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Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa
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Arsenal'ın yıldızı Jurrien Timber, Ben White ile yaşadığı “müthiş” rekabetten keyif alıyor: Sakatlık kâbusunu anlattı

J. Timber
B. White
Arsenal
Premier Lig

Jurrien Timber, Arsenal'da Ben White ile ilk 11'de yer almak için verdiği mücadeleden keyif aldığını vurguladı. Hollandalı millî futbolcu, iki çok yönlü savunmacı arasındaki yoğun rekabetin Mikel Arteta'nın takımını daha üst seviyeye taşımak için gerekli olduğuna inanıyor.

  • Hollanda millî takım oyuncusu kadro rekabetini memnuniyetle karşılıyor

    Timber, White ile ilk 11'deki sağ bek pozisyonu için rekabet etmeyi, daha önce tekrarlayan fiziksel sorunların doğrudan karşı karşıya gelmelerini engellemesinin ardından memnuniyetle karşıladı. Tedavi gördüğü zorlu dönemin ardından sahada kaldığı süre dikkatle ayarlanan 25 yaşındaki savunmacı, bu sezon ligde yalnızca üç kez forma giydi. Çok yönlü Hollandalı oyuncunun tamamen sağlıklı olması, şampiyonluk yarışında bir kez daha güçlü biçimde mücadele etmeyi hedefleyen Arteta'nın takımına büyük katkı sağlayacak.

  • imago-sport-1067225097.jpgEvery Second Media

    Bek, ortak mücadele azmini vurguluyor

    Sağ kanattaki forma rekabetini değerlendiren Timber, birbirlerini zorlamalarının takımın yararına çıtayı yükselttiğini vurguladı. Leeds United maçının bitiş düdüğünün ardından gazetecilere konuşan Timber, Emirates Stadyumu'ndaki takım arkadaşı için övgü dolu sözler söyledi: "Aynı mevkide oynayan birden fazla oyuncumuz sakat. Bence bazen bu sadece şanssızlık. İkimizin de geri dönmüş ve sağlıklı olmasından mutluyum. Ben harika bir oyuncu. Bence birbirimizi daha iyi hâle getiriyoruz. Bu da takımın yeni bir seviyeye çıkmasına yardımcı olmak açısından önemli."

  • Süregelen aksilikler zihinsel dayanıklılığı sınıyor

    Hollandalı savunmacı, Arsenal kupa peşinde koşarken ve Hollanda Dünya Kupası'nda mücadele ederken kenardan izlemek zorunda kalmanın kendisini zihinsel açıdan yıprattığını kabul etti. Maçın ardından gazetecilere konuşan Timber, o zor günlerin kendisine ne öğrettiğini anlattı: “Bu zor. Oynayabildiğinde, sağlıklı olduğunda ne kadar şanslı olduğunu fark ettiriyor.

    “Takımın böylesine büyük bir hedef için mücadele ederken ona istediğin gibi yardım edememek zor. Ama bu aynı zamanda bir öğrenme süreci. Sanırım hayat böyle. Ben bu süreci iyi atlattım. Biz de şampiyon olarak atlattık, bu harika bir şey. Şimdi geri döndüğüm ve sağlıklı olduğum için minnettarım. Sağlıklı olmadığında bunun değerini anlıyorsun.”

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    Londra devlerini kıta arenasında bir sınav bekliyor

    Arsenal şimdi yeniden Avrupa'ya odaklanıyor ve Fransız ekibi Lille'i 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ağırlayacak. Altı maçta 15 puan toplayarak ligde ikinci sıraya yerleşen Arteta'nın öğrencileri, karşılaşmaya özgüvenle çıkacak. Arteta'nın Avrupa hedefleriyle Premier League'deki sorumlulukları arasında denge kurabilmesi için sağ bekleri arasında rotasyon yapması büyük önem taşıyacak.

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