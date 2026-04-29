Arsenal Leicester ratings
Arsenal Kadınlar Takımı'nın Leicester City Karşısında Oyuncu Puanları: Gunners YEDİ gol attı! Frida Maanum ve Smilla Holmberg parladı; Renee Slegers'in rotasyona uğrattığı ilk 11, Foxes'ı ezici bir skorla mağlup ederek WSL şampiyonluk umutlarını canlı tuttu

Arsenal, Çarşamba günü rotasyona tabi tutulan kadrosuyla Leicester'ı 7-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek galibiyete uzandı. Kadınlar Süper Ligi'nin son sırasındaki rakibini mağlup eden Arsenal, Şampiyonlar Ligi potasına yükseldi ve lig lideri Manchester City üzerindeki baskıyı artırdı. İki maç eksiği olan Gunners, matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşacak takımı yakalayabilecek tek takım konumunda ve sahanın her yerinden gelen goller, bu durumun rahat bir galibiyetle devam etmesini sağladı.

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, kadrosunda yaptığı yoğun rotasyonun sonuçlarını ancak bu ayın başında hissetti; takımı, FA Cup hayallerini sona erdiren Brighton karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Ancak, 2-1 önde oldukları Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağı için bu hafta sonu Fransa'ya gidecek olan Gunners'ın teknik direktörü, kadrosuna tekrar güvenmekten çekinmedi ve bu kez bu güveni fazlasıyla karşılığını aldı.

Arsenal'in ritmini bulması biraz zaman aldı, ancak Pazar günkü galibiyetteki ilk on birde Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy ve Caitlin Foord'un hepsinin yerini başka oyuncuların alması göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz değildi. Ancak Frida Maanum, Taylor Hinds'in ortasını kafayla gole çevirerek büyük bir güç gösterisi yaptığında, Avrupa şampiyonları için her şey doğal bir şekilde gelişti.

İki dakika sonra, daha ileri bir pozisyonda oynayan Smilla Holmberg, ceza sahasına daldı ve soğukkanlılıkla Arsenal'deki ilk golünü attı. Emily Fox ise hemen ardından skoru 3-0'a getirebilirdi, ancak şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. Üçüncü ve dördüncü goller ise devre bitmeden Stina Blackstenius'tan geldi. Önce Maanum'un güzel bir ortasını İsveçli milli oyuncu kafayla ağlara gönderdi, ardından Katie McCabe'in uzun pası ve Victoria Pelova'nın hızlı koşusunun Leicester savunmasında yarattığı kargaşadan yararlanarak ikinci golünü attı.

Arsenal, ikinci yarıda da hız kesmedi. Holmberg, ikinci yarı başlar başlamaz ikinci golünü attı, ardından yedek kulübesinden oyuna giren Caldentey ve Williamson da gol sevinci yaşadı; ilki güzel bir vuruşla, ikincisi ise muhteşem bir kafa vuruşuyla.

Leicester'ın teselli bulmaya en çok yaklaştığı an, maçın son dakikalarında yaşandı; Daphne van Domselaar, Noemie Mouchon'un tehlikeli şutuna umutsuzca atladı, ancak top üst köşeyi kıl payı ıskaladı. İki maç kala yedi puan geride kalan Foxes'ın, önümüzdeki ay WSL 2'yi üçüncü sırada bitiren takımla küme düşme play-off maçına çıkacağı kesinleşti.

Diğer yandan, WSL'de ilk üçe yükselen ve lider Man City'den şampiyonluğu çalma konusundaki zayıf ama gerçek umutlarını canlı tutan Gunners için neredeyse mükemmel bir akşam oldu. Tek olumsuzluk, Holmberg'in ikinci golü için muhteşem bir orta yapan Olivia Smith'in sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmak zorunda kalmasıydı. Slegers, bunun ciddi bir şey olmadığını umuyor, çünkü Kanada milli takım oyuncusu, takımının Lyon ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında fark yaratmıştı ve eğer formda olursa, bu hafta sonu Fransa'da da bunu tekrar yapabilecek en önemli adaylardan biri olacak.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Maç boyunca temelde bir seyirci gibiydi. Yanlış bir şey yapmadı ama yapacak çok az işi vardı.

    Emily Fox (7/10):

    Bazen top hakimiyetinde biraz gevşekti ama hücumu mükemmel bir şekilde destekledi ve direğe çarpan harika bir şutla gol atamaması büyük şanssızlıktı.

    Laia Codina (6/10):

    Son haftalarda zorlu maçlar geçirdi, ancak bu maçta kalecisi gibi pek bir işi yoktu ve hiçbir hata yapmadı.

    Katie McCabe (8/10):

    Defansif açıdan nispeten zorlanmadı ve bu rahatlığı kullanarak öne çıktı ve top hakimiyetindeki yeteneğini sergiledi, derinlerden bazı hamleler yaptı.

    Taylor Hinds (8/10):

    Hem savunma hem de hücumda performansı hakkında beğenilecek çok şey var. Çok sayıda ikili mücadelede galip gelip savunmada iyi bir iş çıkardığı gibi, hücumda da önemli bir varlık oldu; özellikle de açılış golüne yol açan muhteşem ortasıyla.

    Orta saha

    Kim Little (7/10):

    Göz alıcı olmasa da sağlam bir 45 dakika geçirdi; topu iyi dolaştırdı ve Arsenal'in maçı tamamen kontrol etmesine yardımcı oldu.

    Victoria Pelova (7/10):

    Bu takvim yılında Arsenal'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle dördüncü golde oynadığı rolle maça damgasını vurdu.

    Frida Maanum (9/10):

    Olağanüstü bir performans sergiledi. Güçlü bir kafa vuruşuyla skoru açtı ve iki mükemmel asist yaparak Gunners'ın rahat bir üstünlük kurmasına yardımcı oldu.

    Saldırı

    Smilla Holmberg (9/10):

    Daha ileri bir pozisyonda mükemmel bir performans sergiledi. İlk golünü muhteşem bir şekilde attı, ikinci golü için harika bir koşu yaptı ve Williamson'ın yedinci golü atmasını sağlayan muhteşem bir korner vuruşu yaptı. Gerçekten heyecan verici bir performans sergiledi.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Sadece 45 dakika oynadı ancak devre arasında oyundan çıkmadan önce iki muhteşem gol attı. Her iki golü de muhteşem bir şekilde attı ve şu anda ne kadar özgüvenli olduğunu gösterdi.

    Olivia Smith (7/10):

    İkinci yarı başlar başlamaz sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmadan önce, Arsenal'in dördüncü golü de dahil olmak üzere birçok fırsat yarattı. Son zamanlarda harika bir formda olduğu için bu durum Slegers için endişe kaynağı olacaktır.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Alessia Russo (7/10):

    Saldırının en ön saflarında Blackstenius'tan farklı bir performans sergiledi, birçok ikili mücadeleden galip çıktı ve güzel dokunuşlar yaptı. Çok sayıda şut çekti, ancak çoğu zaman önünde bir savunma oyuncusu vardı.

    Mariona Caldentey (8/10):

    Little'ın bıraktığı yerden devam etti ve orta sahanın derinliklerinde diktatör rolünü üstlendi. Ayrıca, altıncı golü atmak için güzel bir vuruş yaptı.

    Leah Williamson (8/10):

    Burada da önemli bir süre sahada kalarak sürelerini artırmaya devam etti ve bir köşe vuruşundan yakın direğe muhteşem bir kafa vuruşuyla bir yıldan sonra ilk golünü attı.

    Caitlin Foord (7/10):

    Her zamanki gibi koşu yapmaktan geri kalmadı ve birçok fırsat yarattı; Keane'den harika bir kurtarış kopardığı pozisyonda gol atamaması şanssızlıktı.

    Sophie Harwood (N/A):

    Akademi ürünü oyuncu, maçın son dakikalarında kulüpteki ikinci maçına çıktı.

    Renee Slegers (8/10):

    Takımının işi halledeceğine güvendi ve takım da bunu rahatlıkla başardı. Kanatlarda rotasyon yapmak için Holmberg'i ileriye çekme kararı çok işe yaradı, ayrıca maç sırasındaki değişiklikleri sayesinde bu hafta sonu oynanacak önemli maç öncesinde takımın diğer oyuncuları da dinlenebildi.

