Arsenal, İngiltere'nin kanat oyuncusu Noni Madueke'nin sakatlığı konusunda endişeli; oyuncu Uruguay ile oynanan hazırlık maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve bacağına atel takılmış halde Wembley'den ayrıldı

Madueke, birkaç dakika daha oyuna devam ettikten sonra çimlere yığıldı ve fizyoterapistlere el sallayarak oyundan alınmak istediğini belirtti. 39. dakikada Jarrod Bowen ile değiştirilen oyuncu, çenesini tutarak sahadan çıkarıldı ve doğrudan tünele yöneldi. Forvetin doğrudan soyunma odasına gitmesi, hem Thomas Tuchel hem de Arteta için büyük bir endişe kaynağı olacak.

Yaralanmanın ciddiyeti henüz kesinleşmedi, ancak Madueke'nin sol bacağında bir destek takarak Wembley'deki karışık bölgeden geçerken görüldü. İlk başta beyin sarsıntısı şüphesi vardı, ancak bu yeni gelişme, 24 yaşındaki oyuncunun daha ileri tetkikler yapılana kadar Arsenal'in bir sonraki lig maçında forma giyemeyeceğini düşündüren bir fiziksel darbeye maruz kaldığını gösteriyor.