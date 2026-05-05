Arsenal kalecisi David Raya, Ederson'un da yer aldığı seçkin Premier Lig kulübüne katılarak üçüncü sezon üst üste Altın Eldiven ödülünü garantiledi

Bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanarak Raya, Premier Lig tarihinde bu başarıya imza atan dördüncü kaleci oldu. Böylece Pepe Reina, Joe Hart ve Ederson’un da yer aldığı seçkin bir gruba katıldı.

Bu başarı, 28 yaşındaki oyuncunun Arsenal'deki artan etkisini vurguluyor. Raya'nın güvenilirliği, kulübün şampiyonluk yarışında kalıcı olmasında merkezi bir rol oynadı. Raya'nın 17 maçta kalesini gole kapatması, tek bir Premier Lig sezonunda elde ettiği en iyi kişisel rekorunu temsil ediyor. Bu sayı, Nottingham Forest'tan Matz Sels ile Altın Eldiven ödülünü paylaştığı 2024-25 sezonunda kaydettiği 13 maçlık rekorunu da aşıyor.