Arsenal'in yıldızı, Premier Lig şampiyonluğuna uzanan inanılmaz sezonun ortasında kendi hikâyesini anlattığı Bukayo Saka belgeseli yakında yayınlanacak

Yakında çıkacak albümün merkezinde, Saka’yı en parlak anlarından en zorlu dönemlerine kadar yönlendiren geniş kişisel çevresi yer alıyor. 2020 FA Kupası ve iki İngiliz Süper Kupası zaferi de dahil olmak üzere zengin bir kupa koleksiyonuna sahip olsa da, aynı zamanda ciddi zorluklarla da karşı karşıya kaldı.

Euro 2020'de Wembley'deki kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından çevrimiçi ortamda yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulan Saka'ya, Arsenal efsanesi Henry ilk destek verenlerden biri oldu.

Proje hakkında düşüncelerini paylaşan Saka, “Bu film bana hikayemi daha önce hiç yapmadığım bir şekilde anlatma şansı verdi. İnsanlar golleri ve maçları görüyor, ancak perde arkasında neler olduğunu görmüyorlar. Bunun bir parçası da destek sistemim, tüm bu olaylardan çok önce yanımda olan ve her adımımda bana inanan insanlardan gelen WhatsApp mesajları.” dedi.