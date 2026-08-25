Arsenal kadrosu, Gabriel Martinelli'nin 40 milyon sterlinlik Al-Hilal transferine yaklaşmasıyla Mikel Arteta'dan 'memnun değil'

Martinelli, teknik direktör Arteta'nın Brezilyalı oyuncuya açıkça yeni bir kulüp bulmasını söylemesinin ardından Arsenal'den kalıcı olarak ayrılmaya giderek daha da yaklaşıyor. Yetenekli kanat oyuncusu, Suudi Pro Ligi ekibi Al Hilal'e katılmaya hazırlanıyor ve böylece kuzey Londra'daki son derece başarılı dönemi ani bir şekilde sona eriyor.

Arsenal'ın en uzun süredir kulüpte bulunan oyuncusu olmasına rağmen, hücum oyuncusu teknik ekip tarafından son maç kadrolarının tamamen dışında bırakıldı. Yaklaşan ayrılığı, Premier League şampiyonluğunu yeni kazanan kadroyu güçlendirmek için Arteta'nın agresif adımlar atmasıyla Arsenal adına önemli ve acımasız bir değişime işaret ediyor.