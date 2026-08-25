24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Arsenal kadrosu, Gabriel Martinelli'nin 40 milyon sterlinlik Al-Hilal transferine yaklaşmasıyla Mikel Arteta'dan 'memnun değil'

G. Martinelli
Arsenal
M. Arteta
Premier Lig

Gabriel Martinelli, Mikel Arteta tarafından kendisine yeni bir kulüp bulmasının söylenmesinin ardından Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal'e kazançlı bir transfer yapmaya yaklaşıyor. Bu acımasız kararın, Arsenal kadrosunda önemli rahatsızlığa yol açtığı bildirildi; takım arkadaşlarının, Brezilyalı kanat oyuncusuna son dönemde yapılan muameleden büyük memnuniyetsizlik duyduğu ifade ediliyor.

  • Arsenal kanat oyuncusu, Emirates'ten ayrılmaya yaklaşıyor

    Martinelli, teknik direktör Arteta'nın Brezilyalı oyuncuya açıkça yeni bir kulüp bulmasını söylemesinin ardından Arsenal'den kalıcı olarak ayrılmaya giderek daha da yaklaşıyor. Yetenekli kanat oyuncusu, Suudi Pro Ligi ekibi Al Hilal'e katılmaya hazırlanıyor ve böylece kuzey Londra'daki son derece başarılı dönemi ani bir şekilde sona eriyor.

    Arsenal'ın en uzun süredir kulüpte bulunan oyuncusu olmasına rağmen, hücum oyuncusu teknik ekip tarafından son maç kadrolarının tamamen dışında bırakıldı. Yaklaşan ayrılığı, Premier League şampiyonluğunu yeni kazanan kadroyu güçlendirmek için Arteta'nın agresif adımlar atmasıyla Arsenal adına önemli ve acımasız bir değişime işaret ediyor.

    • Reklam
  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kadro, Martinelli'ye yönelik muameleden rahatsız

    Arteta'nın durumu sert şekilde ele alması, görünüşe göre Emirates'teki soyunma odasında pek iyi karşılanmadı. ESPN'e göre teknik direktörün acımasız yaklaşımı, Arsenal kadrosunda "bir miktar rahatsızlığa" yol açtı ve takım arkadaşlarından birkaçı ayrılan kanat oyuncusuna karşı büyük sempati duydu.

    Altta yatan gerginlik, Martinelli'nin Manchester City'ye karşı kazanılan Community Shield maçının kadrosuna alınmamasıyla birlikte hızla tırmandı; bu da onun kazananlar madalyası alamaması anlamına geliyordu. Aynı haberde, bu spesifik kararın hücum oyuncusunu "büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattığı" belirtilirken, kadrodaki diğer kıdemli isimlerin de onun tamamen dışarıda bırakılmasından derin rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

  • Transferler Martinelli için sonun habercisi oluyor

    Arsenal'ın gelecek vadeden hücum oyuncusu Christos Tzolis için 34 milyon sterlinlik önemli bir anlaşmayı tamamlamasıyla, bu yazın başlarında işaretler adeta netleşmişti. Ayrıca, Real Madrid'in simge ismi Vinicius Junior için yapılan cüretkâr ancak sonuçsuz girişim, Arteta'nın sol kanadını yeniden şekillendirmeyi aktif olarak planladığını güçlü şekilde düşündürdü.

    İlk A takım çıkışını 2019'da yapan Martinelli, o tarihten bu yana kulüp adına tüm kulvarlarda yaklaşık 300 maça çıktı. Geçen sezon bireysel etkisi bir miktar azalmış olsa da, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi finaline uzanan tarihi yürüyüşünde ve 2004'ten bu yana gelen ilk üst düzey lig şampiyonluğunda yine hayati bir rol oynadı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Brezilyalı yıldızı Suudi Arabistan tercihi bekliyor

    Coventry City'ye karşı oynanan son Premier League açılış maçında kadroya alınmamasının ardından Martinelli'nin ayrılığı artık mutlak bir kaçınılmazlık gibi görünüyor. Türkiye'nin dev kulüplerinden Galatasaray'dan gelen teklif onu heyecanlandırmasa da, Globo Esporte, başlangıçtaki bazı isteksizliklere rağmen resmen kazançlı bir Suudi Arabistan transferine yeşil ışık yaktığını bildiriyor.

    Nihai bonservis bedeli şu anda kulüpler arasında müzakere konusu olmaya devam ediyor. Arsenal'ın uzun süredir takımda bulunan hücum oyuncusu için yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir paket istediği belirtiliyor, ancak ESPN nihai anlaşma rakamının 40 milyon sterlini aşmayabileceğini öne sürüyor.

Premier Lig
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS