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Arsenal'in yıldızı, Premier Lig şampiyonluğuna uzanan inanılmaz sezonun ortasında kendi hikâyesini anlattığı Bukayo Saka belgeseli yakında yayınlanacak
Saka'nın yolculuğunun perde arkasına bir bakış
Arsenal'in 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynayan Saka, bu olağanüstü serüvenini tüm dünyayla paylaşmaya hazırlanıyor. Kanat oyuncusu, bu ay Disney+'ta prömiyer yapması planlanan "Bukayo Saka: The Time is Now" adlı yeni belgeselin odak noktası olacak.
Emmy ödüllü yönetmen Robert Alexander'ın yönettiği proje, en üst düzeyde performans sergilemek için gereken muazzam özveriyi samimi bir bakışla ele almayı vaat ediyor. Temmuz 2019'da A takım kadrosuna katıldığından bu yana, Saka tüm turnuvalarda 312 maça çıkıp 81 gol atarak kulübün modern bir ikonu haline geldi.
- AFP
Saka, kendisine destek olan muhteşem çevresinden bahsediyor
Yakında çıkacak albümün merkezinde, Saka’yı en parlak anlarından en zorlu dönemlerine kadar yönlendiren geniş kişisel çevresi yer alıyor. 2020 FA Kupası ve iki İngiliz Süper Kupası zaferi de dahil olmak üzere zengin bir kupa koleksiyonuna sahip olsa da, aynı zamanda ciddi zorluklarla da karşı karşıya kaldı.
Euro 2020'de Wembley'deki kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından çevrimiçi ortamda yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulan Saka'ya, Arsenal efsanesi Henry ilk destek verenlerden biri oldu.
Proje hakkında düşüncelerini paylaşan Saka, “Bu film bana hikayemi daha önce hiç yapmadığım bir şekilde anlatma şansı verdi. İnsanlar golleri ve maçları görüyor, ancak perde arkasında neler olduğunu görmüyorlar. Bunun bir parçası da destek sistemim, tüm bu olaylardan çok önce yanımda olan ve her adımımda bana inanan insanlardan gelen WhatsApp mesajları.” dedi.
Arsenal'in farklı nesilleri arasındaki bağı yansıtmak
Alexander, Londra’da bu iki ikonik figür arasındaki dinamikleri birkaç gün boyunca kameraya alarak aralarındaki derin bağı yakaladı. Saka, 11 gol ve 9 asistle katkıda bulunduğu yorucu 49 maçlık bir sezonu kısa süre önce geride bıraktı. İngiltere şampiyonu olmanın sevincine rağmen, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarda Paris Saint-Germain’e yenilmesi nedeniyle sezon aynı zamanda büyük bir hayal kırıklığı da getirdi.
Yaratıcı süreci aydınlatan yönetmen, şunları söyledi: “Londra'da birkaç gün boyunca birlikte çekim yaparken, Thierry Henry ve Bukayo Saka arasındaki samimi, hayranlık ve sevgi dolu konuşmaları yakalayabildik. Süperstarlar bize, en büyük şöhret ve başarıya rağmen, hepimizin nihai hedef olan mutluluk için mücadele ettiğimizi gösterdi. Umudum, bu filmin izleyicilere, sadece kendi hayallerimizin peşinden koşarak başkalarını da aynısını yapmaya teşvik edebileceğimizi hatırlatmasıdır. Bizi ayakta tutan yakıt, bizi seven, destekleyen ve bize inanan insanlardan gelir. Ancak en güçlü motivasyon kaynağı, hayallerin bize verdiği sihirli duyguyu ve amacı ilk keşfeden çocuk olan genç halimizdir.”
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Arsenal yıldızının bundan sonraki adımları ne olacak?
Hayranlar, 5 Haziran'da vizyona girecek olan bu samimi belgeseli izlemek için fazla beklemek zorunda kalmayacak. Geleceğe bakıldığında, mevcut sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek olan Saka, Avrupa'daki hayal kırıklığının üstesinden gelmeyi hedefliyor. Artık olağanüstü iç sahadaki performansını 2026 Dünya Kupası'na taşıyacak ve İngiltere ile en büyük sahnede zafere ulaşmayı umuyor.