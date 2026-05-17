Arsenal'in yıldız oyuncusunun, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğunu kazanması halinde "transferi tetikleyeceği" tahmin ediliyor; 22 kez milli formayı giyen oyuncunun ise "oyun süresi" konusunda endişeleri var
Şampiyonluğun ardından ses getirecek bir ayrılık mı?
Silvestre, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazanması halinde kadroda bazı değişiklikler olacağına inanıyor. Zaten küme düşen Burnley ve Crystal Palace ile oynayacakları son iki maçı kazanmaları halinde, Arsenal 2004’ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonu olacak.
Bu gerçekleşmezse bile Mikel Arteta, Arsene Wenger'den sonra lig şampiyonluğunu kazanan ilk Arsenal menajeri olabilir, çünkü ikinci sıradaki Manchester City'nin, şu anda Arsenal'in iki puan gerisinde olduğu için formda olan Bournemouth ve Avrupa Ligi finalisti Aston Villa'yı yenmesi gerekecek.
Arsenal'in Premier League'i kazanıp kazanmaması ve ardından Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden bağımsız olarak, Gunners'ın yöneticileri bu yaz Arteta'nın kadrosunu güçlendirmeye çalışacak.
Martinelli’nin sahada kalma süresi kısaldı
Birkaç yedek oyuncunun da takımdan ayrılması söz konusu olabilir ve eski Arsenal savunma oyuncusu Silvestre, Gabriel Martinelli için ayrılmanın "uygun bir zaman" olabileceğini düşünüyor. Martinelli, 2019'da A takımdaki ilk maçına çıktığından bu yana Gunners formasıyla 300'e yakın maça çıkan Arsenal'in en uzun süredir kadroda bulunan oyuncusu.
Brezilya milli takımında forma giyen oyuncu, sadece son iki sezonda 100'ün üzerinde maça çıktı ancak bu sezonun çoğunda yedek kulübesinden oyuna girdi ve Martinelli ligde sadece on maçta ilk 11'de yer aldı. Bu istikrarsızlık, 22 kez milli olan oyuncunun Kuzey Londra'dan uzaklaşarak yeni bir macera arayabileceğine dair spekülasyonları ateşledi.
Silvestre’nin Brezilyalı oyuncu hakkındaki yorumu
Silvestre, Betpack'e verdiği demeçte, "Gabriel Martinelli, sahada kalma süresi nedeniyle transferi tetiklemek isteyen isim olabilir" dedi. "O bir Brezilya milli oyuncusu, oynamak istiyor ve Leandro Trossard ondan daha fazla süre alıyor. Dolayısıyla, uzun süredir orada olduğu için başka yerlere bakıyor olabilir. Ligi kazandıktan sonra ayrılmak onun için iyi bir zamanlama olur, belki de iyi bir karar, ancak doğru yeri bulması gerekiyor ve o zaman da yerine bir yedek bulmak gerekiyor. Bunun dışında, transfer yapılması gereken bariz bir pozisyon görmüyorum."
Göz önünde bulundurulan olası yedek aday
Arsenal’in bu yaz hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla PSG’den Bradley Barcola ile ilgilendiği bildiriliyor. Silvestre, Martinelli’nin Emirates’teki kariyerine son verme kararı alması durumunda Barcola’nın ideal bir alternatif olabileceğini belirtti.
Silvestre şunları ekledi: "Martinelli ayrılırsa, Bradley Barcola kesinlikle Trossard ile rekabet edecek isimlerden biri olabilir. Yine de oyununda geliştirilmesi gereken bazı yönler var. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak forma giymiyor, ancak çok kaliteli bir oyuncu. Gol vuruşlarını geliştirirse, eksiksiz bir oyuncu haline gelir çünkü 1'e 1 mücadelelerde, kendine alan yaratmada, asist ve kilit paslarda çok etkileyici ve savunması çok zor bir oyuncu."