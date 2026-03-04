Getty
Arsenal Invincible, Mikel Arteta'dan daha iyi bir iş çıkarabilecek KİMSE olmadığını iddia ediyor ve teknik direktörün Premier League şampiyonluğunu kaçırsa bile görevde kalacağına inanılıyor
Arsenal, 'neredeyse erkekler' etiketini silmeye kararlı
Arteta daha önce FA Cup ve Community Shield zaferlerinin tadını çıkarmıştı, ancak pahalı bir şekilde oluşturulan kadrosunun "neredeyse erkekler" etiketiyle anıldığını gördü. Bunun nedeni, Arsenal'in üç sezon üst üste İngiltere birinci liginde ikinci sırada bitirmesidir.
Ayrıca, ulusal ve Avrupa kupa müsabakalarında yarı finale yükselmiş, ancak büyük kupaları kazanma hayalleri acı bir şekilde suya düşmüştü. Arteta, beklentileri karşılamak için baskı altında ve daha fazla kupa kazanamamanın Emirates'in teknik kadrosunda bir değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusu gündeme geliyor.
Arteta, üzerinde çalıştığı baskının farkında
43 yaşındaki İspanyol, sonuç odaklı bir sektörde başarıya ulaşmanın gerekliliğinin tam olarak farkında ve bu zorluktan kaçınmayacak. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Carabao Kupası şampiyonluklarını kovalarkenşöyle demiştir: "Kendimize çok net bir talimat verdik. Şimdiki zamanda yaşamalıyız. Geçmişte yaptıklarımız harika, ama şimdiki zamanda yaşamalıyız ve şimdiki zaman çok güzel. Her yarışmada tam olarak olmak istediğimiz yerdeyiz, ancak hala oynanacak çok maç var ve son yedi veya sekiz ayda yaptığımız gibi bunu hak etmeliyiz."
Arsenal, zaman zaman kupa kazanma şansını kaçırmakla suçlandı ve iç saha şampiyonlukları ellerinden kaçtı. Zihinsel güçleri sorgulandı, çünkü Gunners zor durumlarda çok sık başarısız oldu.
Ancak, en büyük ödüller için her zaman iddialı bir takımdırlar. Bu, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilmelidir ve Arteta, Arsene Wenger'in ayrılması ve Unai Emery'nin talihsiz görevi sonrasında takımı yeniden inşa ettiği için büyük övgüyü hak ediyor.
Arsenal kupa kazanamasa bile Arteta kalmalı mı?
Çim her zaman daha yeşil değildir. Eski Arsenal forveti Aliadiere, İngiltere Online Kumarhaneleri uzmanı Gambling.com aracılığıyla GOAL'a, Gunners'ın doğru adamı başında tutup tutmadığını sorduğunda şöyle cevap verdi: "Yüzde yüz. Benim için, yüzde bir milyon. Sadece ilerlemeyi ve kadroyu inceliyorum. Geçen yıldan daha mı iyiyiz? Evet, öyleyiz. Geçen yıldan daha iyi bir kadro muyuz? Evet. Sizce şu anki teknik direktör Arteta, geçen yıl elde ettiği başarılardan daha mı iyi? Evet, öyle.
Çünkü sezon başında herhangi bir Arsenal taraftarına, Mart ayına kadar dört kupa için, her şey için mücadele etmeye devam edeceğinizi söyleseydiniz. Bir dakika, bu mükemmel, değil mi? İki ya da üç kupadan çoktan elenmiş olabilirdik. Her şeyden elenmiş olabilirdik. Ama hala mücadele ediyoruz ve üst düzeydeyiz. Beş, altı, yedi puan farkla mücadele etmiyoruz. Hayır, beş puan farkla lideriz, bu fark iki puan da olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde lideriz, ilerleyip sonuna kadar gidebileceğimiz güzel bir kura çektik. FA Cup'ta ve Carabao Cup finalinde iyi bir kura çektik.
“Benim için bu zaten büyük bir başarı ve sizin kupa kazanmak istediğinizi biliyorum ve bu sezonun sonunda bunu başaracağımıza inanıyorum. Benim için Mikel'in doğru kişi olduğuna şüphe yok ve o gelişmeye devam edecek ve takımı ve kadroyu daha da iyi hale getirecek. Başka birinin gelip daha iyi bir iş çıkaracağını düşünmüyorum.”
Arsenal'in 2025-26 sezonu fikstürü: Arteta'nın kaderi kritik maçlarda belirlenecek
Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak ve bu turnuvada avantajlı bir yol izleyecek. Manchester City ise 22 Mart'ta Wembley'de Carabao Kupası finalinde mücadele edecek.
Arsenal, Çarşamba günü Premier Lig'de Brighton ile karşılaşacak, ardından FA Cup maçı için League One takımı Mansfield'a gidecek. Arteta, sezonun bir başka kritik aşamasına girerken, geleceği önümüzdeki birkaç hafta ve ayda yaşanacaklara bağlı olarak belirlenecek.
