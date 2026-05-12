Arsenal'in yıldızı, milli futboldan şok bir şekilde emekli olduğunu açıkladı
Danimarka'nın orta saha oyuncusu milli kariyerine son verdi
Norgaard, uluslararası kariyeri boyunca Danimarka milli takımında 41 kez forma giydi ve Dünya Kupası’na katılamamanın yarattığı hayal kırıklığının, kararının zamanlamasında önemli bir rol oynadığını itiraf etti; zira ülkesini dünya sahnesinde son bir kez temsil etmeyi umuyordu. Danimarka formasıyla son maçı, Mart ayında Prag’da Çek Cumhuriyeti’ne yenildikleri karşılaşmaydı. Bu maçın ardından eski Brentford kaptanı, geleceğini değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve sonunda kenara çekilip teknik direktör Brian Riemer yönetiminde yeni neslin ortaya çıkmasına izin verme kararı aldı.
Norgaard, duygusal kararını açıklıyor
Norgaard, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarlara seslendi ve bu kararın duygusal açıdan karmaşık olduğunu itiraf etti.
O şöyle yazdı: "Milli takımdan ayrılmaya karar verdim. Bir yandan bu zor bir karardı, çünkü Marienlyst'te takım arkadaşlarım ve teknik ekiple bir araya gelmekten daha çok sevdiğim bir şey yok. Ayrıca, biletleri tükenmiş, heyecanla dolup taşan Parken'de kırmızı-beyaz formayla maç oynamaktan daha çok sevdiğim bir şey yok.
Aynı zamanda Brian Riemer'den büyük bir güven gördüm ve benim için kişisel bir dönüm noktası, 2025'te Parken'de tam da o büyülü akşamlardan birinde Portekiz'e karşı kazandığımız zaferdi. Orada, oynamayı çok sevdiğim orta sahada liderlik rolünü üstlendim."
Aile öncelikleri ve Danimarka’nın yeni nesli
Milli takım ortamıyla olan güçlü bağına rağmen Norgaard, nihai kararını pratik nedenlerin belirlediğini söyledi. Norgaard şunları ekledi: "Öte yandan, bu kolay bir karardı çünkü ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum; ayrıca Dünya Kupası elemelerini kaçırmış olmamız nedeniyle, Danimarka’nın neyse ki hâlâ bolca sahip olduğu yetenekli ve haylaz genç oyunculara yer açmak artık doğal geliyor.
"Artık bitti. Artık bir taraftar olarak desteklemeyi dört gözle bekliyorum, ancak artık kadronun bir parçası olarak değil. Bir çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürmeme yardım ettiğiniz için oyuncular, teknik ekip ve taraftarlara teşekkür ederim."
Arsenal'in hedeflerine tam odaklanma
Uluslararası kariyerini noktalayan Norgaard, bundan böyle tamamen Arsenal’de kulüp futboluna odaklanacak. Orta saha oyuncusu, bu sezon büyük başarılar peşinde olan Mikel Arteta’nın kadrosunda yer alıyor. Premier Lig’de sahada kalma süresi sınırlı olsa da, kulüp Paris Saint-Germain ile oynayacağı önemli Avrupa finali öncesinde, Norgaard, Gunners’ın Şampiyonlar Ligi rotasyonunda güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor.