Getty/GOAL
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Arsenal, Jeremy Doku veya Antoine Semenyo’yu ister mi? Eski Arsenal yıldızı, Manchester City FFP nedeniyle küme düşürülürse bu oyuncular için transfer hamlesi yapılacağına ikna olmuş değil
Arsenal'ın adı Vini Jr ve Barcola ile anıldı
Emirates Stadyumu'nda oynayan Premier League şampiyonu, yaz transfer döneminde sol kanatta oynayabilecek bir hücumcu arıyordu. Enerjik Yunan forvet Christos Tzolis transfer edilirken Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli takımdan ayrıldı.
Kendini daha fazla kanıtlamış oyunculara da ilgi gösterildi. Real Madrid'in ‘Galactico’ yıldızı Vinicius Junior'ın Kuzey Londra'ya gidebileceğine dair söylentiler bir dönem heyecan yarattı. Daha önce Ballon d'Or'a aday olan Brezilyalı oyuncu, sonunda Santiago Bernabeu'da yeni bir sözleşme imzaladı.
Fransa'nın yıldızlarından ve Paris Saint-Germain ile üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bradley Barcola da Arsenal'in transfer radarına girdi. Bonservis bedeli giderek yükseldi ve sonunda Liverpool, 123 milyon sterlin (165 milyon dolar) ödeyerek 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etti.
- Getty/GOAL
Manchester City, Championship'a düşebilir
Arteta ve ekibi, kanatlarda oynayıp hücuma yaratıcılık katabilen Eberechi Eze ve Noni Madueke gibi oyuncular varken tek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödemeye pek istekli görünmüyordu.
Ancak doğru seçenek ortaya çıkarsa Arsenal muhtemelen harekete geçer. Kulüp, Manchester'daki gelişmeleri yakından takip edecek. City'nin karşı karşıya olduğu 114 suçlama nedeniyle çok ağır bir puan silme cezası alabileceği öne sürülüyor.
Enzo Maresca'nın takımı en üst ligden düşerse çok sayıda yetenekli oyuncunun takımdan ayrılacağı öngörülüyor. Bu isimler arasında Bournemouth'un eski süratli kanat oyuncusu Semenyo ve son birkaç sezonda Premier League'de oyununu bir üst seviyeye taşıyan, çalımlarıyla öne çıkan kanat oyuncusu Doku da olabilir.
Arsenal, Doku ve Semenyo ile ilgilenir mi?
Belçikalı millî futbolcu, Arsenal'ın hücumdaki ihtiyaçlarına tam olarak uygun görünüyor, ancak Grimandi bundan o kadar emin değil. İki kez Premier League şampiyonluğu yaşayan ve BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan Grimandi, City'nin yollarını ayırmak zorunda kalabileceği kanat oyuncularına yönelik girişimler sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası ikna olmadım.
“Onların oynamak istediği şekilde oynayıp oynayamayacaklarını bilmiyorum. City'nin maçlarını izledim. Doku'nun olağanüstü yeteneği ve hızı var ama Semenyo konusunda ikna olmadım. Özel bir şey katacaklarını düşünmüyorum.
“[Khvicha] Kvaratskhelia elbette Arsenal'a özel bir şey katar. İkna olmadım ama Arsenal'daki genç yetenekler arasında da kaliteli oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Belki de bu, yeteneklerini göstermeleri için bir fırsattır.
“Şu anki görüşüm bu. Arsenal'ın para harcayacağını sanmıyorum ama belki Doku veya Semenyo boşa çıkabilir.”
- Getty
Arsenal, şu ana ve Bayern ile mücadeleye odaklandı
Eski İngiltere millî futbolcusu Gabriel Agbonlahor gibi bazı isimler, Doku’nun Arsenal için “mükemmel” olacağını savundu. Paul Scholes da Manchester City’nin Championship’e düşmesi hâlinde Belçikalı futbolcunun Emirates’e gideceğini öngören isimlerden biri.
Arteta’nın bu görüşü paylaşıp paylaşmadığı ve kupa peşindeki rakiplerinin taleplerini karşılamaya hazır olup olmadığı henüz belirsiz. Arsenal’in 2027’de sol kanadına yeni takviyeler araması bekleniyor.
Arsenal ise şimdilik tamamen önündeki maçlara odaklanmış durumda. Çarşamba günü Harry Kane ve Bayern Münih’le Avrupa’da büyük bir mücadeleye çıkacak, ardından cumartesi günü ülke içindeki müsabakada Everton’ı ağırlayacak.
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