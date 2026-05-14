Arsenal, İrlandalı yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruladı; Katie McCabe'in 11 yıllık Arsenal serüveni sona eriyor

Arsenal, McCabe’in mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu; böylece on yılı aşkın bir süre boyunca kupa zaferleriyle dolu bir dönem sona erdi. 30 yaşındaki oyuncu, Aralık 2015’te Shelbourne’dan gelecek vaat eden genç bir yetenek olarak Gunners’a katılmıştı ve takımda 305 maça çıkıp 37 gol atarak gerçek bir ikon olarak ayrılacak.

Kadın futbol direktörü Clare Wheatley, ayrılan yıldız oyuncuya övgü dolu sözlerle veda etti: “Arsenal'de geçirdiği on yılı aşkın süre boyunca Katie, futbol kulübümüzün tarihine ve başarısına önemli ve kalıcı bir katkı sağladı. Katie, tutku ve bağlılıkla liderlik etti, kulübümüz için her şeyini verdi ve taraftarlarımızla özel bir bağ kurdu. Kulübün efsanesi olarak ayrılıyor ve birlikte paylaştığımız bu yolculuktan çok gurur duyuyoruz.”