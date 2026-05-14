Arsenal, İrlandalı yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruladı; Katie McCabe'in 11 yıllık Arsenal serüveni sona eriyor
Efsanevi bir görev süresi sona eriyor
Arsenal, McCabe’in mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu; böylece on yılı aşkın bir süre boyunca kupa zaferleriyle dolu bir dönem sona erdi. 30 yaşındaki oyuncu, Aralık 2015’te Shelbourne’dan gelecek vaat eden genç bir yetenek olarak Gunners’a katılmıştı ve takımda 305 maça çıkıp 37 gol atarak gerçek bir ikon olarak ayrılacak.
Kadın futbol direktörü Clare Wheatley, ayrılan yıldız oyuncuya övgü dolu sözlerle veda etti: “Arsenal'de geçirdiği on yılı aşkın süre boyunca Katie, futbol kulübümüzün tarihine ve başarısına önemli ve kalıcı bir katkı sağladı. Katie, tutku ve bağlılıkla liderlik etti, kulübümüz için her şeyini verdi ve taraftarlarımızla özel bir bağ kurdu. Kulübün efsanesi olarak ayrılıyor ve birlikte paylaştığımız bu yolculuktan çok gurur duyuyoruz.”
Tüm kupaları silip süpürmek
McCabe’in Meadow Park ve Emirates Stadyumu’ndaki kariyeri, takımın kazandığı sayısız başarıyla şekillendi. Kulüpte geçirdiği 11 yıl boyunca, çok yönlü bek oyuncusu bir FA Kupası, bir Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu ve üç Lig Kupası kazandı; ayrıca Mayıs 2025’te Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak Avrupa futbolunun zirvesine ulaştı.
Son sezonunda, Şubat 2026'da FIFA Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak mevcut tüm başarıları tamamladı. Bu son kupa, McCabe'in Gunners'tan ayrılırken kulüpte kaldığı süre boyunca kazanılabilecek tüm önemli kulüp turnuvalarını kazanmış olmasını sağladı ve kırmızı-beyaz formayı giyen en başarılı oyunculardan biri olarak mirasını pekiştirdi.
Kişisel yetenek ve taraftarlarla kurulan bağ
Takım başarılarının ötesinde, McCabe bireysel yeteneği ve hırslı oyun stiliyle sık sık takdir gördü. 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında iki kez Arsenal’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Avrupa sahnesindeki performansları da aynı derecede etkileyiciydi; 2022-23 turnuvasında gösterdiği başarılı performansın ardından Kadınlar Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı’na seçildi.
Dublin doğumlu yıldız, "enerjik stili" ve dünya klasmanındaki sol ayağıyla Arsenal taraftarları arasında kült bir kahraman haline geldi. Çeşitli teknik direktörlerin yönetimindeki ilk günlerinden takımın kıdemli liderlerinden biri haline gelene kadar, McCabe'in yolculuğu, 2017'de Glasgow City'de geçirdiği kısa ama başarılı bir kiralık dönemini de içeriyordu. Ardından geri dönerek birinci takımın vazgeçilmez bir parçası oldu.
İrlanda ile uluslararası başarı
McCabe, İngiltere’deki yerel sahneyi domine ederken, aynı zamanda İrlanda Cumhuriyeti’nin de bayrak taşıyıcısı olmuştur. Milli takım kaptanı olarak 105 kez milli formayı giymiş ve 34 gol atmış olan McCabe, ülkesini 2023 yılında tarihindeki ilk Kadınlar Dünya Kupası’na taşımasıyla adından söz ettirmiştir. O turnuvada, Kanada karşısında köşe vuruşundan attığı muhteşem golle İrlanda'nın dünya sahnesindeki ilk golünü kaydederek adını tarih kitaplarına yazdırdı.
Arsenal'deki WSL kariyerinin sonuna yaklaşırken, kulüp ona hizmetlerinden dolayı minnettarlığını dile getirerek, "Arsenal'deki herkes Katie'ye yeni hayatında başarılar diler" dedi.