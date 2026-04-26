Olivia Smith Arsenal Lyon compositeGetty Images/GOAL
Arsenal Kadınlar Takımı'nın Lyon Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Olivia Smith muhteşem bir performans sergiledi! Gunners'ın rekor transferi, hatalarla dolu OL'yi cezalandırarak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dar bir avantaj sağladı

Arsenal, Pazar günü Kuzey Londra'da sekiz kez şampiyon olmuş Lyon'u 2-1 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçına küçük bir avantajla çıkacak. Jule Brand, OL'ye erken bir üstünlük sağladı ancak konuk takımın savunmasında yapılan iki feci hata pahalıya mal oldu. Ingrid Engen'in kendi kalesine attığı gol skoru eşitledi ve tüm öğleden sonra sahada çok aktif olan Olivia Smith'in maçın sonlarında galibiyet golünü atmasına zemin hazırladı.

Bu iki takım 12 ay önce aynı aşamada karşılaşmış ve o maçta Lyon 2-1 galip gelmiş, ancak kendi sahasında 4-1 gibi şaşırtıcı bir skorla mağlup olmuştu. Bu sonuç, Arsenal’in finale yükselmesini sağlamış ve Gunners’ın geri dönüşlerle dolu Avrupa macerasında finalde Barcelona’yı mağlup etmişti. Bu yıl ise durum farklı. Çeyrek finalin ilk maçında Chelsea'yi 3-1 yenerek toplamda 3-2'lik skorla tur atlayan son şampiyon, burada bir avantaj daha elde etmişti, ancak Brand'ın 18. dakikada skoru açmasının ardından durumu tersine çevirmek zorunda kalmıştı.

Ancak Arsenal bu aksilik karşısında iyi bir tepki verdi; Caitlin Foord ilk yarı bitmeden bir kafa vuruşunu az farkla dışarı attı ve ikinci yarıda fırsatlar daha da artacaktı. Smith, bir şutunu yan ağlara gönderdi ve bir başka şutuyla Christiane Endler'i zor bir kurtarışa zorlarken, Kim Little'a bir penaltı verildi ancak daha sonra bu karar iptal edildi ve Gunners baskısını artırdı. Ardından, gerçekten beklenmedik bir şekilde, saat dolmadan skor eşitlendi; Caldentey'in alçak serbest vuruşunu Endler elinden kaçırdı ve Engen'in tüm çabalarına rağmen top sonunda ağlara gitti.

Yaralanmasından dolayı yıldız forveti Melchie Dumornay'ı yedek kulübesinde tutan Lyon'un da fırsatları vardı; Korbin Shrader'ın şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Kadidiatou Diani'nin şutu direkten döndü, ancak maçın sonlarında büyük fırsatlar Arsenal'e geldi. Foord ilk fırsatı değerlendiremeyince, Smith bir başka savunma hatasını değerlendirerek skoru 2-1'e getirdi. Lindsey Heaps'in pası zayıftı, Engen Endler'i bekledi ve Endler kaleden yavaş çıktı, bu da Arsenal'in rekor transferinin maçın bitimine yedi dakika kala takımını öne geçirmesine olanak sağladı.

Geçen sezon tam da bu noktada 2-1 gerideyken maçı kendi lehlerine çeviren Gunners, hiçbir şeyi hafife almayacak. Ayrıca, üç gün sonra Kadınlar Süper Ligi’nde bir maçları olması ve birkaç kilit oyuncunun yokluğundan dolayı kadro derinliğinin yetersiz kalması da göz ardı edilemez. Ancak Renee Slegers’in takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunmak için üst üste ikinci kez finale yükselme yolunda kendilerini mükemmel bir konuma getirmiş durumda.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Brand'ın golünde, topa büyük bir el hareketiyle müdahale etmesine rağmen belki daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Aslında bunun dışında pek işi yoktu.

    Emily Fox (7/10):

    Hücumda kilit rol oynadı ve Smith'i iyi destekleyerek onun Lyon için büyük bir tehdit haline gelmesine yardımcı oldu. Karşılaşmak zorunda kaldığı ateş gücüne rağmen savunmada da nispeten iyi bir performans sergiledi.

    Leah Williamson (6/10):

    Altı hafta sonra Arsenal formasıyla oynadığı ilk maçta sağlam bir performans sergiledi. Hegerberg'i etkisiz hale getirmeye yardımcı oldu ve top hakimiyetinde harikaydı, ancak Lyon'un ilk golünü attığı anda bu kadar geniş alana yayılmamalıydı.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Bazı ikili mücadeleleri kaybetti ancak genel olarak savunmada sağlam durdu ve güçlü formunu sürdürerek top hakimiyetinde mükemmeldi.

    Katie McCabe (7/10):

    Kendi kanadında Diani'yi iyi kontrol ederek, hareketli kanat oyuncusunun fazla etki yaratmasını engelledi. Son yarım saatte stoper pozisyonuna kaydırıldığında da rahatlıkla uyum sağladı.

    Orta saha

    Kim Little (7/10):

    Lyon'un golünde çok daha iyi bir performans sergileyebilirdi, Brand tarafından çok kolay bir şekilde geçildi. Ancak bu, Arsenal'in uzun süreler boyunca oyunun kontrolünü ele geçirmesine yardımcı olduğu iyi bir performans içindeki nadir bir aksilikti.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Duran toplarda performansı zayıftı, ancak alışılmadık bir vuruş Arsenal'in beraberlik golüne yol açtı. Topla çok iyiydi ve Arsenal'i düzenli olarak atağa çıkardı.

    Alessia Russo (7/10):

    Topa sahip olduğunda etkili ve pozitifti, topun olmadığı zamanlarda da çok çalışarak birçok ikili mücadeleden galip çıktı.

    Saldırı

    Olivia Smith (8/10):

    Maç boyunca Arsenal'in en hareketli oyuncusu olan Smith, pozitif oyunuyla Lyon savunmasına her türlü sorunu yaşattı; dolayısıyla, farkı yaratan golü onun atması çok yerindeydi.

    Stina Blackstenius (6/10):

    Fazla gol şansı bulamadı ancak hücumda hiç durmadan çalıştı ve koşuları da beraberlik golünde rol oynadı.

    Caitlin Foord (7/10):

    Smith gibi o da çok koştu ve topu aldığında her zaman doğrudan ilerledi. Elindeki fırsatları değerlendirip gol atması gerekirdi ama sonuç bazen eksik olsa da yine de iyi bir performans sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Taylor Hinds (6/10):

    Son 25 dakikada Williamson'ın yerine oyuna girdi ve bu tür bir oyuncu değişikliğinin getirebileceği aksaklığa rağmen iyi uyum sağladı. Topa çok fazla dokunamadı ama hatası da yoktu.

    Victoria Pelova (Yok):

    Son beş dakikada oyuna girdi.

    Frida Maanum (Yok):

    Bir başka son dakika değişikliği.

    Laia Codina (Yok):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Smilla Holmberg (Yok):

    Sadece son dakikada oyuna girdi.

    Renee Slegers (7/10):

    Kelly, Mead ve Catley'in yokluğunda ilk 11'i oluşturmak için seçenekleri sınırlıydı, ancak yedek kulübesine bir şeyler saklamak yerine elinden gelenin en iyisini yaptı ve bu yaklaşımı, takımının geri dönerek ikinci maça avantajlı bir şekilde girmesini sağladı.

