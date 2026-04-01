Arsenal Kadınlar Takımı'nın Chelsea Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Leah Williamson yok, sorun yok! Lotte Wubben-Moy yine parladı; Daphne van Domselaar ise muhteşem kurtarışlar sergiledi ve Gunners, Şampiyonlar Ligi'ndeki unvanını koruma yolunda ilerlemeye devam etti

Genel olarak, olaylı bir maç değildi. Chelsea maça iyi bir başlangıç yaptı; özellikle Ellie Carpenter, Alyssa Thompson ve Lauren James rakip savunmaya sorunlar yaşattı, ancak Arsenal sağlam durarak ev sahibi takımın kayda değer bir pozisyon yaratmasını engelledi. Sjoeke Nusken maçın başında iyi bir fırsatı kaçırdı, Thompson da vole vuruşunu az farkla ıskaladı, ancak Chelsea'nin ilk isabetli şutu 52. dakikaya kadar gelmedi; Sam Kerr, Daphne van Domselaar'ı ilk muhteşem kurtarışını yapmaya zorladı.

Bu şut, Blues'a yeni bir soluk kazandırmış gibi görünüyordu ve teknik direktör Sonia Bompastor da bazı hücum değişiklikleriyle karşılık verdi, ancak Chelsea, maçın sonlarına doğru Arsenal'i gerçekten zorlamaya başladı ve bunu yaptıklarında, Van Domselaar'ı yenilmez bir formda buldular. Veerle Buurman'ın direğe çarpan şutunun ardından, diğer tarafta Stina Blackstenius'un kafa vuruşu dar bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ardından, Gunners'ın kalecisi Nusken'in kafa vuruşunu direğe çelerek dünya klasında bir kurtarış yaptı ve Chelsea için işlerin yolunda gitmediğini teyit etti.

Nusken uzatma dakikalarında bir gol attı, ancak bu fark yaratmak için çok geç kalmıştı. Böylece, Blues'un ilk Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi için bekleyişi devam ederken, Londra'daki rakiplerinin bu bekleyişi uzatmaktan büyük keyif alacağı bir ortamda, Arsenal'in ikinci Avrupa şampiyonluğunu savunması devam ediyor. Gunners'ın bir sonraki rakibi kim olacak? Ya geçen yıl yarı finalde yendikleri sekiz kez şampiyon olan Lyon, ya da üç yıl önce çeyrek finalde dramatik bir maçta onları mağlup eden iki kez şampiyon olan Wolfsburg.

GOAL, Stamford Bridge'deki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...