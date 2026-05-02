Goal.com
Canlı
Kim Little Jule Brand Leah Williamson Arsenal Lyon Women
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Arsenal Kadınlar Takımı'nın Lyon Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Lotte Wubben-Moy ve Kim Little'ın hataları pahalıya mal oldu; maçın son dakikalarında yaşanan hayal kırıklığı, Gunners Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma çabalarını sona erdirdi

Player ratings
Arsenal Women
Women's Champions League
OL Lyonnes - Arsenal Women
L. Wubben-Moy
K. Little
FEATURES

Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruma çabası Cumartesi günü Lyon'da sona erdi; sekiz kez şampiyon olan takım, geçen sezon bu aşamada Arsenal'e yenildikten sonra bu kez intikamını aldı. Selma Bacha ve Melchie Dumornay'ın dönüşleriyle moral bulan OL, ilk yarıda 2-0 öne geçti. Alessia Russo, Arsenal'i toplam skorda eşitliğe taşısa da, Jule Brand'ın son dakikalarda attığı gol, Lyon'a iki maç toplamında 4-3'lük galibiyeti ve inanılmaz bir şekilde 12. UWCL finaline yükselme hakkı kazandırdı.

Arsenal'in geçen sezon bu turnuvadaki zaferi, geri dönüşlerle damgalandı; Real Madrid'e karşı çeyrek finalde ve Lyon'a karşı yarı finalde sırasıyla 2-0 ve 2-1'lik ilk maç mağlubiyetlerini telafi etmişti. Bu kez, şampiyonluklarını savunmak için sahaya çıkan Gunners, çeyrek finalde Chelsea'yi 3-1 yenerek ilk maçı önde tamamladı ve geçen hafta oynanan yarı final ilk maçını da 2-1 kazandı.

Ancak Lyon, kendi sahasında çok daha iyiydi; bu sahada, bir yıl önce Arsenal'e 4-1 yenildiklerinden beri hiç mağlup olmamışlardı. Arsenal, maçın başlarında iki kez uyarı aldı: Ada Hegerberg, Kadidiatou Diani'nin yakın mesafeden yaptığı ortayı bir şekilde gole çeviremedi ve ardından Lindsey Heaps'in kafa vuruşu, Ingrid Engen'in ofsayt pozisyonunda oyuna müdahale etmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

Ancak Arsenal bu uyarıları dikkate almadı ve Lyon, 20. dakikayı biraz geçtikten sonra güçlü başlangıcının karşılığını aldı. Lotte Wubben-Moy'un Dumornay'a faul yapmasının ardından Wendie Renard, ikinci denemesinde penaltıyı gole çevirdi. Bu gol, sekiz kez Avrupa şampiyonu olan takımın özgüvenini daha da artırdı ve 15 dakika sonra Diani, Kim Little'ın markajından kurtulup harika bir doğaçlama vuruşla takımının gün içindeki üstünlüğünü ikiye katlayarak toplam skoru da öne geçirdi.

Arsenal ikinci yarıda iyi bir tepki verdi. Stina Blackstenius ve Olivia Smith'in şutları direkten döndü, ardından teknik direktör Renee Slegers yedek kulübesinden etkili bir hamle yaptı. Oyuna girdikten yedi dakika sonra, hafta ortasında rotasyona tabi tutulan Gunners kadrosunda başrolü oynayan genç Smilla Holmberg, Russo'ya muhteşem bir orta yaptı ve maça girmekte zorlanan İngiltere milli takım oyuncusu, skoru eşitledi.

Ancak Lyon henüz pes etmemişti. Dumornay’ın dönüşü bu rövanş maçı için çok önemliydi ve 22 yaşındaki oyuncu, tartışmasız maçın en iyi oyuncusu olarak gösterilebilecek bir performansla bir kez daha büyük katkı sağladı. Maçın bitmesine beş dakikadan az bir süre kala, Brand’a arka alana mükemmel bir pas attı ve Alman forvet, uzun bir VAR incelemesinin ardından OL’ye yeniden üstünlüğü kazandıran golü muhteşem bir vuruşla attı. Bu kez, bu avantajı boşa harcamadılar, galibiyeti koruyarak geçen yılki yarı final elenmesinin acısını unuttular ve son şampiyonu elediler. Lyon, rekorunu genişleterek dokuzuncu Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için gelecek ay Oslo'da Barcelona veya Bayern Münih ile karşılaşacak.

GOAL, Groupama Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

  • Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Aslında pek fazla kurtarış yapması gerekmedi. Ceza sahasına gelen ortaları iyi karşıladı ve çok önemli bir penaltı kurtarışı yaptı gibi göründü, ancak VAR, çizgiden çıktığını tespit etti.

    Emily Fox (6/10):

    Özellikle karşı kanada kıyasla, kendi kanadında Lyon'u nispeten sessiz tutmak için birçok ikili mücadeleden galip çıktı.

    Leah Williamson (5/10):

    Son üçte bir alana yapılan paslarla tehlike yaratmaya çalıştı ancak işler onun için pek yolunda gitmedi.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Lyon'a skoru açan penaltıyı kazandıran faulü yaptı. Ayrıca birçok ikili mücadelede zorlandı.

    Katie McCabe (5/10):

    Özellikle ilk yarıda Diani'yi durduramadı.

  • Orta saha

    Kim Little (4/10):

    Maçta otoritesini gösteremedi, ki bu nadir görülen bir durum. İkinci golde de Diani'yi çok kolay kaybetti.

    Mariona Caldentey (4/10):

    Onun günü değildi. Arsenal'in gol ihtiyacı olduğu halde, maçın bitimine 20 dakika kala oyundan alınmış olması her şeyi anlatıyor. Sahanın ortasında kendini gösteremedi.

    Alessia Russo (5/10):

    Maça hiç dahil olamadı, sonra birdenbire golünü attı. Ne yazık ki, sonuçta bunun pek bir önemi kalmadı.

  • Saldırı

    Olivia Smith (4/10):

    Topa sahip olmakta zorlandı ve bir şeyler yapmaya çalıştığında pek bir sonuç alamadı.

    Stina Blackstenius (4/10):

    Harika bir vuruşla topu direğe çarptırarak golü kıl payı kaçırdı. Ancak, pas desteği alamadığı bu maçta, bu vuruş dışında pek bir varlık gösteremedi.

    Caitlin Foord (5/10):

    Arsenal'in en hareketli forveti oldu, ancak çıtanın düşük olduğu da bir gerçek.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Smilla Holmberg (6/10):

    Arsenal'in en etkili yedek oyuncusu; performansının en önemli anı, harika asistiydi.

    Victoria Pelova (5/10):

    Orta sahaya biraz daha hücum gücü kattı, ancak çok fazla değil.

    Frida Maanum (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Chloe Kelly (N/A):

    Bir başka son dakika değişikliği.

    Renee Slegers (5/10):

    İlk maçta galibiyet alan kadroyu korudu ancak bu başarıyı tekrarlayamadılar. Yedek oyuncular bir ölçüde etkiliydiler ancak bazı durumlarda biraz dengesizdi. Russo'yu daha erken ileriye kaydırarak onu tehlikeli bölgelerde daha fazla oyuna dahil edebilirdi.

