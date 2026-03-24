Alessia Russo Chloe Kelly Arsenal Women splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Arsenal kadın futbolcularının Chelsea maçı performans notları: Alessia Russo ve Chloe Kelly, Londra'daki rakiplerini mağlup ederek Gunners'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma yolunda önemli bir adım attı

Arsenal'in geçen yılki Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolu, şaşırtıcı geri dönüşlerle damgalanmıştı; ancak Salı gecesi tamamen İngiliz takımlarının karşılaştığı çeyrek final serisinin ilk maçında Chelsea'yi 3-1 mağlup ettikten sonra, Gunners'ın şampiyonluk unvanını çeyrek finalin ötesine taşımak için böyle bir geri dönüşe ihtiyaç duyacağı pek görünmüyor. Stina Blackstenius ve Chloe Kelly'nin golleri, son Avrupa şampiyonu takıma gelecek hafta Stamford Bridge'de oynanacak maçta avantaj sağladı. Bu maçta, yarı finale yükselebilmek için sadece yenilmemeleri yeterli olacak.

Geçen yılın bu döneminde Arsenal, Real Madrid karşısında 2-0 geriye düşmüş ve aynı hafta içinde Emirates Stadyumu'nda İspanyol ekibini 3-0 yenmek zorunda kalmıştı; bu arada Chelsea de kendi sahasında aynı skor farkını kapatarak Manchester City'yi mağlup etmişti. Gunners, bu 3-1'lik galibiyetin bu eşleşmenin sonu anlamına gelmediğini çok iyi biliyor. Bununla birlikte, özellikle son 10 ziyaretlerinde Chelsea'yi sadece bir kez yenebildiklerini düşünürsek, bu harika bir avantaj.

Bu avantajı onlara ilk olarak Blackstenius sağladı; ilk yarının ortasında Katie McCabe'nin muhteşem serbest vuruşunu kafayla ağlara gönderdi. Skor daha önce de açılabilirdi; ya Lauren James'in maçın başında Chelsea adına diğer uçta direğe çarpan şutu ya da Blackstenius'un birkaç dakika önce Hannah Hampton'ın iyi kurtardığı fırsatla, ancak İsveçli oyuncu ikinci şansını soğukkanlılıkla değerlendirerek ev sahibi takıma avantaj sağladı. 10 dakika sonra Kelly skoru ikiye katladı. Ceza sahası kenarında şut çekmek için bolca zaman ve alan bulan Kelly'nin güçlü vuruşu, dünya klasında bir kaleci olan Hampton'ın altından geçerek ağlara gitti. 

İkinci yarının ortasında James'in üst köşeye attığı muhteşem bir şutla, Chelsea'nin evinde oynayacağı maçta farkı önemli ölçüde azaltabileceği görünüyordu. Ancak Russo, İngiltere milli takım arkadaşının bu muhteşem golüne kendi sihrini katarak cevap verdi ve Blackstenius'un pasıyla Blues'un şaşkın savunmasının arkasına sızarak Arsenal'in üçüncü golünü muhteşem bir vole ile attı. Bu eşleşme henüz bitmedi, ancak Gunners'ın kontrolünde ve Şampiyonlar Ligi unvanını savunmaya devam edecek gibi görünüyor - ve bu, ilk UWCL zaferini hala arayan Londra rakiplerinin pahasına olacak.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Anneke Borbe (6/10):

    James'in şutunda daha iyi bir performans sergileyebilirdi, ancak bu şut onu hazırlıksız yakaladı. Bunun dışında pek bir hatası yoktu.

    Emily Fox (7/10):

    İkinci yarıda Amerikalı takım arkadaşı kanat değiştirdiğinde, ikili mücadelelerde üstünlük kurarak Thompson'ı etkileyici bir şekilde sessiz tuttu.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Kaya gibi sağlamdı. Hem yerde hem de havada nadiren geçildi, top hakimiyeti de harikaydı.

    Laia Codina (5/10):

    İlk yarıda karışık bir performans sergiledi ve devre arasında oyundan alındı. Birkaç ikili mücadelede galip geldi ve bazı önemli müdahalelerde bulundu, ancak gereksiz bir hamle nedeniyle sarı kart gördü ve Chelsea'nin kendisine yaptığı faul nedeniyle golü iptal edildiğinde şanslıydı.

    Katie McCabe (7/10):

    İlk yarıda Thompson'a karşı zorlandı, ancak ikinci yarıda stoper pozisyonuna geçti ve bu role etkileyici bir şekilde uyum sağladı.

    • Reklam
    Orta saha

    Kim Little (7/10):

    Topla sağlamdı ve topun dışında da çok çalıştı. Düzgün bir performans sergiledi.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Orta sahada bir başka güçlü performans sergiledi. Topa sahipken biraz daha gevşekti, ancak bunun tek nedeni daha maceracı oynamasıydı. Topu iyi taşıdı.

    Alessia Russo (8/10):

    Tüm gece çok çalıştı, ikinci yarının başında kendine iyi bir fırsat yarattı ve biraz sonra bu büyük şansı oldukça zekice değerlendirdi.

    Saldırı

    Beth Mead (5/10):

    Çaba göstermediğinden değil, ancak hücumda pek etkili olamadı. 60. dakikadan önce oyundan çıktı.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Yine büyük bir maçta mükemmel bir performans sergiledi. Skoru açan muhteşem bir kafa vuruşu yaptı ve Arsenal'in üçüncü golünde Russo'ya güzel bir pas verdi.

    Chloe Kelly (7/10):

    Şansın da yardımıyla attığı gol dışında sessiz kaldı, ancak golü iyi vuruşla attı ve takıma önemli bir katkı sağladı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Taylor Hinds (7/10):

    İkinci yarıda oyuna girdiğinde, Arsenal'in Chelsea'nin kanatlardan gelen tehditlerini daha iyi kontrol altına alması tesadüf değildi.

    Olivia Smith (5/10):

    Saha içinde çok koştu ancak oyuna girmesinden itibaren yarım saatten fazla süre geçmesine rağmen topa pek dokunamadı.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Maçın son dakikalarında Mead'in yerine oyuna girdi.

    Frida Maanum (N/A):

    O da sadece son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Victoria Pelova (Yok):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Renee Slegers (8/10):

    Blackstenius-Russo ikilisini tercih etti ve bu harika sonuç verdi. İlk yarıda yapılan oyuncu değişikliği şaşkınlık yarattı ama sonuçta mükemmel işledi. 

