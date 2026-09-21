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Arsenal, Juventus ve Atletico Madrid'ın ilgisi sürerken Noni Madueke'nin geleceğiyle ilgili NİHAİ kararını verdi
Arsenal, Madueke konusunda taviz vermiyor
Arsenal'ın, yaklaşan ocak transfer döneminde Madueke ile yollarını ayırma gibi bir niyeti yok. Arteta, ligdeki sınırlı süre almasına rağmen 24 yaşındaki kanat oyuncusunu hâlâ Emirates Stadyumu'ndaki kadrosunun kritik bir parçası olarak görüyor.
Football Insider'a göre Arsenal, bu kış hücum oyuncusu için gelecek hiçbir teklifi kabul etmemeye tamamen hazır. Oyuncunun ülke içindeki hayal kırıklığı artıyor olsa da Arsenal, hücum hattını bozmayarak koruma konusunda tamamen kararlı.
Arteta, zorlu bir sezonun ortasında tecrübeli kadro derinliğini kaybetmek istemiyor. Madueke, teknik direktörün kısa vadeli planlarında kesin şekilde yer almaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Avrupa devleri kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor
Madueke'nin ligde düzenli süre alamaması, kuzey Londra'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin spekülasyonları kaçınılmaz olarak artırdı. Avrupa genelindeki kulüpler durumunu yakından takip ediyor; Juventus ve Atletico Madrid de ciddi ilgi gösteren ekipler arasında yer alıyor.
İtalyan devi, hücum hattını güçlendirmek için sezon ortasında kiralık transfer ihtimalini değerlendirdiği bildiriliyor. Ancak hem kulübün hem de oyuncunun mevcut tutumu göz önüne alındığında, bir transferin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.
Madueke'nin, Arsenal kariyerinden şu aşamada vazgeçme yönünde acil bir isteği olmadığı anlaşılıyor. Hücum oyuncusu, Emirates'te kalıp Arteta'nın ilk 11'inde düzenli bir yer için mücadele etmeye tamamen istekli.
Yoğun rekabet Premier League'deki süreleri sınırlıyor
Madueke için temel sorun, Arsenal hücumunun sağ tarafındaki forma rekabetinin acımasız olması oldu. Bu pozisyonda tartışmasız ilk tercih Bukayo Saka olmaya devam ederken, büyük gelecek vadeden genç Max Dowman da A takımda süre almak için güçlü bir iddia ortaya koyuyor.
Bunun sonucunda Madueke, bu sezon Premier League'de iki kez oyuna sonradan girerek toplam yalnızca 24 dakika forma giyebildi. Henüz ligde tek bir gol ya da asist katkısı yapamadı.
Buna karşın kupa performansı çok daha umut verici bir tablo çiziyor. Kanat oyuncusu Community Shield maçına ilk 11'de başladı, Napoli'ye karşı alınan bir Şampiyonlar Ligi galibiyetinde forma giydi ve Arsenal'ın Ipswich Town karşısında 4-2 kazandığı Carabao Cup maçında gol attı.
- Getty Images Sport
Kulübü ve ülkesi için mücadele ediyor
Madueke'nin ligdeki rolünün azalması, uluslararası hedeflerini şimdiden etkiledi. Thomas Tuchel, kanat oyuncusunu düzenli maç ritmi eksikliği nedeniyle kısa süre önce İngiltere'nin son UEFA Uluslar Ligi kadrosuna dahil etmedi.
24 yaşındaki oyuncu için yaklaşan kış fikstürü, Arteta'nın birinci planlarında yeniden yer edinmeye çalışırken kritik olacak. Birden fazla kulvarda maçlar üst üste gelirken, kadroda yoğun rotasyon yapılması eninde sonunda gerekli hale gelecek. Madueke, Saka'nın önüne geçmek ve sonunda İngiltere kadrosundaki yerini yeniden kazanmak için yerel kupalarda ya da Avrupa'da bulacağı fırsatları değerlendirmek zorunda. Şimdilik ocak ayında bir transfer kesin olarak gündemde değil.
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