Brighton, skoru çok daha erken öne geçmeyi hak etmişti. Maçın henüz ikinci dakikasında Daphne van Domselaar, Jelena Cankovic’in şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi ve ardından gelen köşe vuruşunda Seagulls iki kez golü kaçırdı; ancak Laia Codina, iki kez de gol çizgisinde kritik müdahalelerle golü engelledi. Arsenal bundan sonra oyunun kontrolünü ele geçirmeye başladığında, konuk takım fırsatı kaçırmış gibi görünüyordu, ancak Gunners da kendi fırsatlarını değerlendiremedi. Mariona Caldentey, Chiamaka Nnadozie'yi zorladı ve kısa süre sonra Smilla Holmberg de kaleciyi zorladı; Stina Blackstenius da oldukça dar bir açıdan şutunu dışarıya attı.

Blackstenius, ikinci yarıda Arsenal için bu ivmeyi sürdürdüğünü ve skoru açtığını sandı, ancak Moeka Minami'ye karşı hafif bir faul kararı verildi. İki dakika sonra Brighton bu karardan yararlandı; Gunners'ın zayıf savunması ve Seagulls'un keskin hücum oyunu sonucunda Haley, Van Domselaar'ın üst köşesine müthiş bir şut gönderdi. Brighton da hız kesmedi; Carla Camacho iki kez golü az farkla kaçırırken, Caitlin Hayes muhteşem bir kafa vuruşuyla skoru ikiye katladı.

Renee Slegers, rotasyon yapmayı tercih ettiği bu maçı kurtarmak için yedek kulübesine dönerek Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe ve diğerlerini oyuna soktu, ancak artık çok geçti. Hiçbir takım Arsenal kadar sık Kadınlar FA Kupası'nı kazanmamıştır, ancak bu turnuvadaki son zaferlerinden bu yana 10 yıl geçti ve bu beklenmedik ve sinir bozucu kupa yenilgisiyle bu kuraklık devam edecek.

