliyor; bu özelliği, yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda beş kez forma giymesine yardımcı oldu. Ancak Arsenal'de düzenli süre alamaması, UEFA Uluslar Ligi'nin açılış fikstürleri için açıklanan son İngiltere kadrosuna alınmamasına yol açtı ve mevcut durumunun aciliyetini gözler önüne serdi.
2024'ün sonlarında Lee Carsley tarafından ilk kez sahaya sürülen Madueke, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan grubun önemli parçalarından biriydi. Kanat oyuncusunun, bir sonraki büyük turnuva döngüsünde Tuchel'in planlarında kalabilmesi için en üst seviyede hafta hafta düzenli olarak oynaması gerekiyor.
- Getty Images Sport
Hücum hattındaki ayrılık ocakta da sürebilir
Arsenal, bu yaz hücum seçeneklerinde önemli bir değişime gitti; Beşiktaş'a katılan Leandro Trossard, Barcelona'ya geçen Gabriel Jesus ve Al Hilal'e transferini tamamlayan Gabriel Martinelli ile yollarını ayırdı. Hücum hattındaki bu kadar önemli ismin ayrılmasının ardından Madueke de yaklaşan ocak transfer döneminde çıkış kapısından onları takip eden bir sonraki isim olabilir.
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