Arsenal, İsviçreli orta saha oyuncusu Geraldine Reuteler’i kadrosuna kattı; eski Frankfurt orta saha oyuncusu 14 numaralı formayı giyecek

Arsenal, Reuteler’in takıma katıldığını duyurdu; kulübün resmi internet sitesi Çarşamba günü bu kalıcı transferi doğruladı. Reuteler, Frauen-Bundesliga’da Eintracht Frankfurt formasıyla geçirdiği sekiz yıllık dönemin ardından Arsenal’e katılıyor. Almanya’daki son derece başarılı kariyeri boyunca Reuteler, dinamik bir oyuncu haline geldi; tüm turnuvalarda toplam 184 maça çıktı, 54 gol attı ve 44 asist yaptı.

Almanya'ya gitmeden önce kariyerine FC Stans'ta başlayan Reuteler, henüz 15 yaşındayken FC Luzern'de A takımda ilk kez forma giydi. Reuteler, 91 kez milli forma giymiş, 2024 yılında İsviçre'de Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü kazanmış ve İsviçre'nin Euro 2025'te çeyrek finale yükselmesine katkıda bulunmuş olmasıyla etkileyici bir uluslararası kariyere sahip olarak Londra'ya geliyor.



