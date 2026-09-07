Getty Images Sport
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Arsenal'ın yeni transferi Ezri Konsa, Chelsea karşısında geri dönüşle gelen galibiyette başrol oynadıktan sonra Londra derbisindeki "müthiş" ilk maçına tepki verdi
Emirates'teki savaşı kazanmak
Yeni bir kulüpte hayata geçiş çoğu zaman göz korkutucu olabilir, ancak Konsa'nın Arsenal ortamına dikkat çekici bir rahatlıkla uyum sağladığı görülüyor. İç sahadaki ilk tam ilk 11 başlangıcında, eski Aston Villa oyuncusu Mikel Arteta'nın savunma hattında uzun yıllardır bu takımdaymış gibi göründü. Bir Londra derbisinin baskısına rağmen Konsa, Gabriel'in yanında parladı ve Morgan Rogers'ın çok erken gelen golüyle öne geçen tehlikeli Chelsea hücumunu etkisiz hale getirmek için gereken fiziksel varlığı ve taktik disiplini ortaya koydu.
Atmosferi ve galibiyetin önemini değerlendiren Konsa, geri dönüşteki rolleri nedeniyle övgüyü çabucak Arsenal taraftarlarına verdi. "Bu atmosferden gerçekten keyif aldım. İlk Londra derbimdi ve taraftarların fantastik, müthiş olduğunu düşündüm" dedi savunmacı. "Maç boyunca arkamızda durdular; onlar olmadan bu maçları kazanmak imkânsız. Bu kadar erken gol yemek iyi değil ve burada kalesini gole kapatmakla büyük gurur duyduğumuzu biliyorum, ama verilen tepkinin eşsiz olduğunu düşündüm, harikaydı. Bu da sadece bu takımın karakterini ve mentalitesini gösteriyor."
- Getty Images Sport
Bire bir mücadelelere hükmederek
İstatistiksel olarak bakıldığında, Konsa'nın performansı elit seviyeden farksızdı. Maç boyunca 12 ikili mücadeleye girdi; bu sayı sahadaki tüm Arsenal oyuncularından fazlaydı ve bunların sekizini kazandı. Emirates tribünlerini ayağa kaldıran anlardan biri de Morgan Rogers'a yaptığı sert kayarak müdahaleydi; bu hamle Chelsea'nin kontra atağını anında durdurdu.
Konsa için bu bire bir mücadeleler, sahadaki rolünün özünü oluşturuyor. Konsa, "İkili mücadeleleri seviyorum. Bir savunmacı olarak bunlar bence kıymet vermeniz gereken şeyler. Kendi adıma, meydan okumayı seviyorum. İkili mücadelelerin içinde olmayı seviyorum. Bugün birkaç tane yaşadım ve üstün gelen taraf olduğum için mutluyum" dedi.
"[Rogers] benim iyi bir arkadaşım ama sahada hikâye farklı. Müdahaleye girme fırsatını gördüm ve kayarak topa girdim, başarılı da oldum."
Mosquera'nın yokluğunda sorumluluk almak
Sezonun ilk bölümünde takımın değişmez isimlerinden biri olan Cristhian Mosquera'nın Aston Villa'ya karşı alınan bir önceki galibiyette adale sakatlığı yaşamasının ardından, Konsa'nın ilk 11'e dahil edilmesi bir zorunluluk haline geldi. Düzenli oynayan bir ismi kaybetmek hiçbir zaman ideal olmasa da, Konsa'nın takıma sorunsuz şekilde uyum sağlaması, Emirates'teki kadro derinliği hakkında çok şey söylüyor. 28 yaşındaki oyuncu kulüpte yalnızca birkaç haftadır bulunuyor, ancak Arteta'nın yüksek pres sisteminde oynamak için gereken taktiksel incelikleri şimdiden özümsemiş durumda.
Arteta, yeni transferin artan sorumluluğun altından kalkma biçiminden son derece etkilendi. Teknik direktör, tam grupla sınırlı süre antrenman yapmasına rağmen savunmacının yeni bir oyuncudan beklenenin çok ötesinde bir seviyede performans göstermeyi başardığını belirtti. Arteta, "Ezri'nin yaptıkları... 11 dakika oynadı; beş ya da altı antrenman yaptı ve Joao Pedro gibi bir rakibe karşı bire birde oynayış biçimiyle bence olağanüstüydü" dedi.
- AFP
Arteta'nın yöntemine uyum sağlamak
Birçok oyuncu için yeni bir taktik anlayışına uyum sağlamak, antrenman sahasında aylar süren bir çalışma gerektirir. Ancak Konsa, Arsenal'ın oyun tarzının kendi özelliklerine doğal olarak uyduğunu düşünüyor. Topa sahip olma, savunmada önde kurulan hat ve bire birde agresif savunma vurgusu, onun sahada yapmaktan keyif aldığı şeylerle tamamen örtüşüyor.
"İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettim" diyen Konsa, şöyle konuştu: “Çocuklar harikaydı, ekip harikaydı. Daha önceki röportajlarda da söylediğim gibi, bu tarz bana gerçekten çok uygun. Hocanın oynatma şeklini seviyorum. Sahip olduğumuz kalite ve etrafımdaki kalitenin seviyesi işleri kolaylaştırıyor.”
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