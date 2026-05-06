Frida Maanum Arsenal HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Arsenal Kadın Takımı'nın Brighton Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: WSL şampiyonluk yarışı sona erdi! Frida Maanum'un golü galibiyet getiremedi ve Manchester City'nin şampiyonluğunu engelleyemedi; Gunners'ın haftası kötüden daha kötüye gidiyor

Arsenal'in Manchester City'yi geride bırakarak Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanma konusundaki zayıf şansı Çarşamba günü sona erdi; Gunners'ın Brighton'da 1-1 berabere kalmasıyla Cityzens 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Renee Slegers, güneyde oynanacak maç için kadroda rotasyon yaptı, ancak bu puan kaybı için bir mazeret olamazdı. Seagulls'un büyük ölçüde değiştirilmiş kadrosu, WSL şampiyonluk yarışında bir kez daha şaşırtıcı bir şekilde önemli bir rol oynamayı başardı.

İki haftadan az bir süre önce, lig liderinin artık hata yapma lüksü kalmaması için Man City'yi 3-2 yenerek Arsenal'e kapıyı bir parça aralayan Brighton'dı. Hafta sonu Liverpool'un City'yi oldukça zorladığı maçta City'nin yine puan kaybedeceği görünüyordu, ancak Rebecca Knaak'ın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, Arsenal'in İngiltere şampiyonu olma şansını sürdürebilmesi için geriye kalan üç maçını da kazanması gerektiğini ortaya koydu.

Ancak, Arsenal'e bu kapıyı açan takım olan Brighton, kapıyı tekrar kapattı. Geçen maçta Manchester United'ı yenemediği için şanssız olan Seagulls, maça hızlı başladı ve maçın henüz ikinci dakikasında öne geçmeliydi, ancak Olaug Tvedten yakın mesafeden Daphne van Domselaar'a doğru harika bir şansı kaçırdı. Bu, Gunners'ın dikkate almadığı bir uyarıydı ve oldukça sönük geçen ilk yarıda kayda değer bir şey yapamadılar.

Bunun yerine, devre bitmeden skoru açan taraf Brighton oldu. O ana kadar maçın en göze çarpan oyuncusu olan Fuka Tsunoda, zayıf bir savunmayı yakaladı ve şutunu, talihsiz Van Domselaar'ın üzerinden seken bir vuruşla kaleye gönderdi. Bu, Tsunoda'nın WSL sezonundaki sadece ikinci ilk 11'i olsa da, Pazar günü Liverpool ile oynanacak FA Cup yarı finali öncesinde kadro rotasyonu yapan teknik direktör Dario Vidosic'in şans verdiği birçok oyuncu gibi, o da bu fırsatı değerlendirdi.

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, ilk yarıda sergilenen yetersiz performansı düzeltmek amacıyla devre arasında yedek kulübesine başvurdu; Mariona Caldentey'in oyuna girmesi işe yaradı ve 2025 Ballon d'Or ikincisi, ikinci yarıda Brighton kalecisi Chiamaka Nnadozie'yi zorlayan isimlerden biri oldu. Caitlin Foord en önemli denemeyi yaptı ancak Nijerya milli takım kalecisini geçemedi. Alessia Russo ise Smilla Holmberg'in sağ kanattan yaptığı iyi çalışmanın ardından skoru eşitleme fırsatını kaçırdı.

Frida Maanum, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Arsenal'e umut verdi. Russo ile harika bir işbirliği yaparak kaleye doğru koştu ve skoru eşitleyen güzel bir vuruş yaptı. Ancak şampiyonluk yarışını canlı tutacak tek şey galibiyetti ve Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead ve Chloe Kelly'nin oyuna girmesiyle yapılan değişikliklere rağmen, Gunners ikinci golü bir türlü bulamadı.

Maçın bitiş düdüğü, Lyon'da yenilgiye uğrayarak Avrupa şampiyonluğunu savunma şansını kaybetmelerinden sadece birkaç gün sonra, burada kırmızı-beyazlılar için hayal kırıklığı yaratan sahneler yaratırken, Manchester'ın mavi köşesinden maçı izleyenler, Man City'nin İngiltere'nin yeni şampiyonu olduğunu ilan eden bu anı coşkuyla kutlamış olacaklardır.

GOAL, Broadfield Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Topun yönünün değişmesi nedeniyle, eliyle dokunmuş olsa bile gol için onu suçlamak zor. Karşısına gelen diğer tüm şutları kurtardı.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Arsenal'in en parlak oyuncularından biriydi ve nadir bir ilk 11 şansını iyi değerlendirdi. Doğrudan oyun ve orta yapma isteği birçok iyi an yaratmasına neden oldu.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Topla iyi oynadı ve genel olarak Brighton'ın hücum tehdidiyle iyi başa çıktı.

    Laia Codina (5/10):

    Brighton'ın golünün öncesinde kafayla yaptığı uzaklaştırmada yeterince güç kullanamadı ve zaman zaman topla çok gevşek davrandı. İkinci yarıda Seike'nin yanına yanlış pozisyonda girdiğinde ofsayt bayrağının kalkması onun için şans oldu.

    Taylor Hinds (6/10):

    Çift mücadelelerde payına düşeni yaptı ve hücumda sürekli destek verdi; bazı iyi anları olsa da, özellikle etkili bir performansı yoktu.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Kim Little (5/10):

    İlk yarıda Arsenal'in ihtiyaç duyduğu tempoyu oyuna katmakta zorlandı, ancak devre arasında Caldentey'in oyuna girmesiyle durum düzeldi.

    Victoria Pelova (4/10):

    Topa sahipken zaman zaman iyi performans gösterdi ancak Brighton'ın ilk golüne yol açan pozisyonda çok pasif kaldı ve devre arasında oyundan alındı.

    Frida Maanum (6/10):

    Maç boyunca Arsenal'in en iyi oyuncularından biriydi ve beraberlik golünü harika bir koşu ve vuruşla attı.

  • Caitlin Foord Arsenal 2025-26Getty Images

    Saldırı

    Olivia Smith (5/10):

    Maça pek dahil olamadı, bir saatin biraz üzerinde oyundan çıkmadan önce sadece 17 kez topa dokundu.

    Alessia Russo (6/10):

    Beraberlik golünü hazırlayan güzel bir oyun sergiledi. İyi bir fırsatı kaçırsa da, bunun dışında yarım şansları değerlendirerek elinden gelenin en iyisini yaptı.

    Caitlin Foord (6/10):

    Denediği her şey başarılı olmadı, ancak topa çok sık dokundu ve bir şeyler yaratmak için elinden geleni yaptı, birkaç iyi pozisyon yarattı ve Nnadozie'yi iyi bir kurtarışa zorladı.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Mariona Caldentey (7/10):

    Oyuna girer girmez Arsenal'in performansının düzeldiğini açıkça gösterdi.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Neredeyse hiç pas alamadığı için etkili olamadı.

    Beth Mead (5/10):

    Maça bir türlü giremeyen bir başka yedek oyuncu.

    Katie McCabe (6/10):

    Maça iyi uyum sağladı ve bazı iyi paslar yaptı, ancak kayda değer bir şey yaratamadı.

    Chloe Kelly (N/A):

    Son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Renee Slegers (6/10):

    Böylesine yoğun bir maç maratonunun ardından rotasyon yapmak mantıklıydı, özellikle de şampiyonluk şansı çok azken ve Brighton da birçok değişiklik yaparken. Hızlı bir şekilde oyuncu değişiklikleri yaptı ve bu da etkili oldu, ancak maçı tamamen çevirecek kadar büyük bir etki yaratmadı.

