Man City Chelsea Winners losers GFXGOAL
Arsenal, izliyor musun?! Man City, tarihe geçecek bir Premier Lig şampiyonluk mücadelesinin kapılarını aralarken kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı; ancak Chelsea’nin Liam Rosenior’a yaptığı bahis, BlueCo’nun projesini paramparça etme tehdidi oluşturuyor

Pazar öğleden sonra Manchester City'nin Chelsea deplasmanı, Cumartesi günkü Premier Lig sonuçlarının ardından beklenenden daha fazla ilgi odağı haline geldi. Lider Arsenal, evinde Bournemouth'a şaşırtıcı bir şekilde yenilerek şampiyonluk yarışında Pep Guardiola'nın takımına yol açarken, beşinci sıradaki Liverpool ise Fulham karşısında bir başka puan kaybını önleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'ye baskı uyguladı.

Chelsea, tüm turnuvalarda son beş maçının dördünü kaybettiği bir form düşüşünün ardından City karşısında paramparça olacağı tahmin ediliyordu; bu kötü gidişata tek istisna, League One ekibi Port Vale’e karşı 7-0’lık bir hezimetle sonuçlanan FA Cup maçı olmuştu.

Bu nedenle, Liam Rosenior'un takımının, iki takımın birbirini yokladığı ve devre arasından sonra gerçek yüzlerini gösterdiği, daha çok bir antrenman maçı gibi görünen ilk yarıda konuk takımı uzak tutmayı başarması çok şaşırtıcıydı. Ve, evet, tam da öyle oldu.

City, ikinci yarının başında Carabao Cup kahramanı Nico O'Reilly ile skoru açtı ve Marc Guehi'nin ikinci golü de hemen ardından geldi. Jeremy Doku, Moises Caicedo'nun top kaybından yararlanarak kısa süre sonra üçüncü golü attı.

Pazar günü Batı Londra'da oynanan maç, sezonun finalinin nasıl sonuçlanacağı üzerinde büyük bir etki yarattı ve uzun yıllar boyunca hatırlanacak bir kampanyanın dönüm noktası olabilir. GOAL, Stamford Bridge'deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    Kazanan: Rayan Cherki

    Unutulmamalıdır ki, ezici bir çoğunlukla "kendi bildiğini yapan" bir oyuncu olarak tanımlanan ve genç bir yetenek olarak etrafındaki beklentileri daha önce karşılayamamış olan bir ismin, Kevin De Bruyne'nin halefi olarak seçilmesi riskli bir tercih gibi görünüyordu. Ancak Rayan Cherki, sadece 34 milyon sterlin (45 milyon dolar) karşılığında yapılan bu transferin gelecek için akıllıca bir yatırım olduğunu kanıtlamakla kalmadı; City'nin ligi kazanıp kazanmamasında belirleyici bir faktör haline gelebilir.

    Fransız dahi, O'Reilly'ye yaptığı ortayla çekişmeli geçen maçı açtı ve ardından Marc Guehi'nin golünü hazırlayan bir sanat eseri ortaya koyarak, top sürme yeteneğini ve pas verme becerisini sergiledi. Yedi dakika içinde yaptığı iki asistle, bu sezon Premier Lig'deki asist sayısını 10'a çıkardı; bu rakamı sadece Bruno Fernandes geçebilir.

    MAĞLUP: Arsenal

    Muhtemelen Pazar günkü maçın en büyük kaybedenleri, o maçta oynamayan bir takımdı. Maç ilerledikçe Stamford Bridge’in deplasman tribünlerinden “İzliyor musun, Arsenal?” sloganları yükseldi ve City’nin her golüyle sesler daha da yükseldi.

    City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi ve bir maç eksiği var. Ancak her şeyden daha önemlisi, önümüzdeki hafta sonu Etihad Stadyumu'nda Arsenal'i ağırlayacaklar ve bu maç, son sezonlarda genellikle şampiyonluğun kaderini belirleyen bir karşılaşma oluyor.

    Guardiola'nın adamları, 2022-23 sezonunda Mikel Arteta'nın takımını ezip geçmişti, ancak Arsenal bir sonraki sezon 0-0 berabere kalmayı başardı. Bu durum, Rodri'nin, maçı ve ligi gerçekten kazanmak istememe zihniyetine yönelik eleştirilerine yol açtı. 2024-25 sezonunun başında oynanan çılgın 2-2 beraberlik, geriye dönüp bakıldığında, iki kusurlu takımın da Liverpool'un gerisinde kalacağının bir işaretiydi.

    Şimdi, son yılların en çok beklenen Premier Lig maçlarından birine altı gün kaldı. Arsenal'in dikkatini dağıtan, ya da bir nimet olan, Sporting ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı var, City ise hazırlanmak için boş bir haftaya sahip. Sinirleriniz nasıl, Gunners taraftarları?

    KAZANAN: Nico O'Reilly

    Manchesterlılar genellikle Londra’ya şüpheyle bakarlar, ancak O’Reilly, City ile başkentte geçirdiği son iki seyahatte hayatının en güzel günlerini yaşadı. Üç hafta önce Wembley'deki Carabao Kupası finalinde başrol oynayarak Arsenal'in dörtlü kupayı kazanma hayalini suya düşüren 21 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'e geldiği andan itibaren Gunners üzerindeki baskıyı daha da artırmak için bir misyon üstlenmiş gibi görünüyordu.

    O'Reilly'nin doyumsuz hırsı, ilk yarıda Estevao'ya bir ton tuğla gibi çöktüğü ve Cherki'nin tam olarak değerlendiremediği iyi bir fırsat yarattığı anda görüldü. Fransız oyuncu, ikinci yarıda muhteşem bir orta ile bu borcunu ödedi ve O'Reilly de hayal kırıklığına uğratmadı; hava topunda Andrey Santos'u alt ederek, birkaç adım solunda duran Erling Haaland'ın bile gurur duyacağı muazzam bir kafa vuruşu yaptı. 

    City'nin altyapısından yetişen bu çok yönlü oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda 14 golün oluşmasına katkıda bulundu ve son zamanlarda gol atmaya özel bir ilgisi oldu; Şubat ayından bu yana altı kez fileleri havalandırdı ve bunlardan dördünü kafayla attı.

    MAĞLUP: Liam Rosenior

    Liam Rosenior, 2025-26 sezonuna Chelsea'nin teknik direktörü olacağını düşünerek başlamamıştı herhalde. Enzo Maresca'nın Yeni Yıl Günü görevinden alınana kadar bunun bir olasılık olduğunu aklının ucundan bile geçirmemiş olabilir. Eski stoper, Stamford Bridge'deki teknik direktörlük görevine fena sayılmayacak bir başlangıç yapsa da, takımı Rosenior'un bir zamanlar "puanları ateşe vermek" olarak tanımladığı alışkanlığından kurtulamadı.

    Ancak Chelsea'nin genç yeteneklerden oluşan kadrosu, içinde bulundukları zor durumun tek sorumlusu değil. Sorumluluk Rosenior'da başlıyor ve bitiyor. Rosenior, gelecekte Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı yorumlar nedeniyle kulübün ikinci kaptan Enzo Fernandez'e iki maçlık ceza vermesine onay vererek işleri kendisi için daha da zorlaştırdı. 

    Fernandez'in yokluğunda, Blues'un orta sahasındaki Caicedo ve Andrey Santos'un hataları City'nin gollerine yol açtı. Chelsea gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edemezse, Rosenior'un gelişinde eleme turlarının ne kadar önemli olduğunu bolca vurgulayan kulüp yönetimi, muhtemelen bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidebilir.

    KAZANAN: Marc Guehi

    Guehi, Ocak ortasında City'ye katıldığında, bir önceki Chelsea maçında Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un arka arkaya yaşadığı sakatlıkların sarsıntısını yaşayan savunmaya anında istikrar kazandırdı. Birkaç farklı partnerle oynamasına rağmen savunmaya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan İngiltere milli takım oyuncusu, Guardiola'nın takımının sezonunu yeniden rayına oturtmasına yardımcı oldu. 

    Stamford Bridge'de hücuma katılmaya kararlıydı ve ilk yarıda iki fırsat yakaladıktan sonra, iki ay önce Salford City ile oynanan FA Cup maçında yeni kulübü için ilk golünü atmış olan Guehi, kulübü için ilk Premier League golünü kaydetti.

    Bir kilise papazının oğlu olan Guehi, "Tanrı'nın işleri gizemlidir" sözünü sık sık duymuş olmalı. Geçen yaz, Liverpool'a transferi son dakikada suya düşünce anlaşılır bir şekilde üzülmüş olsa da, şimdi bunun için mutlu olmalı.

    Reds, ligi ilk beşte bitirmek için çabalarken ve artık kupa kazanma şansı neredeyse kalmamışken, bu savunma oyuncusu City ile gerçek bir şampiyonluk yarışının içinde ve FA Cup yarı finalini sabırsızlıkla bekliyor.

    KAYBEDEN: BlueCo'nun riski

    Chelsea’deki sorumluluk zinciri, Rosenior’dan geriye doğru sadece kulüp yönetim kuruluna kadar uzanıyor. Kulübün sahibi BlueCo, stresli koşullar altında sınırlarına kadar zorlanmış görünen Maresca’nın görevini sürdürmesinin imkansız olduğuna karar verdi ve her iki taraf da yollarını ayırmanın daha iyi olacağına karar verdi.

    Maresca'yı uzaklaştırarak BlueCo, nispeten bilinmeyen bir isim olan Rosenior'a şans verdi; ancak Rosenior'un Chelsea'si, İtalyan teknik adamın takımına kıyasla sönük kalıyor. Stamford Bridge'de her zaman kaos ve kargaşa hikayeleri vardır ve bu, kulübün kendi yarattığı bir kültürdür.

    Blues, kendi sezonunu neredeyse hiçbir neden olmadan sabote ederek, Premier League'in alt sıralarından sadece üç puan uzaklıkta bulunuyor. Raporlara göre, PSR endişeleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa Chelsea'nin kilit oyuncularını satmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Fernandez'in sabırsızlığı ise kulüp çapında bir salgının başlangıcı olabilir.