Arsenal Kadınlar Takımı'nın Lyon Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Lotte Wubben-Moy ve Kim Little'ın hataları pahalıya mal oldu; maçın son dakikalarında yaşanan hayal kırıklığı, Gunners Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma çabalarını sona erdirdi

Arsenal'in geçen sezon bu turnuvadaki zaferi, geri dönüşlerle damgalandı; Real Madrid'e karşı çeyrek finalde ve Lyon'a karşı yarı finalde sırasıyla 2-0 ve 2-1'lik ilk maç mağlubiyetlerini telafi etmişti. Bu kez, şampiyonluklarını savunmak için sahaya çıkan Gunners, çeyrek finalde Chelsea'yi 3-1 yenerek ilk maçı önde tamamladı ve geçen hafta oynanan yarı final ilk maçını da 2-1 kazandı.

Ancak Lyon, kendi sahasında çok daha iyiydi; bu sahada, bir yıl önce Arsenal'e 4-1 yenildiklerinden beri hiç mağlup olmamışlardı. Arsenal, maçın başlarında iki kez uyarı aldı: Ada Hegerberg, Kadidiatou Diani'nin yakın mesafeden yaptığı ortayı bir şekilde gole çeviremedi ve ardından Lindsey Heaps'in kafa vuruşu, Ingrid Engen'in ofsayt pozisyonunda oyuna müdahale etmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

Ancak Arsenal bu uyarıları dikkate almadı ve Lyon, 20. dakikayı biraz geçtikten sonra güçlü başlangıcının karşılığını aldı. Lotte Wubben-Moy'un Dumornay'a faul yapmasının ardından Wendie Renard, ikinci denemesinde penaltıyı gole çevirdi. Bu gol, sekiz kez Avrupa şampiyonu olan takımın özgüvenini daha da artırdı ve 15 dakika sonra Diani, Kim Little'ın markajından kurtulup harika bir doğaçlama vuruşla takımının gün içindeki üstünlüğünü ikiye katlayarak toplam skoru da öne geçirdi.

Arsenal ikinci yarıda iyi bir tepki verdi. Stina Blackstenius ve Olivia Smith'in şutları direkten döndü, ardından teknik direktör Renee Slegers yedek kulübesinden etkili bir hamle yaptı. Oyuna girdikten yedi dakika sonra, hafta ortasında rotasyona tabi tutulan Gunners kadrosunda başrolü oynayan genç Smilla Holmberg, Russo'ya muhteşem bir orta yaptı ve maça girmekte zorlanan İngiltere milli takım oyuncusu, skoru eşitledi.

Ancak Lyon henüz pes etmemişti. Dumornay’ın dönüşü bu rövanş maçı için çok önemliydi ve 22 yaşındaki oyuncu, tartışmasız maçın en iyi oyuncusu olarak gösterilebilecek bir performansla bir kez daha büyük katkı sağladı. Maçın bitmesine beş dakikadan az bir süre kala, Brand’a arka alana mükemmel bir pas attı ve Alman forvet, uzun bir VAR incelemesinin ardından OL’ye yeniden üstünlüğü kazandıran golü muhteşem bir vuruşla attı. Bu kez, bu avantajı boşa harcamadılar, galibiyeti koruyarak geçen yılki yarı final elenmesinin acısını unuttular ve son şampiyonu elediler. Lyon, rekorunu genişleterek dokuzuncu Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için gelecek ay Oslo'da Barcelona veya Bayern Münih ile karşılaşacak.

