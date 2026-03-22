Arsenal'in yıldızı Gabriel, Manchester City'nin forvetiyle arasındaki şiddetli rekabete rağmen Erling Haaland'ı "en zorlu rakip" olarak nitelendirdi

Gabriel, The Telegraph’a Haaland’la karşı karşıya gelme deneyimini anlattı; golcü Norveçli forvet, her rakip için başa çıkması zor bir oyuncu olduğunu kanıtladı: “Her maçı, her forveti seviyorum. Bu benim işim, bu yüzden mücadele etmeyi seviyorum. Ama o bir üst düzey oyuncu ve tabii ki bence o da benimle oynamayı seviyor. Bence bu eğlenceli. İkimiz de bundan keyif alıyoruz.”

Güney Amerikalı oyuncu, Haaland'ın Premier League'deki en zorlu rakibi olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Evet, elbette.”

Haaland, iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve daha önce Premier League Sezonun En İyi Oyuncusu ve FWA Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştı. Gabriel, sergilemeye devam ettiği istikrarlı performansı göz önüne alındığında, 2025-26 sezonunda prestijli bireysel ödüllerin en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.

İyi formu hakkında şunları ekledi: “Bu sezon benim en iyi sezonum. Alçakgönüllü kalmam ve devam etmem, yaptığım şeyi yapmaya devam etmem gerekiyor. Sadece sakin kalmam ve sonunda ne olacağını beklemem gerekiyor.”

Gabriel, geçen sezon Haaland'ın Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'ya verdiği mesajı gördükten sonra, konuşmasına “alçakgönüllü kalmak” konusunu açıkça dahil etti. Eski rakipler, Pazar günü Wembley Stadyumu'nda büyük kupalar için savaşmaya hazır.