Arsenal Kadınlar Takımı'nın Lyon Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Olivia Smith muhteşem bir performans sergiledi! Gunners'ın rekor transferi, hatalarla dolu OL'yi cezalandırarak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dar bir avantaj sağladı

Bu iki takım 12 ay önce aynı aşamada karşılaşmış ve o maçta Lyon 2-1 galip gelmiş, ancak kendi sahasında 4-1 gibi şaşırtıcı bir skorla mağlup olmuştu. Bu sonuç, Arsenal’in finale yükselmesini sağlamış ve Gunners’ın geri dönüşlerle dolu Avrupa macerasında finalde Barcelona’yı mağlup etmişti. Bu yıl ise durum farklı. Çeyrek finalin ilk maçında Chelsea'yi 3-1 yenerek toplamda 3-2'lik skorla tur atlayan son şampiyon, burada bir avantaj daha elde etmişti, ancak Brand'ın 18. dakikada skoru açmasının ardından durumu tersine çevirmek zorunda kalmıştı.

Ancak Arsenal bu aksilik karşısında iyi bir tepki verdi; Caitlin Foord ilk yarı bitmeden bir kafa vuruşunu az farkla dışarı attı ve ikinci yarıda fırsatlar daha da artacaktı. Smith, bir şutunu yan ağlara gönderdi ve bir başka şutuyla Christiane Endler'i zor bir kurtarışa zorlarken, Kim Little'a bir penaltı verildi ancak daha sonra bu karar iptal edildi ve Gunners baskısını artırdı. Ardından, gerçekten beklenmedik bir şekilde, saat dolmadan skor eşitlendi; Caldentey'in alçak serbest vuruşunu Endler elinden kaçırdı ve Engen'in tüm çabalarına rağmen top sonunda ağlara gitti.

Yaralanmasından dolayı yıldız forveti Melchie Dumornay'ı yedek kulübesinde tutan Lyon'un da fırsatları vardı; Korbin Shrader'ın şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Kadidiatou Diani'nin şutu direkten döndü, ancak maçın sonlarında büyük fırsatlar Arsenal'e geldi. Foord ilk fırsatı değerlendiremeyince, Smith bir başka savunma hatasını değerlendirerek skoru 2-1'e getirdi. Lindsey Heaps'in pası zayıftı, Engen Endler'i bekledi ve Endler kaleden yavaş çıktı, bu da Arsenal'in rekor transferinin maçın bitimine yedi dakika kala takımını öne geçirmesine olanak sağladı.

Geçen sezon tam da bu noktada 2-1 gerideyken maçı kendi lehlerine çeviren Gunners, hiçbir şeyi hafife almayacak. Ayrıca, üç gün sonra Kadınlar Süper Ligi’nde bir maçları olması ve birkaç kilit oyuncunun yokluğundan dolayı kadro derinliğinin yetersiz kalması da göz ardı edilemez. Ancak Renee Slegers’in takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunmak için üst üste ikinci kez finale yükselme yolunda kendilerini mükemmel bir konuma getirmiş durumda.

