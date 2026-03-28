Arsenal Kadınlar Takımı'nın Tottenham Karşısında Aldığı Puanlar: Alessia Russo 22 Dakikada Üç Gol Atarak Kuzey Londra'yı Kırmızıya Boyadı; Gunners WSL'de 2. Sıraya Yükseldi

Arsenal, maçın ilk beş dakikasında nispeten kolay bir şekilde öne geçti. Katie McCabe’in içeriye doğru attığı köşe vuruşunda Russo geniş bir boşlukta topla buluştu ve sert bir kafa vuruşuyla topu köşeye gönderdi.
Kısa süre sonra Russo, ev sahibi takımın avantajını ikiye katladı. Olivia Smith, ceza sahası hemen dışındaki boş alanda hızlıca dönerek Russo'ya pas attı ve Russo, kaleci Lize Kop'u geçerek topu boş kaleye gönderdi.
Spurs, Emirates'te WSL'deki ilk golünü atmayı başardı ve ilk yarının ortasında skoru eşitledi. Bir başka güzel köşe vuruşunda Amanda Nilden topu Cathinka Tandberg'e indirdi, son dokunuş Arsenal'den Frida Maanum'dan geldi ve top Daphne van Domselaar'ı geçerek ağlara gitti.
Ancak konuk takımın sevinci kısa sürdü, çünkü Russo 27. dakikada hat-trick'ini tamamladı; Kop'un pasını alan forvet, yakın mesafeden golü attı.
Renee Slegers, ikinci yarıda kadrosunun derinliğini Arsenal'in lehine kullanmayı başardı. Smilla Holmberg'in derin ortasında oyuna giren Caitlin Foord, yakın direğe gönderdiği güçlü vuruşla Gunners'ın dördüncü golünü attı.
Tottenham, Matilda Vinberg'in göğsüyle Bethany England'a pas vermesi ve onun şutunun Van Domselaar'ın kurtaramayacağı kadar sert olmasıyla farkı iki gole indirdi.
Maçın son vuruşunda Stina Blackstenius hızla ilerleyerek golü attı ve skoru daha da güzelleştirdi. Arsenal, tüm turnuvalarda üst üste 11. galibiyetini aldı ve Cumartesi günü erken saatlerde Manchester United'ın lider Manchester City'ye yenilmesinin ardından WSL tablosunda yeniden ikinci sıraya yükseldi.
