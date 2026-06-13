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Arsenal'in yıldızı Leah Williamson, sakatlığı nedeniyle son Lionesses kadrosuna girememesinin ardından, güneşli bir tatil geçirmek üzere Amerikalı manken sevgilisi Elle Smith ile birlikte İbiza'ya uçtu
Williamson, sakatlık hayal kırıklığının ardından dinlenmenin tadını çıkarıyor
Williamson, Instagram'da İbiza gezisinden fotoğraflar paylaşarak, "IBZ" etiketiyle bir dizi görsel yayınladı. Arsenal'in savunma oyuncusu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yoğun bir sezonun ardından tatilini sonuna kadar değerlendiriyor gibi görünüyordu. Tatilde ona, İngiltere kaptanıyla sık sık birlikte görülen Amerikalı model Smith eşlik etti.
Bu tatil, Williamson'ın Sarina Wiegman'ın son İngiltere kadrosundan çekilmek zorunda kalmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Stoper, bir rehabilitasyon programı uyguluyordu ancak sonunda hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve İspanya ve Ukrayna maçları için yerine Grace Fisk çağrıldı.
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Williamson'ın fiziksel durumu konusunda endişeler devam ediyor
Ancak Wiegman, daha önce bu defans oyuncusunu dikkatli bir şekilde yönetmenin önemini vurgulamıştı. Wiegman, Williamson’ın tam formuna kavuşma sürecinde sağlık ekibinin onunla ilgili “büyük riskler” almak istemediğini belirtmişti. Bu son aksilik, uzun süreli bir diz sakatlığından sonra sahalara dönen Arsenal yıldızının zorlu dönemine bir yenisini ekliyor. Kas sakatlıkları, hem kulüp hem de milli takımda istikrarlı bir performans sergileme çabalarını defalarca kesintiye uğrattı.
Dur-kalk dönemindeki bir başka zorluk
Williamson, hem Arsenal hem de İngiltere milli takımı için en etkili isimlerden biri olmaya devam ediyor, ancak son dönemde kariyeri tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle aksadı. 2025-26 sezonunun başlarında yaşadığı baldır kasında gerilme, tam da formunu yakalamaya başladığı sırada onu yaklaşık bir ay sahalardan uzak tuttu.
Bu aksilikler, hem Arsenal hem de İngiltere'nin uzun vadeli komplikasyonları önlemek istemesi nedeniyle, iş yükünün dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirdi. Sakatlıklarla boğuşmasına rağmen Williamson, Lionesses için kilit bir lider olmaya devam ediyor ve hazır olduğunda baş antrenör Renee Slegers'in planlarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
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Dikkatler artık toparlanmaya yöneliyor
Williamson'ın öncelikli hedefi, 2026-27 sezonu öncesinde iyileşme sürecini tamamlayarak tam formuna kavuşmak olacak. Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Süper Ligi dahil olmak üzere birçok cephede mücadele etmesi bekleniyor; bu nedenle savunma oyuncusunun sahalara dönebilmesi özellikle büyük önem taşıyor. Uluslararası arenada ise Williamson, ilk fırsatta İngiltere milli takımına geri dönmeyi hedefliyor. Şu an için odak noktası, rehabilitasyon sürecine devam etmek ve yeni sezona tam olarak hazır hale gelmek.