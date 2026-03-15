Olivia Smith Stina Blackstenius Arsenal Women split Getty Images/GOAL
Arsenal Kadınlar Takımı'nın London City Lionesses Karşısındaki Oyuncu Puanları: Olivia Smith ve Stina Blackstenius gol attı; Alessia Russo ise rutin bir WSL galibiyetinde parladı

Olivia Smith ve Stina Blackstenius'un golleriyle Arsenal, Pazar günü London City Lionesses'i 2-0 mağlup etti; bu sonuçla Gunners, Kadınlar Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma hakkı veren sıralamaya bir puan farkla yaklaştı. Chelsea'nin Pazar günü Lig Kupası finalinde oynaması nedeniyle, Arsenal, başkentin diğer ucuna yapılacak kısa yolculuğun farkı kapatmak ve üçüncü sıradaki Blues'a baskı yapmak için bir fırsat olduğunu biliyordu ve bu fırsatı değerlendirerek rahat bir şekilde üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Maça aslında Londra City daha iyi başladı ve Poppy Pattinson ile Sanni Franssi’nin güzel paslaşmalarının ardından, maçın henüz 12. dakikasında büyük bir fırsat yakalayan isim, Arsenal’in altyapısından yetişen Freya Godfrey oldu. Ancak 20 yaşındaki oyuncu, yakın mesafeden çektiği şutu üst direğin üstüne gönderdi ve üç dakika sonra skor 1-0 Arsenal lehine oldu.

Chloe Kelly, sol kanatta Jana Fernandez'i geçip çizgiye kadar ilerleyerek harika bir hız patlaması sergiledi ve buradan yaptığı alçak ortayı kimse yakalayamadı, ta ki Smith araya girip topu ev sahibi takımın ağlarına gönderene kadar. O andan itibaren Arsenal, kayda değer bir pozisyon yaratamasa da maçı sıkı bir şekilde kontrol etti. Emily Fox, ilk yarının uzatma dakikalarında uzak mesafeden düşük bir şut çekti ancak bu, son üçte bir sahada yaşanan tek önemli olaydı.

İkinci yarıda da durum pek değişmedi. Alessia Russo'nun topun olmadığı yerlerdeki akıllı hareketleriyle Arsenal için birkaç yarı fırsat doğdu ve top kendi ceza sahasında Franssi'ye düştüğünde bir anlık panik yaşandı, ancak London City forveti şutunu doğrudan Anneke Borbe'ye attı.

Maçın bitimine 14 dakika kala Russo, Blackstenius'u buldu ve İsveçli oyuncu ilk vuruşunda topu ağlara gönderdi; iş bitmiş gibi görünüyordu. Ev sahibi takım maça geri dönmek için çok çabaladı ancak sonuç alamadı; Gunners galibiyeti koruyarak Chelsea'ye ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren son sıraya bir puan farkla yaklaştı; üstelik bir maç eksiği var.

GOAL, Hayes Lane'deki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Anneke Borbe (6/10):

    Kaleci olarak pek iş yapmadı ama buna rağmen etkileyici bir şekilde uyanık kaldı ve arka alanda ortaya çıkan her türlü tehlikeyi güvenle bertaraf etti.

    Emily Fox (6/10):

    İyi bir başlangıç yaptı ancak London City'nin oyuncu değişikliklerinden sonra kendi kanadında zorlanmaya başladı. İkili mücadelelerde zorlandı ve birkaç dikkatsiz an yaşadı ancak savunma hattında ev sahibi takımı uzak tutmak için yeterli performansı gösterdi.

    Leah Williamson (6/10):

    İlk yarıda birkaç tereddütlü an yaşadı, ancak şans eseri bu hatalar cezalandırılmadı. Maç ilerledikçe bu durum ortadan kalktı ve son dakikalarda Arsenal'in kalesini çok iyi korudu.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Williamson gibi o da özellikle maçın başında mükemmel değildi, ancak gün ilerledikçe daha iyi hale geldi. Topu iyi ileriye taşıdı.

    Katie McCabe (7/10):

    Her iki yarıda da gerçekten sağlam bir performans sergiledi. Hücumu iyi destekledi ve savunmada soğukkanlıydı; maçın son dakikalarında ceza sahasında Cascarino'ya yaptığı harika müdahale öne çıkan anlardan biriydi.

    Orta saha

    Kim Little (7/10):

    Saha içinde geçirdiği bir saat boyunca top hakimiyetinde klasını gösterdi.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Maç boyunca Little ile iyi bir uyum yakaladı ve Arsenal'in üstünlüğünü sağlamasına katkıda bulundu. İkinci golün anahtarı olan Russo'ya yaptığı muhteşem pasla top hakimiyetindeki kalitesini sergiledi.

    Frida Maanum (5/10):

    60. dakikada oyundan çıkana kadar büyük ölçüde oyunun kenarında kaldı. Bazı güzel dokunuşlar ve akıllı paslar sergiledi, ancak genel olarak oyuna yeterince dahil olamadı.

    Saldırı

    Chloe Kelly (6/10):

    Maç boyunca ortaları tutarsızdı, ancak Smith'in golü için verdiği pas ve bunun için boşluk yaratma şekli muhteşemdi.

    Alessia Russo (7/10):

    Topun olmadığı anlarda çok iyi işler yaptı ve Blackstenius'un golü de dahil olmak üzere, ikinci yarıda Arsenal'in en parlak anlarının merkezinde onun hareketleri vardı.

    Olivia Smith (7/10):

    İlk yarıda fırsatçı bir vuruşla, uzun süredir maçın kaderini belirleyecek bir an yarattı.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Victoria Pelova (6/10):

    Arsenal, maçı bitirmek için ikinci golü bulmaya çalışırken, sahaya bolca enerji kattı.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Londra ekibinin savunmasına farklı bir boyut kattı ve akıllı hareketleriyle rakibe sorunlar çıkardı. İlk vuruşunda soğukkanlı bir bitirişle muhteşem bir gol attı.

    Beth Mead (N/A):

    Kanatta gösterdiği enerji ve çabayla takımının maçı kazanmasına yardımcı oldu.

    Taylor Hinds (N/A):

    Son birkaç dakikada McCabe'in yerine oyuna girdi.

    Laia Codina (Yok):

    Bir başka son dakika değişikliği.

    Renee Slegers (7/10):

    Takımının daha fazla gol şansı yaratmasını isterdi, ancak galibiyeti hak etmek için fazlasıyla yeterli bir performans sergiledi. Blackstenius'un golcü etkisiyle de kanıtlandığı üzere, yedek kulübesini iyi kullandı.

