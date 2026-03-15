Arsenal Kadınlar Takımı'nın London City Lionesses Karşısındaki Oyuncu Puanları: Olivia Smith ve Stina Blackstenius gol attı; Alessia Russo ise rutin bir WSL galibiyetinde parladı

Maça aslında Londra City daha iyi başladı ve Poppy Pattinson ile Sanni Franssi’nin güzel paslaşmalarının ardından, maçın henüz 12. dakikasında büyük bir fırsat yakalayan isim, Arsenal’in altyapısından yetişen Freya Godfrey oldu. Ancak 20 yaşındaki oyuncu, yakın mesafeden çektiği şutu üst direğin üstüne gönderdi ve üç dakika sonra skor 1-0 Arsenal lehine oldu.

Chloe Kelly, sol kanatta Jana Fernandez'i geçip çizgiye kadar ilerleyerek harika bir hız patlaması sergiledi ve buradan yaptığı alçak ortayı kimse yakalayamadı, ta ki Smith araya girip topu ev sahibi takımın ağlarına gönderene kadar. O andan itibaren Arsenal, kayda değer bir pozisyon yaratamasa da maçı sıkı bir şekilde kontrol etti. Emily Fox, ilk yarının uzatma dakikalarında uzak mesafeden düşük bir şut çekti ancak bu, son üçte bir sahada yaşanan tek önemli olaydı.

İkinci yarıda da durum pek değişmedi. Alessia Russo'nun topun olmadığı yerlerdeki akıllı hareketleriyle Arsenal için birkaç yarı fırsat doğdu ve top kendi ceza sahasında Franssi'ye düştüğünde bir anlık panik yaşandı, ancak London City forveti şutunu doğrudan Anneke Borbe'ye attı.

Maçın bitimine 14 dakika kala Russo, Blackstenius'u buldu ve İsveçli oyuncu ilk vuruşunda topu ağlara gönderdi; iş bitmiş gibi görünüyordu. Ev sahibi takım maça geri dönmek için çok çabaladı ancak sonuç alamadı; Gunners galibiyeti koruyarak Chelsea'ye ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren son sıraya bir puan farkla yaklaştı; üstelik bir maç eksiği var.

