Arteta, Atletico Madrid'in forveti Alvarez için kulübün yürüttüğü bildirilen girişim hakkında ağzını sıkı tuttu. Yaz transfer döneminin son haftasına girilirken, Arsenal'ın hücum seçeneklerini güçlendirmesi yaygın biçimde bekleniyor ve eski Manchester City yıldızı da öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Ancak Arteta, resmî bir hamlenin hazırlık aşamasında olup olmadığını doğrulamayı reddetti. Buna karşın Arsenal'ın umutları, Atletico'nun forveti tercih ettiği adres olan Barcelona'ya satmayacağını yinelemesinin ardından arttı.

Pazartesi günü Aston Villa ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında medyanın karşısına çıkan İspanyol teknik adam, dış hedeflerle ilgili duruşunda netti. İspanya'da çıkan ve Alvarez'in Premier League'e dönüşten kaçınmak için kendisinden gelen telefon çağrısını yanıtsız bıraktığını öne süren haberler doğrudan sorulduğunda Arteta, "Oraya girmeyin! Başka kulüplerin oyuncuları hakkında yorum yapmayacağım." yanıtını verdi.

Arteta, olası transferlerden kapalı kapılar ardında neler talep ettiğini de anlattı. Takıma katılacak oyuncuların Arsenal'a gelmeye tamamen bağlı olması gerekip gerekmediği sorulduğunda teknik direktör şu açıklamayı yaptı: "Bunu kamuoyu önünde onlardan asla istemem! Bence daha çok özelde, onların gerçekten özel bir şey hissettiklerini, bir bağlılık, bir his taşıdıklarını, bize gerçekten katılmak istediklerini ve gelip ailemizin bir parçası olma arzusuna sahip olduklarını anlamak için."