Getty Images Sport
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Arsenal kadrosu, Gabriel Martinelli'nin 40 milyon sterlinlik Al-Hilal transferine yaklaşmasıyla Mikel Arteta'dan 'memnun değil'
Arsenal kanat oyuncusu, Emirates'ten ayrılmaya yaklaşıyor
Martinelli, teknik direktör Arteta'nın Brezilyalı oyuncuya açıkça yeni bir kulüp bulmasını söylemesinin ardından Arsenal'den kalıcı olarak ayrılmaya giderek daha da yaklaşıyor. Yetenekli kanat oyuncusu, Suudi Pro Ligi ekibi Al Hilal'e katılmaya hazırlanıyor ve böylece kuzey Londra'daki son derece başarılı dönemi ani bir şekilde sona eriyor.
Arsenal'ın en uzun süredir kulüpte bulunan oyuncusu olmasına rağmen, hücum oyuncusu teknik ekip tarafından son maç kadrolarının tamamen dışında bırakıldı. Yaklaşan ayrılığı, Premier League şampiyonluğunu yeni kazanan kadroyu güçlendirmek için Arteta'nın agresif adımlar atmasıyla Arsenal adına önemli ve acımasız bir değişime işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Kadro, Martinelli'ye yönelik muameleden rahatsız
Arteta'nın durumu sert şekilde ele alması, görünüşe göre Emirates'teki soyunma odasında pek iyi karşılanmadı. ESPN'e göre teknik direktörün acımasız yaklaşımı, Arsenal kadrosunda "bir miktar rahatsızlığa" yol açtı ve takım arkadaşlarından birkaçı ayrılan kanat oyuncusuna karşı büyük sempati duydu.
Altta yatan gerginlik, Martinelli'nin Manchester City'ye karşı kazanılan Community Shield maçının kadrosuna alınmamasıyla birlikte hızla tırmandı; bu da onun kazananlar madalyası alamaması anlamına geliyordu. Aynı haberde, bu spesifik kararın hücum oyuncusunu "büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattığı" belirtilirken, kadrodaki diğer kıdemli isimlerin de onun tamamen dışarıda bırakılmasından derin rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.
Transferler Martinelli için sonun habercisi oluyor
Arsenal'ın gelecek vadeden hücum oyuncusu Christos Tzolis için 34 milyon sterlinlik önemli bir anlaşmayı tamamlamasıyla, bu yazın başlarında işaretler adeta netleşmişti. Ayrıca, Real Madrid'in simge ismi Vinicius Junior için yapılan cüretkâr ancak sonuçsuz girişim, Arteta'nın sol kanadını yeniden şekillendirmeyi aktif olarak planladığını güçlü şekilde düşündürdü.
İlk A takım çıkışını 2019'da yapan Martinelli, o tarihten bu yana kulüp adına tüm kulvarlarda yaklaşık 300 maça çıktı. Geçen sezon bireysel etkisi bir miktar azalmış olsa da, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi finaline uzanan tarihi yürüyüşünde ve 2004'ten bu yana gelen ilk üst düzey lig şampiyonluğunda yine hayati bir rol oynadı.
- Getty Images Sport
Brezilyalı yıldızı Suudi Arabistan tercihi bekliyor
Coventry City'ye karşı oynanan son Premier League açılış maçında kadroya alınmamasının ardından Martinelli'nin ayrılığı artık mutlak bir kaçınılmazlık gibi görünüyor. Türkiye'nin dev kulüplerinden Galatasaray'dan gelen teklif onu heyecanlandırmasa da, Globo Esporte, başlangıçtaki bazı isteksizliklere rağmen resmen kazançlı bir Suudi Arabistan transferine yeşil ışık yaktığını bildiriyor.
Nihai bonservis bedeli şu anda kulüpler arasında müzakere konusu olmaya devam ediyor. Arsenal'ın uzun süredir takımda bulunan hücum oyuncusu için yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir paket istediği belirtiliyor, ancak ESPN nihai anlaşma rakamının 40 milyon sterlini aşmayabileceğini öne sürüyor.
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