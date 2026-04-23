Arsenal'in yıldızı Gabriel Jesus, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansını dürüstçe değerlendiriyor

Jesus, Londra’nın kuzeyinde zorlu bir dönem geçirirken milli takımdaki yerini geri kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Sakatlıklar, sezonunu bir kez daha kesintiye uğrattı; bu durum, eski Manchester City oyuncusunun ritmini kaybetmesine ve sahada sınırlı süre almasına neden oldu. Bu sezon 24 maçta sadece yedi kez ilk 11’de yer alan forvetin 5 gol ve 2 asistlik performansı, onu Mikel Arteta’nın en güçlü ilk 11’inin kenarında bırakmış durumda.

Globo Esporte'ye konuşan Jesus, kulüpteki formunun milli takımdaki hedeflerine nasıl etki ettiği konusunda açık sözlüydü. "Kulübümde oynamıyordum ve bu durumu zorlaştırıyor çünkü oynayan, gol atan ve iyi performans gösteren başka oyuncular var. Aynı zamanda kendime, yeteneğime ve gösterdiğim performansa da büyük güvenim var" diye açıkladı.