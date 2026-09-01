Chelsea, bu pazar sezonun başındaki büyük bir sınav için kuzey Londra'da ezeli rakibi Arsenal'a konuk olacak. Alonso yönetimindeki Chelsea, Premier League sezonuna Fulham ve Brighton karşısında üst üste aldığı galibiyetlerle başladı.

Ancak Chelsea'nin savunmadaki kırılganlıkları bu ilk karşılaşmalarda net şekilde ortaya çıktı. Yaz döneminde eski Arsenal kalecisi Emiliano Martinez'in takıma katılmasına rağmen, Alonso'nun ekibi sadece 180 dakikada kalesinde beş gol gördü. Arjantinli milli kaleci, Brighton karşısındaki ilk maçında üç gol yerken, bu durum Emirates deplasmanı öncesinde savunma hattını oldukça kırılgan gösterdi.

Buna karşılık Mikel Arteta'nın takımı savunmada aşılması son derece güç bir görüntü sergilemeyi sürdürüyor. Arsenal, Aston Villa karşısında 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı; bu sonuç hem takımın sezondaki ikinci galibiyeti hem de son yedi lig maçındaki altıncı gol yemediği karşılaşma oldu.



