Hollandalı savunmacı, Arsenal kupa peşinde koşarken ve Hollanda Dünya Kupası'nda mücadele ederken kenardan izlemek zorunda kalmanın kendisini zihinsel açıdan yıprattığını kabul etti. Maçın ardından gazetecilere konuşan Timber, o zor günlerin kendisine ne öğrettiğini anlattı: “Bu zor. Oynayabildiğinde, sağlıklı olduğunda ne kadar şanslı olduğunu fark ettiriyor.

“Takımın böylesine büyük bir hedef için mücadele ederken ona istediğin gibi yardım edememek zor. Ama bu aynı zamanda bir öğrenme süreci. Sanırım hayat böyle. Ben bu süreci iyi atlattım. Biz de şampiyon olarak atlattık, bu harika bir şey. Şimdi geri döndüğüm ve sağlıklı olduğum için minnettarım. Sağlıklı olmadığında bunun değerini anlıyorsun.”