Getty/GOAL
Çeviri:
Arsenal'in yıldızı Gabriel, Manchester City'nin forvetiyle arasındaki şiddetli rekabete rağmen Erling Haaland'ı "en zorlu rakip" olarak nitelendirdi
Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapan bu iki oyuncu, İngiltere’nin en üst düzey liginde oldukça çekişmeli karşılaşmalar yaşadı. 2024-25 sezonunda Haaland, City’nin attığı bir golü kutlarken Gabriel’in ensesine topu fırlatmıştı.
Emirates Stadyumu'ndaki rövanş maçında, Arsenal'in otoriter Brezilyalı stoperi, Gunners gol attığında Haaland'ın yüzüne bağırarak tepki gösterdi. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra da ateşli sözler sarf edildi.
Bu iki rekabetçi karakter, birbirlerinden pek hoşlanmadıkları izlenimini verdi. Ancak arkadaş olmalarına gerek yok ve her iki taraf da kendi yeteneklerini en üst düzeyde sergilerken, düzenli olarak karşı karşıya gelmekten keyif alabilirler.
- Getty
İki rekabetçi karakter arasında büyük bir saygı
Gabriel, The Telegraph’a Haaland’la karşı karşıya gelme deneyimini anlattı; golcü Norveçli forvet, her rakip için başa çıkması zor bir oyuncu olduğunu kanıtladı: “Her maçı, her forveti seviyorum. Bu benim işim, bu yüzden mücadele etmeyi seviyorum. Ama o bir üst düzey oyuncu ve tabii ki bence o da benimle oynamayı seviyor. Bence bu eğlenceli. İkimiz de bundan keyif alıyoruz.”
Güney Amerikalı oyuncu, Haaland'ın Premier League'deki en zorlu rakibi olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Evet, elbette.”
Haaland, iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve daha önce Premier League Sezonun En İyi Oyuncusu ve FWA Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştı. Gabriel, sergilemeye devam ettiği istikrarlı performansı göz önüne alındığında, 2025-26 sezonunda prestijli bireysel ödüllerin en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.
İyi formu hakkında şunları ekledi: “Bu sezon benim en iyi sezonum. Alçakgönüllü kalmam ve devam etmem, yaptığım şeyi yapmaya devam etmem gerekiyor. Sadece sakin kalmam ve sonunda ne olacağını beklemem gerekiyor.”
Gabriel, geçen sezon Haaland'ın Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'ya verdiği mesajı gördükten sonra, konuşmasına “alçakgönüllü kalmak” konusunu açıkça dahil etti. Eski rakipler, Pazar günü Wembley Stadyumu'nda büyük kupalar için savaşmaya hazır.
Kupa yarışı: Arsenal, tarihi dörtlü kupayı kazanma şansını sürdürüyor
Gunners, Premier Lig’de liderlik koltuğunda otururken, Carabao Kupası finaline, Şampiyonlar Ligi ve FA Kupası çeyrek finallerine yükselerek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir dörtlü kupa zaferi için yarışmaya devam ediyor.
Gabriel, Haaland ve Pep Guardiola'nın önlerini kesmeye hazırlandığı 2026'da kazanabilecekleri birçok kupadan ilkini elde etme çabaları hakkında şunları söyledi: "Bunun büyük bir mücadele olacağını biliyoruz. Buna hazırız."
Arsenal, bu sanatı ustalıkla icra ettiği görülen duran toplardan City'ye karşı büyük tehdit oluşturmayı bekliyor, ancak köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda sıklıkla gol pozisyonuna giren Gabriel, Gunners'ın başarısının bir sırrı olmadığını vurguluyor.
O şöyle dedi: “Topa saldırmak, bu kadar basit. Korner veya serbest vuruşumuz olduğunda, kafama sadece gol atmak istediğimi yerleştiriyorum. Herkes ‘Gabi, Gabi, Gabi’ diyor ama bu sadece ben değilim. Bu bizim takımımız. Bu, birlikte çalışma şeklimiz.”
- Getty
Güvenlik görevlisi: Gabriel, Haaland'ı durdurmaya çalışıyor
Gabriel’in fiziksel özellikleri, çoğu durumda ilk top temasını sağlamasına olanak tanıyor ve Arsenal, onun etkileyici fiziksel varlığından en iyi şekilde yararlanıyor. O, sahanın her iki ucunda da önemli bir katkı sağlayan bir oyuncu haline geldi.
Kulüp kaptanı Martin Odegaard, her şey için mücadele etmeye istekli olması nedeniyle Gabriel'in futbol kariyeri bittiğinde güvenlik görevlisi olabileceğini öne sürdü. 28 yaşındaki oyuncu ise buna şu yanıtı verdi: "Takım arkadaşlarım beni tanıyor, her gün birlikte antrenman yapıyoruz. Belki futbolu bıraktıktan sonra güvenlik görevlisi olabilirim!"
Şu an için Arsenal'in, Gabriel'in Haaland'ı kontrol altında tutmasına ihtiyacı var. Eğer İngiliz futbolunun kalbinde bunu başarabilirse, uzun zamandır beklenen kupa kuzey Londra'ya ve Emirates Stadyumu'na geri dönebilir.
Reklam