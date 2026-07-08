Getty Images Sport
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Arsenal, İsviçreli orta saha oyuncusu Geraldine Reuteler’i kadrosuna kattı; eski Frankfurt orta saha oyuncusu 14 numaralı formayı giyecek
Reuteler, Arsenal’e önemli bir transferi tamamladı
Arsenal, Reuteler’in takıma katıldığını duyurdu; kulübün resmi internet sitesi Çarşamba günü bu kalıcı transferi doğruladı. Reuteler, Frauen-Bundesliga’da Eintracht Frankfurt formasıyla geçirdiği sekiz yıllık dönemin ardından Arsenal’e katılıyor. Almanya’daki son derece başarılı kariyeri boyunca Reuteler, dinamik bir oyuncu haline geldi; tüm turnuvalarda toplam 184 maça çıktı, 54 gol attı ve 44 asist yaptı.
Almanya'ya gitmeden önce kariyerine FC Stans'ta başlayan Reuteler, henüz 15 yaşındayken FC Luzern'de A takımda ilk kez forma giydi. Reuteler, 91 kez milli forma giymiş, 2024 yılında İsviçre'de Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü kazanmış ve İsviçre'nin Euro 2025'te çeyrek finale yükselmesine katkıda bulunmuş olmasıyla etkileyici bir uluslararası kariyere sahip olarak Londra'ya geliyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme detayları ve yeni forma numarası
Arsenal, kalıcı bir transfer anlaşması yaptığını duyururken, BBC Sport, Reuteler’in dört yıllık bir sözleşme imzaladığını bildiriyor. BBC’ye göre Reuteler, 14 numaralı formayı giyecek ve Georgia Stanway ile Selina Cerci’nin büyük yankı uyandıran transferlerinin ardından kulübün yaz transfer döneminde yaptığı üçüncü önemli transfer olacak.
Reuteler, Arsenal'e katıldığı için duyduğu büyük sevinci dile getirerek, kuzey Londra'daki geleceğe dair hedeflerini özetledi. Reuteler, "Arsenal, dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve burada olabildiğim için çok gurur duyuyorum," dedi. "Bu takımın oyun tarzını çok seviyorum ve WSL'deki en iyi oyuncularla kendimi sınamak için sabırsızlanıyorum."
Slegers ve Wheatley, yeni transferi övüyor
Reuteler, Emirates Stadyumu’nda önemli bir iz bırakmaya kararlı. Reuteler, “Bu futbol kulübünün tarihine ve başarılarına katkıda bulunmak istiyorum ve tüm taraftarlarımızın önünde Emirates’te sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diye ekledi.
Arsenal kadın futbolu direktörü Clare Wheatley ise şöyle konuştu: "Géry'nin artık bir Arsenal oyuncusu olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Géry, uzun süredir hedeflediğimiz bir isimdi ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde güçlü bir deneyim birikimine sahip. Kulübümüze daha fazla kupa kazandırmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." Baş antrenör Renee Slegers ise şunları ekledi: "Géry’yi Arsenal’e kazandırabildiğimiz için çok mutluyum. O, teknik ve zeki bir oyuncu; bunu iyi bir atletizmle birleştiriyor. Bunun, onu orta saha grubumuz için harika bir takviye haline getirdiğine inanıyoruz."
- Getty Images Sport
Reuteler ve Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Reuteler, yeni Arsenal takım arkadaşlarıyla bir araya gelmeden önce kısa bir yaz tatili geçirecek. Slegers şunları söyledi: “Sezon öncesi hazırlıklar başladığında birlikte çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” Arsenal, yaklaşan antrenman kampı sırasında Reuteler, Stanway ve Cerci’yi kadroya dahil edecek. Arsenal, Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluk hedeflerken, Reuteler ise orta sahada ilk 11’de yer almayı hemen hedefleyecek.
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