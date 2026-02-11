Goal.com
Canlı
Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Arsenal kadın futbolcularının OH Leuven maçındaki performans değerlendirmeleri: Chloe Kelly, Gunners kadrosuna geri döndüğü maçta etkileyici bir performans sergilerken, Olivia Smith ve Frida Maanum Şampiyonlar Ligi'nde rakibini ezip geçen maçta ölümcül bir performans sergiledi.

Arsenal, Çarşamba günü Belçika'da OH Leuven'i 4-0 yenerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine bir adım daha yaklaştı. Frida Maanum'un iki golü, Olivia Smith ve Alessia Russo'nun golleriyle işini bitiren Arsenal, son sekizde Londra rakibi Chelsea ile karşılaşmaya bir adım daha yaklaştı.

Gunners oyuncuları ve deplasman taraftarları, ligin son maç günü için iki aydan kısa bir süre önce yaptıkları seyahati tekrarlarken bir deja vu hissi yaşamışlardır. O maçta Arsenal, ev sahibi takımı 3-0'lık bir skorla rahat bir şekilde mağlup etmişti ve bu sefer de benzer bir hikaye yaşandı, hatta skor daha da iyi oldu.

Son derece hareketli bir performans sergileyen Caitlin Foord'un harika çalışması, 22. dakikada Maanum'un kafayla golü atmasına yardımcı oldu ve ardından karşı kanatta Chloe Kelly'nin iyi oyunu ikinci golü getirdi. İngiltere milli takım oyuncusu, Aralık ayı başında Lionesses'in Gana'yı yendiği maçta sakatlık geçirdikten sonra kulüp ve milli takımda ilk kez ilk 11'de yer aldı, ancak burada çok formda görünüyordu ve Smith'e müthiş bir orta yaptı, Kanadalı oyuncu da bunu 2-0'lık skoru belirleyen ustaca bir vuruşla tamamladı.

Arsenal, Maanum'un ikinci yarı başında üçüncü golü atmasından önce birçok gol fırsatı yakaladı. Foord, Leuven savunmasını bir kez daha alt üst etti ve Alessia Russo da oyuna girerek Smilla Holmberg'in defleksiyonlu pasını gole çevirdi. Böylece Arsenal, önümüzdeki Çarşamba günü kendi sahasında oynanacak rövanş maçında kimseye teslim olmayacağı dört gol üstünlüğü elde etti.

Bu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin tamamen İngiliz takımları arasında oynanacağının neredeyse kesinleştiği anlamına geliyor. Arsenal ve Chelsea arasındaki ilk maç, Mart ayı sonunda kuzey Londra'da oynanacak.

GOAL, Den Dreef'teki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Fazla işi yoktu, ancak ikinci yarıda Bosteels'in şutunu parmak uçlarıyla kurtardı.

    Emily Fox (6/10):

    45 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi, ancak Holmberg'in devre arasında onun yerine geçmesiyle dinlenmeye çekildi.

    Leah Williamson (7/10):

    Bir saat sonra oyundan çıkmadan önce mükemmel pas yeteneğini sergiledi.

    Laia Codina (7/10):

    Bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı ama bu maçta dominant bir performans sergiledi ve Leuven'in potansiyel tehditlerini engellemek için altı hava topu mücadelesinin hepsini kazandı.

    Katie McCabe (8/10):

    Savunmada mükemmel bir performans sergiledi ve beş yer mücadelesinin hepsini kazandı. Ayrıca çok fazla ileri çıktı ve bazı harika paslar verdi.

    • Reklam
  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Orta saha

    Victoria Pelova (7/10):

    Bu sezon fazla süre almayan bir başka oyuncu, ancak öyle görünmüyordu. Orta sahaya sorunsuz bir şekilde yerleşti ve Arsenal'in en iyi pas hareketlerine düzenli olarak katıldı.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Ballon d'Or ikincisi, savunmaları açma becerisiyle Arsenal'i birçok kez iyi pozisyonlara sokarak güçlü bir performans sergiledi.

    Frida Maanum (8/10):

    Düzenli olarak mükemmel gol pozisyonlarına girdi ve burada sadece iki gol atmakla kalmadı. Her iki pozisyonda da iyi bitirdi ve topu ele geçirdiğinde de atağa çok katkıda bulundu.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Saldırı

    Caitlin Foord (8/10):

    Doğrudan ve pozitif oyunuyla ve sürekli isabetli son paslarıyla Leuven'e bütün gece sorunlar yaşattı. Kimse ondan daha fazla fırsat yaratamadı.

    Olivia Smith (8/10):

    Tek golle yetinmek zorunda kalmasa da, bu fırsatlar için iyi pozisyonlar aldı ve tek golünü muhteşem bir şekilde attı. Hafta sonu Manchester City'yi şok bir galibiyetle mağlup eden tek golü attıktan sonra, 9 numaralı pozisyonda bir başka iyi performans sergiledi.

    Chloe Kelly (8/10):

    Aralık başından bu yana ilk kez ilk 11'de yer alan oyuncu, keskin bir performans sergiledi. Topun dışında çok çalıştı ve topun içinde gerçek sorunlar yarattı, en önemlisi Smith'in golünde yaptığı muhteşem ortaydı.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Yedekler ve Menajer

    Smilla Holmberg (7/10):

    İlk yarıda Fox'un yerine oyuna girdi ve sağ kanatta büyük bir enerji kattı. Onun alaycı ortası Russo'nun golüne yol açtı.

    Alessia Russo (7/10):

    Maçın 60. dakikasında oyuna girdikten sonra tek şansını değerlendirdi. Topu ağlara göndermek için iyi bir ayar yaptı.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    İkinci yarının ortasında Williamson'ın yerine rahatça girdi ve topu iyi dolaştırdı.

    Kyra Cooney-Cross (N/A):

    Annesinin kanser teşhisiyle bir süre ailesinin yanında kaldıktan sonra bu hafta takıma yeniden katılan oyuncu, maçın son dakikalarında bu yıl ilk kez sahaya çıktı.

    Kim Little (N/A):

    Son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Renee Slegers (7/10):

    Takım rotasyonunda mükemmel bir denge kurdu, önemli oyuncuları uygun bir anda dinlendirirken, kadrosunda maçı kazandıracak kimyayı korudu. Yedek kulübesini de bunun bir uzantısı olarak iyi kullandı.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

WSL Lig İlkbahar Serisi
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
0