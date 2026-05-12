Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal'in yıldızı, milli takımdan şok bir şekilde emekli olduğunu açıkladı
Danimarka'nın orta saha oyuncusu milli takım kariyerine son verdi
Norgaard, Danimarka milli takımından emekli olduğunu açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, milli takımın yaklaşan Dünya Kupası’na katılamaması üzerine bu kararını doğruladı. Norgaard, milli takım kariyeri boyunca Danimarka formasıyla 41 maça çıktı.
Dünya sahnesinde ülkesini son bir kez temsil etmeyi umduğu için, turnuvaya katılamamanın hayal kırıklığının kararının zamanlamasında önemli bir rol oynadığını itiraf etti. Danimarka formasıyla son maçı, Mart ayında Prag'da Çek Cumhuriyeti'ne yenildikleri karşılaşmaydı. Bu maçın ardından, eski Brentford kaptanı, nihai olarak kenara çekilip teknik direktör Brian Riemer yönetiminde yeni neslin ortaya çıkmasına izin vermeden önce geleceğini değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Norgaard, duygusal kararını açıklıyor
Norgaard, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarlara seslendi ve bu kararın duygusal açıdan karmaşık olduğunu itiraf etti.
O şöyle yazdı: "Milli takımdan ayrılmaya karar verdim. Bir yandan bu zor bir karardı, çünkü Marienlyst'te takım arkadaşlarım ve teknik ekiple bir araya gelmekten daha çok sevdiğim bir şey yok. Ayrıca, biletleri tükenmiş, heyecanla dolup taşan Parken'de kırmızı-beyaz formayla maç oynamaktan daha çok sevdiğim bir şey yok."
"Aynı zamanda Brian Riemer'den büyük bir güven gördüm ve benim için kişisel bir dönüm noktası, 2025'te Parken'de tam da o büyülü akşamlardan birinde Portekiz'e karşı kazandığımız zaferdi. Orada, oynamayı çok sevdiğim orta sahada liderlik rolünü üstlendim."
Aile öncelikleri ve Danimarka’nın yeni nesli
Milli takım ortamıyla olan güçlü bağına rağmen Norgaard, nihai kararını pratik nedenlerin belirlediğini söyledi. Norgaard şunları ekledi: "Öte yandan, bu kolay bir karardı çünkü ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum; ayrıca Dünya Kupası elemelerini kaçırmış olmamız nedeniyle, Danimarka’nın neyse ki hâlâ bolca sahip olduğu yetenekli ve haylaz genç oyunculara yer açmak artık doğal geliyor."
"Artık bitti. Artık bir taraftar olarak desteklemeyi dört gözle bekliyorum, ancak artık kadronun bir parçası olarak değil. Bir çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürmeme yardım ettiğiniz için oyunculara, personele ve taraftarlara teşekkür ederim."
- Getty Images Sport
Arsenal'in hedeflerine tam odaklanma
Uluslararası kariyerini noktalayan Norgaard, bundan böyle tamamen Arsenal’de kulüp futboluna odaklanacak. Orta saha oyuncusu, bu sezon büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Mikel Arteta’nın kadrosunda yer alıyor. Premier Lig’de sahada geçirdiği süre sınırlı olsa da, kulübün Paris Saint-Germain ile oynayacağı önemli Avrupa finali öncesinde Arsenal’in Şampiyonlar Ligi kadro rotasyonunda güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor.