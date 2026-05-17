Arsenal'in yıldız oyuncusunun, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğunu kazanması halinde "transferi tetikleyeceği" tahmin ediliyor; 22 kez milli formayı giyen oyuncunun ise "oyun süresi" konusunda endişeleri var

Silvestre, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazanması halinde kadroda bazı değişiklikler olacağına inanıyor. Zaten küme düşen Burnley ve Crystal Palace ile oynayacakları son iki maçı kazanmaları halinde, Arsenal 2004’ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonu olacak.

Bu gerçekleşmezse bile Mikel Arteta, Arsene Wenger'den sonra lig şampiyonluğunu kazanan ilk Arsenal menajeri olabilir, çünkü ikinci sıradaki Manchester City'nin, şu anda Arsenal'in iki puan gerisinde olduğu için formda olan Bournemouth ve Avrupa Ligi finalisti Aston Villa'yı yenmesi gerekecek.

Arsenal'in Premier League'i kazanıp kazanmaması ve ardından Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden bağımsız olarak, Gunners'ın yöneticileri bu yaz Arteta'nın kadrosunu güçlendirmeye çalışacak.



