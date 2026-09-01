Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka'dan Xabi Alonso'nun Chelsea'sine Emirates'teki karşılaşma öncesi küstah uyarı
Chelsea'nin geçirgen savunma hattı zorlu bir sınavla karşı karşıya
Chelsea, bu pazar sezonun başındaki büyük bir sınav için kuzey Londra'da ezeli rakibi Arsenal'a konuk olacak. Alonso yönetimindeki Chelsea, Premier League sezonuna Fulham ve Brighton karşısında üst üste aldığı galibiyetlerle başladı.
Ancak Chelsea'nin savunmadaki kırılganlıkları bu ilk karşılaşmalarda net şekilde ortaya çıktı. Yaz döneminde eski Arsenal kalecisi Emiliano Martinez'in takıma katılmasına rağmen, Alonso'nun ekibi sadece 180 dakikada kalesinde beş gol gördü. Arjantinli milli kaleci, Brighton karşısındaki ilk maçında üç gol yerken, bu durum Emirates deplasmanı öncesinde savunma hattını oldukça kırılgan gösterdi.
Buna karşılık Mikel Arteta'nın takımı savunmada aşılması son derece güç bir görüntü sergilemeyi sürdürüyor. Arsenal, Aston Villa karşısında 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı; bu sonuç hem takımın sezondaki ikinci galibiyeti hem de son yedi lig maçındaki altıncı gol yemediği karşılaşma oldu.
- Getty Images Sport
Saka kartlarını açık etmiyor
Villa karşısında galibiyet golünü 60. dakika dolmadan atan Saka'ya, Chelsea'nin yeni sezona kaotik başlangıcı soruldu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Sky Sports sunucusu Dave Jones'a konuşan kanat oyuncusuna, Chelsea'nin son performanslarını takip edip etmediği soruldu. Saka ise alaycı bir gülümsemeyle sadece şunu söyledi: "Evet, onları gördüm."
Chelsea'nin bol gollü galibiyetleri ve savunmadaki sorunları hakkındaki düşünceleri daha sonra tekrar sorulduğunda, İngiltere milli oyuncusu kısa ama imalı bir yanıt verdi: "Pazar günü görürüz."
Zıt taktik anlayışlarının çarpışması
Pazar günkü kritik mücadele, farklı yaklaşımlara sahip yenilgisiz iki takım arasında son derece ilgi çekici bir savaşa sahne olacak. Chelsea hücumda yıkıcı bir görüntü sergilerken, yeni hücum üçlüsü Joao Pedro, Cole Palmer ve Morgan Rogers şimdiden takımın ligdeki yedi golünün beşine katkı yaptı.
Yaz transfer döneminde Arsenal'e katılma fırsatı bulduğu bildirilen Rogers, Palmer ve Pedro ile kısa sürede etkili bir ortaklık kurdu. Ancak şimdiye kadarki en zorlu sınavlarını, rakiplerine nadiren alan tanıyan iyi organize olmuş bir Arsenal savunmasına karşı verecekler.
Saka da bu maçta Chelsea ile karşılaşma fırsatını sabırsızlıkla bekliyor olacak, zira bu eşleşmedeki bireysel performansı oldukça etkileyici. Chelsea'ye karşı ligde çıktığı 13 maçta iki gol ve dört asist üreten yıldız oyuncu, geçen sezon Stamford Bridge'de de fileleri havalandırmıştı.
- Getty Images Sport
Alonso, Premier League'deki ilk büyük engeliyle karşı karşıya
Londra derbisi, Alonso'nun İngiliz futbolundaki ilk büyük teknik direktörlük sınavı olacak. Bu maç, onun geniş alana yayılan hücum odaklı sisteminin üst düzey rakipler karşısında ne kadar ayakta kalabildiğine dair net bir ölçüt sunacak. Emirates'te alınacak bir galibiyet, Chelsea'nin bu sezonki hedefleri adına çok güçlü bir mesaj verecektir.
Arsenal için ise bu, Chelsea'nin savunmadaki bariz boşluklarından yararlanma ve sezona kusursuz başlangıcını sürdürme fırsatı. Arteta, hâlâ kendini bulma sürecindeki Chelsea savunmasını cezalandırmaları için hücum oyuncularından acımasız bir performans isteyecektir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun