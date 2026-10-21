Emirates Stadyumu'nda oynayan Premier League şampiyonu, yaz transfer döneminde sol kanatta oynayabilecek bir hücumcu arıyordu. Enerjik Yunan forvet Christos Tzolis transfer edilirken Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli takımdan ayrıldı.

Kendini daha fazla kanıtlamış oyunculara da ilgi gösterildi. Real Madrid'in ‘Galactico’ yıldızı Vinicius Junior'ın Kuzey Londra'ya gidebileceğine dair söylentiler bir dönem heyecan yarattı. Daha önce Ballon d'Or'a aday olan Brezilyalı oyuncu, sonunda Santiago Bernabeu'da yeni bir sözleşme imzaladı.

Fransa'nın yıldızlarından ve Paris Saint-Germain ile üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bradley Barcola da Arsenal'in transfer radarına girdi. Bonservis bedeli giderek yükseldi ve sonunda Liverpool, 123 milyon sterlin (165 milyon dolar) ödeyerek 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etti.