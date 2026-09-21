Arsenal'ın, yaklaşan ocak transfer döneminde Madueke ile yollarını ayırma gibi bir niyeti yok. Arteta, ligdeki sınırlı süre almasına rağmen 24 yaşındaki kanat oyuncusunu hâlâ Emirates Stadyumu'ndaki kadrosunun kritik bir parçası olarak görüyor.

Football Insider'a göre Arsenal, bu kış hücum oyuncusu için gelecek hiçbir teklifi kabul etmemeye tamamen hazır. Oyuncunun ülke içindeki hayal kırıklığı artıyor olsa da Arsenal, hücum hattını bozmayarak koruma konusunda tamamen kararlı.

Arteta, zorlu bir sezonun ortasında tecrübeli kadro derinliğini kaybetmek istemiyor. Madueke, teknik direktörün kısa vadeli planlarında kesin şekilde yer almaya devam ediyor.