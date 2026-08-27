Getty Images Sport
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Arsenal, Jesus ile Martinelli'nin ayrılığına hazırlanırken Arteta, Alvarez bağlantıları hakkında sessizliğini bozdu
Arteta, Julian Alvarez iddialarını yanıtladı
Arteta, Atletico Madrid'in forveti Alvarez için kulübün yürüttüğü bildirilen girişim hakkında ağzını sıkı tuttu. Yaz transfer döneminin son haftasına girilirken, Arsenal'ın hücum seçeneklerini güçlendirmesi yaygın biçimde bekleniyor ve eski Manchester City yıldızı da öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Ancak Arteta, resmî bir hamlenin hazırlık aşamasında olup olmadığını doğrulamayı reddetti. Buna karşın Arsenal'ın umutları, Atletico'nun forveti tercih ettiği adres olan Barcelona'ya satmayacağını yinelemesinin ardından arttı.
Pazartesi günü Aston Villa ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında medyanın karşısına çıkan İspanyol teknik adam, dış hedeflerle ilgili duruşunda netti. İspanya'da çıkan ve Alvarez'in Premier League'e dönüşten kaçınmak için kendisinden gelen telefon çağrısını yanıtsız bıraktığını öne süren haberler doğrudan sorulduğunda Arteta, "Oraya girmeyin! Başka kulüplerin oyuncuları hakkında yorum yapmayacağım." yanıtını verdi.
Arteta, olası transferlerden kapalı kapılar ardında neler talep ettiğini de anlattı. Takıma katılacak oyuncuların Arsenal'a gelmeye tamamen bağlı olması gerekip gerekmediği sorulduğunda teknik direktör şu açıklamayı yaptı: "Bunu kamuoyu önünde onlardan asla istemem! Bence daha çok özelde, onların gerçekten özel bir şey hissettiklerini, bir bağlılık, bir his taşıdıklarını, bize gerçekten katılmak istediklerini ve gelip ailemizin bir parçası olma arzusuna sahip olduklarını anlamak için."
- Getty Images Sport
Gabriel Jesus, Emirates'ten ayrılmaya yakın
Odak noktası potansiyel transferler olmaya devam ederken, Kuzey Londra ekibi önemli ayrılıklara da hazırlanıyor. 2022 yazında Manchester City'den Arsenal'a katılan Jesus, bu sezon henüz Arsenal formasıyla sahaya çıkmadı. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Brezilyalı oyuncu, tüm kulvarlarda sadece 27 maça çıkıp altı gol attıktan sonra, artan transfer spekülasyonlarının ortasında son antrenmanlarda dikkat çeken bir eksik oldu.
Brezilyalı forvetin neden son çalışmalarda yer almadığı sorulduğunda Arteta durum hakkında açık konuştu ve kararın kadro yönetimi ile oyuncunun kendi geleceğiyle ilgili olduğunu ima etti. Arsenal teknik direktörü, "Bu, şu anda kadroda sahip olduğumuz sayılarla ve kişisel durumları olan tüm oyuncularla, bunlar her neyse, bu durumu bireysel olarak yönetme şeklimizle ilgili bir şey. Bence bu açık" itirafında bulundu.
Martinelli, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transferle anılıyor
Birçok taraftarı şaşırtan bir gelişmede, Martinelli'nin de sansasyonel bir ayrılığın eşiğinde olduğu bildiriliyor. Geleceğine dair artan belirsizlik ortamında Arsenal antrenmanından erken ayrılan ve Manchester City ile Coventry karşısında alınan 3-0'lık galibiyetlerde kadroya alınmayan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, gelecek haftaki son tarihten önce 50 milyon £'un üzerinde, rekor kıran bir anlaşmayla Suudi Pro Ligi ekibi Al Hilal'e katılmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor.
Arteta, Martinelli'nin durumunun gerçekliğinden kaçınmadı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Şöyle dedi: "Bu da ilgilendiğimiz bir başka kişisel durum. Gabi'yi ne kadar sevdiğimizi herkes biliyor ve kabul ediyor. Sonuç ne olursa olsun, bunun nedeni herkesin buna onay vermesi olacak."
- AFP
Konsa, eski kulübü Villa'ya karşı Arsenal'deki ilk maçına hazır
Yeni transfer Ezri Konsa, bu hafta tam antrenmana katılmasının ardından eski kulübü Aston Villa'ya karşı Arsenal formasıyla ilk maçına çıkabilir. Eski takımına karşı oynamanın yaratabileceği olası baskıya rağmen Arteta, savunma oyuncusunu doğrudan sahaya sürme konusunda hiçbir çekincesi olmadığını vurguladı.
Villa Park'taki karşılaşma öncesinde Konsa'nın hazır olup olmadığı sorulan Arsenal Teknik Direktörü şöyle dedi: "Oynayabilir durumda. Gerçekten çok iyi antrenman yaptı ve bence kadro için uygun olacak." Arteta, maçın duygusal yönüne dair endişeleri de geri çevirerek şunları ekledi: "Oyuncuda farklı bir şey görsem, belki bunu sorgularım. Ezri'yi ilk günden bu yana gördüğüm haliyle ve onunla çalışmış tüm insanlardan aldığım geri bildirimlerle kişiliğini çok iyi bilerek söylüyorum, bu beni endişelendiren bir şey değil."
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