Arsenal'in yıldızı, milli futboldan şok bir şekilde emekli olduğunu açıkladı

Norgaard, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarlara seslendi ve bu kararın duygusal açıdan karmaşık olduğunu itiraf etti.

O şöyle yazdı: "Milli takımdan ayrılmaya karar verdim. Bir yandan bu zor bir karardı, çünkü Marienlyst'te takım arkadaşlarım ve teknik ekiple bir araya gelmekten daha çok sevdiğim bir şey yok. Ayrıca, biletleri tükenmiş, heyecanla dolup taşan Parken'de kırmızı-beyaz formayla maç oynamaktan daha çok sevdiğim bir şey yok.

Aynı zamanda Brian Riemer'den büyük bir güven gördüm ve benim için kişisel bir dönüm noktası, 2025'te Parken'de tam da o büyülü akşamlardan birinde Portekiz'e karşı kazandığımız zaferdi. Orada, oynamayı çok sevdiğim orta sahada liderlik rolünü üstlendim."











