Gunners oyuncuları ve deplasman taraftarları, ligin son maç günü için iki aydan kısa bir süre önce yaptıkları seyahati tekrarlarken bir deja vu hissi yaşamışlardır. O maçta Arsenal, ev sahibi takımı 3-0'lık bir skorla rahat bir şekilde mağlup etmişti ve bu sefer de benzer bir hikaye yaşandı, hatta skor daha da iyi oldu.

Son derece hareketli bir performans sergileyen Caitlin Foord'un harika çalışması, 22. dakikada Maanum'un kafayla golü atmasına yardımcı oldu ve ardından karşı kanatta Chloe Kelly'nin iyi oyunu ikinci golü getirdi. İngiltere milli takım oyuncusu, Aralık ayı başında Lionesses'in Gana'yı yendiği maçta sakatlık geçirdikten sonra kulüp ve milli takımda ilk kez ilk 11'de yer aldı, ancak burada çok formda görünüyordu ve Smith'e müthiş bir orta yaptı, Kanadalı oyuncu da bunu 2-0'lık skoru belirleyen ustaca bir vuruşla tamamladı.

Arsenal, Maanum'un ikinci yarı başında üçüncü golü atmasından önce birçok gol fırsatı yakaladı. Foord, Leuven savunmasını bir kez daha alt üst etti ve Alessia Russo da oyuna girerek Smilla Holmberg'in defleksiyonlu pasını gole çevirdi. Böylece Arsenal, önümüzdeki Çarşamba günü kendi sahasında oynanacak rövanş maçında kimseye teslim olmayacağı dört gol üstünlüğü elde etti.

Bu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin tamamen İngiliz takımları arasında oynanacağının neredeyse kesinleştiği anlamına geliyor. Arsenal ve Chelsea arasındaki ilk maç, Mart ayı sonunda kuzey Londra'da oynanacak.

GOAL, Den Dreef'teki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...