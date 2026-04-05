Arsenal Brighton Women FA Cup
Arsenal Kadınlar Takımı'nın Brighton Maçı Puanları: FA Cup'ta galibiyet hasreti devam ediyor! Renee Slegers'in kadro değişikliğine gittiği Gunners, çeyrek finalde şok bir mağlubiyetle bedelini ödedi

Player ratings
Arsenal Women
FA Cup
Arsenal Women - Brighton & Hove Albion Women
C. Kelly
R. Slegers
L. Codina
Arsenal, Pazar günü Brighton'a evinde 2-0'lık şok bir yenilgiye uğrayarak Kadınlar FA Kupası'ndan elendi. Son 12 maçının 11'ini kazanan ve haftanın ortasında Chelsea'de oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında aldığı yenilgiye rağmen yarı finale yükselmeyi başaran Gunners, maça müthiş bir formda çıkmıştı. Ancak Seagulls, Avrupa şampiyonu karşısında hiçbir korku göstermedi ve hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra ikinci yarıda fırsatlarını değerlendirerek Madison Haley ve Caitlin Hayes'in golleriyle FA Cup yarı finallerine yükseldi.

Brighton, skoru çok daha erken öne geçmeyi hak etmişti. Maçın henüz ikinci dakikasında Daphne van Domselaar, Jelena Cankovic’in şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi ve ardından gelen köşe vuruşunda Seagulls iki kez golü kaçırdı; ancak Laia Codina, iki kez de gol çizgisinde kritik müdahalelerle golü engelledi. Arsenal bundan sonra oyunun kontrolünü ele geçirmeye başladığında, konuk takım fırsatı kaçırmış gibi görünüyordu, ancak Gunners da kendi fırsatlarını değerlendiremedi. Mariona Caldentey, Chiamaka Nnadozie'yi zorladı ve kısa süre sonra Smilla Holmberg de kaleciyi zorladı; Stina Blackstenius da oldukça dar bir açıdan şutunu dışarıya attı.

Blackstenius, ikinci yarıda Arsenal için bu ivmeyi sürdürdüğünü ve skoru açtığını sandı, ancak Moeka Minami'ye karşı hafif bir faul kararı verildi. İki dakika sonra Brighton bu karardan yararlandı; Gunners'ın zayıf savunması ve Seagulls'un keskin hücum oyunu sonucunda Haley, Van Domselaar'ın üst köşesine müthiş bir şut gönderdi. Brighton da hız kesmedi; Carla Camacho iki kez golü az farkla kaçırırken, Caitlin Hayes muhteşem bir kafa vuruşuyla skoru ikiye katladı.

Renee Slegers, rotasyon yapmayı tercih ettiği bu maçı kurtarmak için yedek kulübesine dönerek Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe ve diğerlerini oyuna soktu, ancak artık çok geçti. Hiçbir takım Arsenal kadar sık Kadınlar FA Kupası'nı kazanmamıştır, ancak bu turnuvadaki son zaferlerinden bu yana 10 yıl geçti ve bu beklenmedik ve sinir bozucu kupa yenilgisiyle bu kuraklık devam edecek.

GOAL, Meadow Park'taki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Birkaç iyi kurtarış yaptı, ancak ikinci golde pek parlak bir performans sergilemedi.

    Smilla Holmberg (6/10):

    Zor bir günde Arsenal'in en iyi oyuncularından biriydi. Maçın başında iyi bir fırsat yakaladı ancak rakip kalecinin muhteşem kurtarışıyla golü kaçırdı.

    Lotte Wubben-Moy (5/10):

    Maça formda girmişti ancak bu onun en iyi günü değildi.

    Laia Codina (4/10):

    Maçın başında birkaç harika blok yaptı ama bunun dışında zorlandı. İkinci golde kötüydü ve ilk golde Haley'i durdurmak için daha fazlasını yapabilirdi.

    Taylor Hinds (5/10):

    İç sahaya doğru koşarak arka alanda boşluk bıraktı ve hedeflediği etkiyi yaratamadı.

    Orta saha

    Mariona Caldentey (6/10):

    Oyun kurmaya çalıştı ve Arsenal'in en iyi oyuncularından biriydi, ancak işler pek yolunda gitmedi.

    Kim Little (6/10):

    Caldentey gibi, Arsenal'in kaderini tersine çevirmek için topa çok sık dokundu, ancak başarılı olamadı.

    Frida Maanum (4/10):

    Maçın 60. dakikasında oyundan çıkmadan önce pek bir etki yaratamadı.

    Saldırı

    Beth Mead (6/10):

    Maçın 60. dakikasından önce sakatlık nedeniyle oyundan çıkana kadar Arsenal'in en iyi oyuncusuydu.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Hafif bir faul nedeniyle golü iptal edildiği için şanssızdı. Ancak, kendisine karşı verilen kararlar Arsenal'in birçok atağını bozduğu için daha fazla ofsayt pozisyonunda kalmamalıydı.

    Chloe Kelly (4/10):

    İlk yarıda birkaç harika orta yaptı, ancak bunun dışında oldukça sessiz kaldı.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Alessia Russo (4/10):

    Etkili olabilmek için yarım saati vardı ama bunu başaramadı. Topa hiç dokunamadı.

    Caitlin Foord (4/10):

    Genellikle hücuma doğrudanlık ve pozitiflik katar ama bu maçta bunu başaramadı.

    Olivia Smith (4/10):

    60. dakikada oyuna giren diğer yedekler gibi, o da istenen etkiyi yaratamadı. Topa sahipken çok gevşekti.

    Katie McCabe (N/A):

    Maçın bitimine sadece 15 dakika kala oyuna girdi.

    Emily Fox (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdi.

    Renee Slegers (4/10):

    Bu maçı rotasyon yapmak için bir fırsat olarak kullandı ve bu hamle büyük bir fiyasko oldu. Yedek oyuncular da takımın ihtiyaç duyduğu etkiyi yaratamadı.

Women's Champions League
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
OL Lyonnes crest
OL Lyonnes
OLL