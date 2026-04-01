Arsenal Chelsea ratings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Arsenal Kadınlar Takımı'nın Chelsea Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Leah Williamson yok, sorun yok! Lotte Wubben-Moy yine parladı; Daphne van Domselaar ise muhteşem kurtarışlar sergiledi ve Gunners, Şampiyonlar Ligi'ndeki unvanını koruma yolunda ilerlemeye devam etti

Arsenal, Çarşamba günü Chelsea'nin geri dönüş girişimlerine direndi ve maçın son dakikalarında 1-0'lık dar bir mağlubiyet almasına rağmen toplamda 3-2'lik skorla galip gelerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Chelsea'nin geriye düşmüş skoru telafi edebilmek için maça hızlı başlaması ve erken gol atması gerektiği hissediliyordu; dolayısıyla Arsenal bunu engellediğinde, takımın yarı finale yükselmesinin pek şüpheye yer bırakmadığı anlaşıldı.

Genel olarak, olaylı bir maç değildi. Chelsea maça iyi bir başlangıç yaptı; özellikle Ellie Carpenter, Alyssa Thompson ve Lauren James rakip savunmaya sorunlar yaşattı, ancak Arsenal sağlam durarak ev sahibi takımın kayda değer bir pozisyon yaratmasını engelledi. Sjoeke Nusken maçın başında iyi bir fırsatı kaçırdı, Thompson da vole vuruşunu az farkla ıskaladı, ancak Chelsea'nin ilk isabetli şutu 52. dakikaya kadar gelmedi; Sam Kerr, Daphne van Domselaar'ı ilk muhteşem kurtarışını yapmaya zorladı.

Bu şut, Blues'a yeni bir soluk kazandırmış gibi görünüyordu ve teknik direktör Sonia Bompastor da bazı hücum değişiklikleriyle karşılık verdi, ancak Chelsea, maçın sonlarına doğru Arsenal'i gerçekten zorlamaya başladı ve bunu yaptıklarında, Van Domselaar'ı yenilmez bir formda buldular. Veerle Buurman'ın direğe çarpan şutunun ardından, diğer tarafta Stina Blackstenius'un kafa vuruşu dar bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ardından, Gunners'ın kalecisi Nusken'in kafa vuruşunu direğe çelerek dünya klasında bir kurtarış yaptı ve Chelsea için işlerin yolunda gitmediğini teyit etti.

Nusken uzatma dakikalarında bir gol attı, ancak bu fark yaratmak için çok geç kalmıştı. Böylece, Blues'un ilk Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi için bekleyişi devam ederken, Londra'daki rakiplerinin bu bekleyişi uzatmaktan büyük keyif alacağı bir ortamda, Arsenal'in ikinci Avrupa şampiyonluğunu savunması devam ediyor. Gunners'ın bir sonraki rakibi kim olacak? Ya geçen yıl yarı finalde yendikleri sekiz kez şampiyon olan Lyon, ya da üç yıl önce çeyrek finalde dramatik bir maçta onları mağlup eden iki kez şampiyon olan Wolfsburg.

GOAL, Stamford Bridge'deki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (8/10):

    İkinci yarının başında Kerr'in şutunu muhteşem bir kurtarışla önleyerek Chelsea'nin geri dönüşünü engelledi, ardından maçın sonlarında Nusken'i durdurmak için daha da iyi bir kurtarış yaptı.

    Emily Fox (7/10):

    Vatandaşı Thompson ile heyecan verici bir mücadeleye girdi ve kanat oyuncusu oldukça hareketli olmasına rağmen ikili mücadelelerin çoğunu kazandı.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Mükemmel formda olan oyuncudan yine çok sağlam bir performans.

    Steph Catley (7/10):

    Savunmada dik durdu ve top hakimiyetinde sağlamdı, ancak baldırındaki sorun nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan çıktı.

    Katie McCabe (7/10):

    İlk maçta olduğu gibi sol kanatta iyi bir başlangıç yaptı ve ardından stoper pozisyonuna ne kadar iyi uyum sağladığını göstererek etkileyici bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Kim Little (7/10):

    Orta sahada geniş bir alanı kaplayarak Caldentey'in top hakimiyetini sağlamasına olanak tanıdı.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Chelsea'nin maçı ele geçirip gol araması gerektiği göz önüne alındığında, Arsenal'in maçı iyi yönetmesine yardımcı olacak şekilde topu çok iyi kullandı.

    Alessia Russo (7/10):

    Yine derin pozisyonda muhteşem bir performans sergiledi. Çok sayıda güzel dokunuş ve harika hareketler yaptı.

    Saldırı

    Olivia Smith (6/10):

    Arsenal'in gol arayışında gerçek bir itici gücü olmadığı için hücum pek canlı değildi, ancak Smith yine de topla etkileyici bir verimlilik sergiledi ve sınırlı dokunuşlara rağmen birkaç iyi pozisyon yarattı.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Dar bir ofsayt bayrağı nedeniyle golü sayılmadı, ancak hareketleri ve güzel pas oyunlarıyla Chelsea savunmasını maç boyunca zorladı.

    Caitlin Foord (6/10):

    Sürekli koştu ve şut atmaktan çekinmedi, her zaman Chelsea savunmasının dikkatli olmasını sağladı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Taylor Hinds (6/10):

    Beklenmedik bir durumda sahaya çıkmasına rağmen, savunma hattına rahatlıkla uyum sağladı. Saha boyunca iyi bir hareketlilik sergiledi ve birçok ikili mücadeleden galip çıktı.

    Beth Mead (7/10):

    Chelsea gol için bastırırken, arka alandaki boşlukları iyi değerlendirdi ve maçın sonlarında direğe çarpan topuyla gol atamamasının şanssızlığı yaşadı.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Bir başka etkili yedek oyuncu. Blackstenius'un kafayla attığı golde asist yaptığını sandı, ancak VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. Hücumda tehdit oluşturdu.

    Frida Maanum (N/A):

    Arsenal'in maçı bitirmeye çalıştığı sırada oyuna son dakikalarda girdi.

    Laia Codina (N/A):

    Bir başka son dakikalarda oyuna giren oyuncu.

    Renee Slegers (7/10):

    Takım seçimi ve oyun planı konusunda hemen hemen her şeyi doğru yaptı. Maçın son anlarına kadar çeyrek finale yükselme şansı şüphe götürmezdi ve o anlarda bile Chelsea için bu ihtimal çok zayıftı.

