Arsenal Kadınlar Takımı'nın Tottenham Karşısında Aldığı Puanlar: Alessia Russo 22 Dakikada Üç Gol Atarak Kuzey Londra'yı Kırmızıya Boyadı; Gunners WSL'de 2. Sıraya Yükseldi

Daphne van Domselaar (6/10):

Salı günü Chelsea'ye karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında kadro dışı bırakılan beş ilk on bir oyuncusundan biri. Maçın sonlarında İngiltere'nin golünü parmak uçlarıyla muhteşem bir kurtarışla önledi, ancak bir başka şutu parmaklarının arasından geçirdi.

Smilla Holmberg (8/10):

Yüksek bir pozisyonda oynadı ve zaman zaman sağ kanat oyuncusu gibi davranarak Spurs'un sol kanadında oynayan vatandaşları Nilden ve Vinberg'e doğru koştu. Foord'a muhteşem bir asist yaptı.

Lotte Wubben-Moy (7/10):

Catley ile birlikte Tandberg'in fiziksel tehdidini sınırlamak için çok iyi iş çıkardı.

Steph Catley (7/10):

Spurs'un son üçte bir alanda, en azından açık oyunda, pek bir şey yapamamasını sağlamada benzer şekilde etkileyiciydi.

Katie McCabe (7/10):

Russo'nun erken bir gol atmasını sağlayan müthiş bir köşe vuruşuyla maçı başlattı. Holmberg gibi, bir başka hücum oyuncusu olarak ileriye çıkmayı çok sevdi. Kendisi de gol atmaya çok yaklaştı ancak serbest vuruşunu Kop çeldi.