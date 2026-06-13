Arsenal'in yıldızı Leah Williamson, sakatlığı nedeniyle son Lionesses kadrosuna girememesinin ardından, güneşli bir tatil geçirmek üzere Amerikalı manken sevgilisi Elle Smith ile birlikte İbiza'ya uçtu

Williamson, Instagram'da İbiza gezisinden fotoğraflar paylaşarak, "IBZ" etiketiyle bir dizi görsel yayınladı. Arsenal'in savunma oyuncusu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yoğun bir sezonun ardından tatilini sonuna kadar değerlendiriyor gibi görünüyordu. Tatilde ona, İngiltere kaptanıyla sık sık birlikte görülen Amerikalı model Smith eşlik etti.

Bu tatil, Williamson'ın Sarina Wiegman'ın son İngiltere kadrosundan çekilmek zorunda kalmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Stoper, bir rehabilitasyon programı uyguluyordu ancak sonunda hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve İspanya ve Ukrayna maçları için yerine Grace Fisk çağrıldı.







