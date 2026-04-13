Chelsea, tüm turnuvalarda son beş maçının dördünü kaybettiği bir form düşüşünün ardından City karşısında paramparça olacağı tahmin ediliyordu; bu kötü gidişata tek istisna, League One ekibi Port Vale’e karşı 7-0’lık bir hezimetle sonuçlanan FA Cup maçı olmuştu.

Bu nedenle, Liam Rosenior'un takımının, iki takımın birbirini yokladığı ve devre arasından sonra gerçek yüzlerini gösterdiği, daha çok bir antrenman maçı gibi görünen ilk yarıda konuk takımı uzak tutmayı başarması çok şaşırtıcıydı. Ve, evet, tam da öyle oldu.

City, ikinci yarının başında Carabao Cup kahramanı Nico O'Reilly ile skoru açtı ve Marc Guehi'nin ikinci golü de hemen ardından geldi. Jeremy Doku, Moises Caicedo'nun top kaybından yararlanarak kısa süre sonra üçüncü golü attı.

Pazar günü Batı Londra'da oynanan maç, sezonun finalinin nasıl sonuçlanacağı üzerinde büyük bir etki yarattı ve uzun yıllar boyunca hatırlanacak bir kampanyanın dönüm noktası olabilir. GOAL, Stamford Bridge'deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...