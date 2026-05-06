İki haftadan az bir süre önce, lig liderinin artık hata yapma lüksü kalmaması için Man City'yi 3-2 yenerek Arsenal'e kapıyı bir parça aralayan Brighton'dı. Hafta sonu Liverpool'un City'yi oldukça zorladığı maçta City'nin yine puan kaybedeceği görünüyordu, ancak Rebecca Knaak'ın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, Arsenal'in İngiltere şampiyonu olma şansını sürdürebilmesi için geriye kalan üç maçını da kazanması gerektiğini ortaya koydu.

Ancak, Arsenal'e bu kapıyı açan takım olan Brighton, kapıyı tekrar kapattı. Geçen maçta Manchester United'ı yenemediği için şanssız olan Seagulls, maça hızlı başladı ve maçın henüz ikinci dakikasında öne geçmeliydi, ancak Olaug Tvedten yakın mesafeden Daphne van Domselaar'a doğru harika bir şansı kaçırdı. Bu, Gunners'ın dikkate almadığı bir uyarıydı ve oldukça sönük geçen ilk yarıda kayda değer bir şey yapamadılar.

Bunun yerine, devre bitmeden skoru açan taraf Brighton oldu. O ana kadar maçın en göze çarpan oyuncusu olan Fuka Tsunoda, zayıf bir savunmayı yakaladı ve şutunu, talihsiz Van Domselaar'ın üzerinden seken bir vuruşla kaleye gönderdi. Bu, Tsunoda'nın WSL sezonundaki sadece ikinci ilk 11'i olsa da, Pazar günü Liverpool ile oynanacak FA Cup yarı finali öncesinde kadro rotasyonu yapan teknik direktör Dario Vidosic'in şans verdiği birçok oyuncu gibi, o da bu fırsatı değerlendirdi.

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, ilk yarıda sergilenen yetersiz performansı düzeltmek amacıyla devre arasında yedek kulübesine başvurdu; Mariona Caldentey'in oyuna girmesi işe yaradı ve 2025 Ballon d'Or ikincisi, ikinci yarıda Brighton kalecisi Chiamaka Nnadozie'yi zorlayan isimlerden biri oldu. Caitlin Foord en önemli denemeyi yaptı ancak Nijerya milli takım kalecisini geçemedi. Alessia Russo ise Smilla Holmberg'in sağ kanattan yaptığı iyi çalışmanın ardından skoru eşitleme fırsatını kaçırdı.

Frida Maanum, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Arsenal'e umut verdi. Russo ile harika bir işbirliği yaparak kaleye doğru koştu ve skoru eşitleyen güzel bir vuruş yaptı. Ancak şampiyonluk yarışını canlı tutacak tek şey galibiyetti ve Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead ve Chloe Kelly'nin oyuna girmesiyle yapılan değişikliklere rağmen, Gunners ikinci golü bir türlü bulamadı.

Maçın bitiş düdüğü, Lyon'da yenilgiye uğrayarak Avrupa şampiyonluğunu savunma şansını kaybetmelerinden sadece birkaç gün sonra, burada kırmızı-beyazlılar için hayal kırıklığı yaratan sahneler yaratırken, Manchester'ın mavi köşesinden maçı izleyenler, Man City'nin İngiltere'nin yeni şampiyonu olduğunu ilan eden bu anı coşkuyla kutlamış olacaklardır.

