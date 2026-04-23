Arsenal'in yıldızı Gabriel Jesus, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansını dürüstçe değerlendiriyor
Arsenal'de istikrar sorunu
Jesus, Londra’nın kuzeyinde zorlu bir dönem geçirirken milli takımdaki yerini geri kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Sakatlıklar, sezonunu bir kez daha kesintiye uğrattı; bu durum, eski Manchester City oyuncusunun ritmini kaybetmesine ve sahada sınırlı süre almasına neden oldu. Bu sezon 24 maçta sadece yedi kez ilk 11’de yer alan forvetin 5 gol ve 2 asistlik performansı, onu Mikel Arteta’nın en güçlü ilk 11’inin kenarında bırakmış durumda.
Globo Esporte'ye konuşan Jesus, kulüpteki formunun milli takımdaki hedeflerine nasıl etki ettiği konusunda açık sözlüydü. "Kulübümde oynamıyordum ve bu durumu zorlaştırıyor çünkü oynayan, gol atan ve iyi performans gösteren başka oyuncular var. Aynı zamanda kendime, yeteneğime ve gösterdiğim performansa da büyük güvenim var" diye açıkladı.
Dünya Kupası'na katılmak için mücadele
Brezilya milli takımının hücum hattındaki rekabet, özellikle Carlo Ancelotti’nin yönetiminde ilerleyen takımda, her zamankinden daha şiddetli. Jesus, şu anda kadro sıralamasında birkaç ismin gerisinde olduğunu kabul etmekle birlikte, beş kez dünya şampiyonu olan takım için hâlâ geçerli bir seçenek olduğunu vurguluyor. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmesinin, kadroya dahil edilmesiyle ilgili algıyı değiştirebileceği konusunda iyimserliğini koruyor.
"Sonuna kadar inanıyorum ki, bir fırsat çıkarsa, adım her zaman gündemde olacaktır. Tabii ki, dediğim gibi, kulüp için oynamak, performans göstermek ve orada yerini hak etmek zorundasın," dedi forvet. Şu anda kendisinden önde olanlara saygı göstermeye özen gösteren Jesus, "Benden önde isimler olduğunu biliyorum, ancak bir fırsat çıkarsa, adımın gündemde olacağını düşünüyorum," diye ekledi.
9 numaranın rolünün değerlendirilmesi
Kariyeri ilerledikçe Jesus, Brezilyalı bir santrforun omuzlarına yüklenen özel beklentiler üzerine kafa yordu. Milli takımdaki ilk yıllarında, saha içindeki çalışkanlığıyla sık sık övgü toplasa da büyük turnuvalarda gol atamama konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Bu algıyı değiştirmek isteyen Jesus, savunma katkıları veya pas oyunundan çok gol vuruşlarına daha fazla odaklanmayı hedefliyor.
"Brezilya'nın 9 numaralı formasını giyen kişinin önceliği gol atmak olmalı, başka şeyler değil," diye itiraf etti Jesus. "Bu, öğrendiğim ve bugün her fırsatta yanımda taşıdığım bir şey."
Tecrübe ve çok yönlülük: en önemli değerler
Hem 2018 hem de 2022 Dünya Kupaları'nda forma giyen Jesus, sahip olduğu tecrübenin önemli bir avantaj olmaya devam ettiğine inanıyor. Ayrıca, hücum hattının her yerinde görev alabilme yeteneği, teknik kadronun ilgisini çekebilecek bir taktiksel esneklik sağlıyor. Arsenal'de sıklıkla kanat forvet olarak görevlendirilen Jesus, milli takımda da takımın hücum gücünü dengelemek için bu rolde rahat hissettiğini belirtiyor.
“Gol atma, fırsat yaratma, asist yapma ve boşluk açma yeteneğim var. Ayrıca kanatlarda da oynayabiliyorum ve bu bana yardımcı oluyor,” dedi Jesus. São Paulo'da sokakları boyamaktan dünyanın en büyük sahnesinde oynamaya uzanan kişisel yolculuğunu düşünerek şu sonuca vardı: “Bu, kimseyi ezmeden, yanlış bir şey yapmadan başarıya ulaşmaya çalışan birini temsil ediyor. Her zaman bir şeyler başarma arzusu içindeydim.”