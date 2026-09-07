Yeni bir kulüpte hayata geçiş çoğu zaman göz korkutucu olabilir, ancak Konsa'nın Arsenal ortamına dikkat çekici bir rahatlıkla uyum sağladığı görülüyor. İç sahadaki ilk tam ilk 11 başlangıcında, eski Aston Villa oyuncusu Mikel Arteta'nın savunma hattında uzun yıllardır bu takımdaymış gibi göründü. Bir Londra derbisinin baskısına rağmen Konsa, Gabriel'in yanında parladı ve Morgan Rogers'ın çok erken gelen golüyle öne geçen tehlikeli Chelsea hücumunu etkisiz hale getirmek için gereken fiziksel varlığı ve taktik disiplini ortaya koydu.

Atmosferi ve galibiyetin önemini değerlendiren Konsa, geri dönüşteki rolleri nedeniyle övgüyü çabucak Arsenal taraftarlarına verdi. "Bu atmosferden gerçekten keyif aldım. İlk Londra derbimdi ve taraftarların fantastik, müthiş olduğunu düşündüm" dedi savunmacı. "Maç boyunca arkamızda durdular; onlar olmadan bu maçları kazanmak imkânsız. Bu kadar erken gol yemek iyi değil ve burada kalesini gole kapatmakla büyük gurur duyduğumuzu biliyorum, ama verilen tepkinin eşsiz olduğunu düşündüm, harikaydı. Bu da sadece bu takımın karakterini ve mentalitesini gösteriyor."