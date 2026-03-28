Arsenal Kadınlar Takımı'nın Tottenham Karşısındaki Oyuncu Puanları: Alessia Russo, 22 dakikada attığı hat-trickle Kuzey Londra'yı kırmızıya boyadı; Gunners, WSL'de ikinci sıraya yükseldi

Cumartesi günü Kadınlar Süper Ligi'nde oynanan maçta, Alessia Russo'nun ilk yarıda attığı üç gol, Arsenal'in kuzey Londra rakibi Tottenham Hotspur'u 5-2 mağlup etmesini sağladı. Gunners, Salı günü oynanan ilk maçta Chelsea'yi 3-1 mağlup ettikten sonra bu hafta ortasında Stamford Bridge'e konuk olacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçına odaklanmış durumda. Takım, ligde aldığı bu ezici galibiyetle gelecek sezonun turnuvasına katılma yolunda ilerledi.

Arsenal, maçın ilk beş dakikasında nispeten kolay bir şekilde öne geçti. Katie McCabe’in içeriye doğru attığı köşe vuruşunda Russo, geniş bir boşlukta topla buluştu ve sert bir kafa vuruşuyla topu köşeye gönderdi.

Kısa süre sonra Russo, ev sahibi takımın avantajını ikiye katladı. Olivia Smith, ceza sahası hemen dışındaki boş alanda hızlıca dönerek Russo'ya bir pas attı ve Russo, kaleci Lize Kop'u geçerek topu boş kaleye gönderdi.

Spurs, Emirates'te WSL'deki ilk golünü atmayı başardı ve ilk yarının ortasında skoru eşitledi. Bir başka güzel köşe vuruşunda Amanda Nilden topu Cathinka Tandberg'e indirdi, son dokunuş Arsenal'den Frida Maanum'dan geldi ve top Daphne van Domselaar'ı geçerek ağlara gitti.

Ancak konuk takımın sevinci kısa sürdü, çünkü Russo 27. dakikada hat-trick'ini tamamladı; Kop'un pasını alan forvet, yakın mesafeden golü attı.

Renee Slegers, ikinci yarıda kadrosunun derinliğini Arsenal'in lehine kullanmayı başardı. Smilla Holmberg'in derin ortasında oyuna sonradan giren Caitlin Foord, yakın direğe gönderdiği güçlü vuruşla Gunners'ın dördüncü golünü attı.

Tottenham, Matilda Vinberg'in göğsüyle topu Bethany England'ın önüne indirmesinin ardından farkı iki gole indirdi; England'ın şutu Van Domselaar için çok sert oldu.

Maçın son vuruşunda Stina Blackstenius hızla ilerleyerek golü attı ve skoru daha da güzelleştirdi. Arsenal, tüm turnuvalarda üst üste 11. galibiyetini aldı ve Cumartesi günü erken saatlerde Manchester United'ın lider Manchester City'ye yenilmesinin ardından WSL tablosunda yeniden ikinci sıraya yükseldi.

GOAL, Emirates'teki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Salı günü Chelsea'ye karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında kadro dışı bırakılan beş ilk on bir oyuncusundan biri. Maçın sonlarında İngiltere'nin golünü parmak uçlarıyla muhteşem bir kurtarışla önledi, ancak bir başka şutu parmaklarının arasından geçirdi.

    Smilla Holmberg (8/10):

    Yüksek bir pozisyonda oynadı ve zaman zaman sağ kanat oyuncusu gibi davranarak Spurs'un sol kanadında oynayan vatandaşları Nilden ve Vinberg'e doğru koştu. Foord'a muhteşem bir asist yaptı.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Catley ile birlikte Tandberg'in fiziksel tehdidini sınırlamak için çok iyi iş çıkardı.

    Steph Catley (7/10):

    Spurs'un son üçte bir alanda, en azından açık oyunda, pek bir şey yapamamasını sağlamada da aynı derecede etkileyiciydi.

    Katie McCabe (7/10):

    Russo'nun erken bir gol atmasını sağlayan müthiş bir köşe vuruşuyla maçı başlattı. Holmberg gibi, bir başka hücum oyuncusu olarak ileriye çıkmayı çok sevdi. Kendisi de gol atmaya çok yaklaştı ancak serbest vuruşunu Kop çeldi.

    Orta saha

    Kim Little (7/10):

    Maç öncesinde kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı onurlandırıldı; 400 maç barajını aştı ve yeni bir yıllık sözleşme imzaladı. İyi bir performans sergiledi; özellikle Tottenham atağa kalkarken ve Arsenal'in sahada hiçbir oyuncusu kalmamışken Maika Hamano'ya karşı muhteşem bir geri dönüş müdahelesi yaptı. Maçın sonlarında dinlendirilerek yerine Codina girdi.

    Mariona Caldentey (7/10):

    İstediği zaman Tottenham'ın orta saha oyuncuları arasında rahatlıkla dolaşabildi. Pelova ile değiştirildi.

    Frida Maanum (6/10):

    En kötü maçını oynamadı, ancak çılgın bir ilk yarıda Spurs'a kısa süreli umut veren kendi kalesine attığı gol, performansını gölgeledi.

    Saldırı

    Chloe Kelly (6/10):

    O gün Arsenal'in en sessiz forveti olsa da, yine de kişisel en iyi anlar listesine birkaç zorlu dripling eklemeyi başardı. İkinci yarı başlar başlamaz Mead ile değiştirildi.

    Alessia Russo (10/10):

    Şu anda kendine güveni tam bir forvet, 22 dakikada attığı hat-trick ile derbiye de mükemmel formunu taşıdı. Bu sezon tüm turnuvalarda attığı gol sayısı 19'a yükseldi, 2024-25 sezonundaki rekor toplam gol sayısına bir adım kaldı. Blackstenius ile değiştirildiğinde ayakta alkışlandı.

    Olivia Smith (8/10):

    İlk yarı boyunca tam bir tehdit oluşturdu, Russo ile iyi bir uyum yakaladı ve Russo'nun hat-trick'ine giden yolda ikinci golüne asist yaptı. Sarı kart gördüğü için devre arasında Foord ile değiştirildi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Caitlin Foord (8/10):

    İkinci yarıda Smith'in yerine oyuna girdi. 12 Eylül'den bu yana ilk WSL golünü atarak 12 maç süren gol orucunu sonlandırdı.

    Beth Mead (6/10):

    Kelly'nin yerine oyuna girdi. Topun olmadığı yerlerde çok çalıştı.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Russo'nun yerine oyuna girerek Arsenal formasıyla 150. maçına çıktı. Maçın son dakikasında bir gol attı.

    Viktoria Pelova (7/10):

    Caldentey'in yerine oyuna girdi. Son dakikada Blackstenius'a asist yaptı.

    Laia Codina (N/A):

    Maçın son dakikalarında Little'ın yerine oyuna girdi.

    Renee Slegers (8/10):

    Arsenal, sezonun ikinci yarısında canlandı ve arka arkaya 11 galibiyet aldı. WSL şampiyonluğu artık neredeyse imkansız olsa da, Slegers kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ni koruyabilecek bir takım oluşturdu.

