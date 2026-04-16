Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Arsenal'in yıldızı geleceği hakkında konuşurken, Martin Zubimendi Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentilerin "kötü bir şey olmadığını" kabul etti

Transfers
Arsenal
M. Zubimendi
Real Madrid
Premier Lig
La Liga

Martín Zubimendi, kendisini Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki söylentileri yalanlayarak, tüm dikkatini Arsenal ile kupa kazanmaya verdiğini vurguladı. Geçen yaz Real Sociedad'dan 61 milyon sterlin (83 milyon dolar) karşılığında Emirates'e transfer olan orta saha oyuncusu, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Premier Lig'in son haftalarına hazırlanırken Londra'da "çok mutlu" olduğunu söyledi.

    İspanya milli takım oyuncusu, geçen Temmuz ayında Arsenal'i tercih etmeden önce Bernabéu'ya transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler vardı ve Madrid'in kendisine ilgi duyduğu iddiaları hâlâ devam ediyor. Cadena Ser'e konuşan Zubimendi, Avrupa şampiyonu kulüple anılmanın "kötü bir şey olmadığını" kabul etmekle birlikte, Gunners'a katılma kararının, Çarşamba günü Sporting CP ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı gibi gecelerde mücadele etme arzusundan kaynaklandığını belirtti. 27 yaşındaki oyuncu, "O günler geride kaldı" dedi. "Şu anda bulunduğum yere çok odaklanmış ve çok mutluyum."

    Zubimendi, Arsenal'in 'tuhaf' performansını ele alıyor

    Gunners, Çarşamba gecesi Sporting CP ile oynadıkları gergin ve golsüz berabere biten maçı atlatarak toplamda 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseldi. Arsenal, tüm turnuvalarda son beş maçından sadece birini kazanabildi, ancak Zubimendi, başarıya giden "sağlam" temellerinin hâlâ sağlam olduğunu vurguladı. "Son birkaç hafta tuhaftı ama sezon başında bu konumda olmak için her şeyi yapardık," dedi. "Hala iyileştirmemiz gereken şeyler var. Son üçte birde daha net olmalıyız. Neyse ki bu takım iyi savunma yapıyor ve sağlamız."

    Diego Simeone'nin takımı, Barcelona'yı eleyerek neredeyse on yıldır ilk kez son dörde kalmasının ardından, şimdi Atlético Madrid ile zorlu bir yarı final mücadelesi bekliyor. Grup aşamasında Arsenal'in Rojiblancos'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etmesine rağmen, Zubimendi, Atlético'nun yaptığı büyük yatırımları ve rekabet gücünü gerekçe göstererek, benzer bir sonucun tekrarlanacağına dair tüm iddiaları hemen reddetti.

    Zubimendi, "Onlar çok rekabetçi, kendine güvenen ve üst düzey oyunculara sahip bir takım" diye uyardı. "Grup aşamasındaki maç geçmişte kaldı; şu anda çok güçlü bir blok oluşturuyorlar ve çok dikkatli olmalıyız."

    Arsenal'in şu anki odak noktası, Premier Lig şampiyonluğunu belirleyebilecek bu Pazar günü Etihad Stadyumu'na yapılacak deplasman maçı. Gunners zirvede altı puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda otururken, Manchester City'nin bir maç eksiği olması ve kısa süre önce Carabao Kupası finalinde Arsenal'i mağlup etmesi, psikolojik üstünlüğü şampiyonun eline geçirdi.

    "Artık 'ya hep ya hiç' durumundayız," diyen Zubimendi, takımın son dönemdeki iç saha mağlubiyetlerinden sonra toparlanma kararlılığını vurguladı. "Bu maçların sonucunu belirleyecek olan şey, takımın birlikteliğidir. Odaklandık, mutluyuz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

