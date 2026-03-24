Arsenal kadın futbolcularının Chelsea maçı performans notları: Alessia Russo ve Chloe Kelly, Londra'daki rakiplerini mağlup ederek Gunners'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma yolunda önemli bir adım attı

Geçen yılın bu döneminde Arsenal, Real Madrid karşısında 2-0 geriye düşmüş ve aynı hafta içinde Emirates Stadyumu'nda İspanyol ekibini 3-0 yenmek zorunda kalmıştı; bu arada Chelsea de kendi sahasında aynı skor farkını kapatarak Manchester City'yi mağlup etmişti. Gunners, bu 3-1'lik galibiyetin bu eşleşmenin sonu anlamına gelmediğini çok iyi biliyor. Bununla birlikte, özellikle son 10 ziyaretlerinde Chelsea'yi sadece bir kez yenebildiklerini düşünürsek, bu harika bir avantaj.

Bu avantajı onlara ilk olarak Blackstenius sağladı; ilk yarının ortasında Katie McCabe'nin muhteşem serbest vuruşunu kafayla ağlara gönderdi. Skor daha önce de açılabilirdi; ya Lauren James'in maçın başında Chelsea adına diğer uçta direğe çarpan şutu ya da Blackstenius'un birkaç dakika önce Hannah Hampton'ın iyi kurtardığı fırsatla, ancak İsveçli oyuncu ikinci şansını soğukkanlılıkla değerlendirerek ev sahibi takıma avantaj sağladı. 10 dakika sonra Kelly skoru ikiye katladı. Ceza sahası kenarında şut çekmek için bolca zaman ve alan bulan Kelly'nin güçlü vuruşu, dünya klasında bir kaleci olan Hampton'ın altından geçerek ağlara gitti.

İkinci yarının ortasında James'in üst köşeye attığı muhteşem bir şutla, Chelsea'nin evinde oynayacağı maçta farkı önemli ölçüde azaltabileceği görünüyordu. Ancak Russo, İngiltere milli takım arkadaşının bu muhteşem golüne kendi sihrini katarak cevap verdi ve Blackstenius'un pasıyla Blues'un şaşkın savunmasının arkasına sızarak Arsenal'in üçüncü golünü muhteşem bir vole ile attı. Bu eşleşme henüz bitmedi, ancak Gunners'ın kontrolünde ve Şampiyonlar Ligi unvanını savunmaya devam edecek gibi görünüyor - ve bu, ilk UWCL zaferini hala arayan Londra rakiplerinin pahasına olacak.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...