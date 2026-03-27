Arsenal, İngiltere'nin kanat oyuncusu Noni Madueke'nin sakatlığı nedeniyle Uruguay ile oynanan hazırlık maçında sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından oyuncunun durumunu endişeyle takip ediyor
Şiddetli çarpışma Madueke'nin gecesini sonlandırdı
Madueke, Cuma gecesi Wembley'de oynanan maçın ilk yarısında oyundan alınmasının ardından sakatlık endişesi yaratıyor. Arsenal'in kanat oyuncusu, sağ kanattan içeriye doğru kesip şut çekmeye çalışırken Uruguay ceza sahası sınırında Rodrigo Aguirre ile şiddetli bir çarpışmaya girdi.
Aguirre geri koşarak topu kaptı ancak hareketinin devamında Madueke'yi yere düşürdü ve Madueke, İngiltere sağlık ekibi tarafından tedavi edildi. İlk çarpışmanın şiddetine rağmen, kanat oyuncusu devam etmeye çalıştı ancak devam edemeyeceği anlaşıldı.
Arsenal yıldızında beyin sarsıntısı şüphesi
Madueke, birkaç dakika daha oyuna devam ettikten sonra çimlere yığıldı ve fizyoterapistlere el sallayarak oyundan alınmak istediğini belirtti. 39. dakikada Jarrod Bowen ile değiştirilen oyuncu, çenesini tutarak saha dışına çıkarıldı ve doğrudan tünele yöneldi. Forvetin doğrudan soyunma odasına gitmesi, hem Thomas Tuchel hem de Arteta için büyük bir endişe kaynağı olacak.
Yaralanmanın ciddiyeti henüz kesinleşmemiş olsa da, şu aşamada bir beyin sarsıntısı geçirdiği şüpheleniliyor. Beyin sarsıntısı teşhisi kesinleşirse, 24 yaşındaki oyuncu sıkı bir sahalara dönüş protokolüne uymak zorunda kalacak ve bu da onu Arsenal'in bir sonraki lig maçında forma giyemeyecek duruma getirebilir.
Sakatlık, Dünya Kupası umutlarını sarsıyor
Uruguay maçı ve Salı günkü Japonya karşılaşması, İngiltere oyuncularının Dünya Kupası kadrosuna girmek için kendilerini kanıtlamaları için son şanslar; Madueke’nin erken ayrılışı ise kanat oyuncusu için sinir bozucu bir aksilik olacak. Three Lions kadrosunda düzenli bir yer edinen oyuncu için, sezonun bu aşamasında sahalardan uzak kalmak hiç de ideal bir durum değil.
Wembley'de yaşanan fiziksel çatışma
Madueke, erken bir şekilde oyundan çıkan ilk oyuncu değildi; Uruguaylı savunma oyuncusu Joaquin Piquerez de Arsenal'in forvetine yaptığı müdahale sırasında ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirdi. Madueke, Piquerez ile çarpışmadan önce topu taç çizgisine kadar sürmüştü; Piquerez ise ayak bileğini burkmuş gibi görünüyordu ve sahada beş buçuk dakikalık bir tedavinin ardından sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı. Konuk takımda onun yerine Jose Maria Gimenez oyuna girdi.