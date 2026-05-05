Arsenal kalecisi David Raya, Ederson'un da yer aldığı seçkin Premier Lig kulübüne katılarak üçüncü sezon üst üste Altın Eldiven ödülünü garantiledi
Rakibin yaşadığı aksilikle gol yememe yarışı sonuçlandı
Raya, en yakın rakibi Gianluigi Donnarumma’nın Pazartesi akşamı Manchester City ile Everton arasındaki karşılaşmada gol yemesinin ardından, 2025–26 sezonunda Premier Lig Altın Eldiven ödülünü en azından paylaşmayı garantiledi.
Arsenal kalecisi, hafta sonu Fulham'ı yendikleri maçta ulaştığı 17 maçta kalesini gole kapatma başarısıyla şu anda sıralamada lider durumda. Donnarumma'nın 13 maçta kalesini gole kapatması ve City'nin ligde sadece dört maçının kalması nedeniyle, İtalyan kaleci artık Raya ile ancak eşitlenebilir. Bu sonuç, İspanyol kalecinin üçüncü sezon üst üste ödülü paylaşacağını garanti ediyor ve Gunners'ın kalesinde gösterdiği olağanüstü istikrarı sürdürüyor.
Premier Lig'in seçkin kalecileri arasına katılmak
Bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanarak Raya, Premier Lig tarihinde bu başarıya imza atan dördüncü kaleci oldu. Böylece Pepe Reina, Joe Hart ve Ederson’un da yer aldığı seçkin bir gruba katıldı.
Bu başarı, 28 yaşındaki oyuncunun Arsenal'deki artan etkisini vurguluyor. Raya'nın güvenilirliği, kulübün şampiyonluk yarışında kalıcı olmasında merkezi bir rol oynadı. Raya'nın 17 maçta kalesini gole kapatması, tek bir Premier Lig sezonunda elde ettiği en iyi kişisel rekorunu temsil ediyor. Bu sayı, Nottingham Forest'tan Matz Sels ile Altın Eldiven ödülünü paylaştığı 2024-25 sezonunda kaydettiği 13 maçlık rekorunu da aşıyor.
Emirates'te savunma üstünlüğü
Raya'nın başarısı, Mikel Arteta'nın Emirates Stadyumu'nda kurduğu savunma yapısının bir kanıtıdır. William Saliba ve Gabriel gibi isimlerin arkasında görev yapan Raya, son üç sezondur ligde aşılması en zor takım olduğunu sürekli olarak kanıtlayan bu ekibin yapbozunun son parçası haline gelmiştir.
Bu sezon şu ana kadar Arsenal, Premier Lig'de 26 golle en az gol yiyen takım oldu ve Man City (32), Man Utd (48) ve Liverpool'u (47) geride bıraktı. Öte yandan, hala yarı finalde yer aldıkları Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece altı gol yediler.
Raya, Altın Eldiven ödülünü tek başına kazanma yolunda ilerliyor
Ödülün bir kısmı şimdiden garantilenmiş olsa da, Raya sezonun son haftalarında Altın Eldiven ödülünü tek başına kazanma şansını hâlâ elinde tutuyor. Arsenal, bu hafta sonu Londra derbisinde West Ham United ile karşı karşıya gelecek ve kalan üç maçından herhangi birinde kalesini gole kapatması halinde Raya, sıralamada tek başına zirveye yerleşecek. Alternatif olarak, Donnarumma'nın Manchester City'nin son maçlarında (Brentford ile oynayacakları maçtan başlayarak) kalesinde gol görmesi, İspanyol oyuncunun tek başına ödülün sahibi olmasını kesinleştirecek. Ancak Arsenal için asıl odak noktası şampiyonluk yarışı olmaya devam ediyor ve sezonun zirveye ulaşmasıyla Raya'nın formu belirleyici bir rol oynayacak gibi görünüyor.