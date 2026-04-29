Arsenal Kadınlar Takımı'nın Leicester City Karşısında Oyuncu Puanları: Gunners YEDİ gol attı! Frida Maanum ve Smilla Holmberg parladı; Renee Slegers'in rotasyona uğrattığı ilk 11, Foxes'ı ezici bir skorla mağlup ederek WSL şampiyonluk umutlarını canlı tuttu

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, kadrosunda yaptığı yoğun rotasyonun sonuçlarını ancak bu ayın başında hissetti; takımı, FA Cup hayallerini sona erdiren Brighton karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Ancak, 2-1 önde oldukları Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağı için bu hafta sonu Fransa'ya gidecek olan Gunners'ın teknik direktörü, kadrosuna tekrar güvenmekten çekinmedi ve bu kez bu güveni fazlasıyla karşılığını aldı.

Arsenal'in ritmini bulması biraz zaman aldı, ancak Pazar günkü galibiyetteki ilk on birde Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy ve Caitlin Foord'un hepsinin yerini başka oyuncuların alması göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz değildi. Ancak Frida Maanum, Taylor Hinds'in ortasını kafayla gole çevirerek büyük bir güç gösterisi yaptığında, Avrupa şampiyonları için her şey doğal bir şekilde gelişti.

İki dakika sonra, daha ileri bir pozisyonda oynayan Smilla Holmberg, ceza sahasına daldı ve soğukkanlılıkla Arsenal'deki ilk golünü attı. Emily Fox ise hemen ardından skoru 3-0'a getirebilirdi, ancak şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. Üçüncü ve dördüncü goller ise devre bitmeden Stina Blackstenius'tan geldi. Önce Maanum'un güzel bir ortasını İsveçli milli oyuncu kafayla ağlara gönderdi, ardından Katie McCabe'in uzun pası ve Victoria Pelova'nın hızlı koşusunun Leicester savunmasında yarattığı kargaşadan yararlanarak ikinci golünü attı.

Arsenal, ikinci yarıda da hız kesmedi. Holmberg, ikinci yarı başlar başlamaz ikinci golünü attı, ardından yedek kulübesinden oyuna giren Caldentey ve Williamson da gol sevinci yaşadı; ilki güzel bir vuruşla, ikincisi ise muhteşem bir kafa vuruşuyla.

Leicester'ın teselli bulmaya en çok yaklaştığı an, maçın son dakikalarında yaşandı; Daphne van Domselaar, Noemie Mouchon'un tehlikeli şutuna umutsuzca atladı, ancak top üst köşeyi kıl payı ıskaladı. İki maç kala yedi puan geride kalan Foxes'ın, önümüzdeki ay WSL 2'yi üçüncü sırada bitiren takımla küme düşme play-off maçına çıkacağı kesinleşti.

Diğer yandan, WSL'de ilk üçe yükselen ve lider Man City'den şampiyonluğu çalma konusundaki zayıf ama gerçek umutlarını canlı tutan Gunners için neredeyse mükemmel bir akşam oldu. Tek olumsuzluk, Holmberg'in ikinci golü için muhteşem bir orta yapan Olivia Smith'in sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıkmak zorunda kalmasıydı. Slegers, bunun ciddi bir şey olmadığını umuyor, çünkü Kanada milli takım oyuncusu, takımının Lyon ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında fark yaratmıştı ve eğer formda olursa, bu hafta sonu Fransa'da da bunu tekrar yapabilecek en önemli adaylardan biri olacak.

