Arsenal Invincible, Mikel Arteta'dan daha iyi bir iş çıkarabilecek KİMSE olmadığını iddia ediyor ve teknik direktörün Premier League şampiyonluğunu kaçırsa bile görevde kalacağına inanılıyor

Çim her zaman daha yeşil değildir. Eski Arsenal forveti Aliadiere, İngiltere Online Kumarhaneleri uzmanı Gambling.com aracılığıyla GOAL'a, Gunners'ın doğru adamı başında tutup tutmadığını sorduğunda şöyle cevap verdi: "Yüzde yüz. Benim için, yüzde bir milyon. Sadece ilerlemeyi ve kadroyu inceliyorum. Geçen yıldan daha mı iyiyiz? Evet, öyleyiz. Geçen yıldan daha iyi bir kadro muyuz? Evet. Sizce şu anki teknik direktör Arteta, geçen yıl elde ettiği başarılardan daha mı iyi? Evet, öyle.

Çünkü sezon başında herhangi bir Arsenal taraftarına, Mart ayına kadar dört kupa için, her şey için mücadele etmeye devam edeceğinizi söyleseydiniz. Bir dakika, bu mükemmel, değil mi? İki ya da üç kupadan çoktan elenmiş olabilirdik. Her şeyden elenmiş olabilirdik. Ama hala mücadele ediyoruz ve üst düzeydeyiz. Beş, altı, yedi puan farkla mücadele etmiyoruz. Hayır, beş puan farkla lideriz, bu fark iki puan da olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde lideriz, ilerleyip sonuna kadar gidebileceğimiz güzel bir kura çektik. FA Cup'ta ve Carabao Cup finalinde iyi bir kura çektik.

“Benim için bu zaten büyük bir başarı ve sizin kupa kazanmak istediğinizi biliyorum ve bu sezonun sonunda bunu başaracağımıza inanıyorum. Benim için Mikel'in doğru kişi olduğuna şüphe yok ve o gelişmeye devam edecek ve takımı ve kadroyu daha da iyi hale getirecek. Başka birinin gelip daha iyi bir iş çıkaracağını düşünmüyorum.”