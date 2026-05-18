Arsenal’in yeni Arsène Wenger’i! Mikel Arteta, efsanevi teknik direktörün uzun soluklu kariyerine ulaşabilecek mi? “Yenilmezler”in yıldızı Ray Parlour, geleceğe dair bir tahminde bulunuyor

Mevcut durumda Arteta’nın sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanıyor. Aralık 2019’dan bu yana takımın başında olan teknik direktör, 350 maçta 211 galibiyet elde ederek yüzde 60’lık bir galibiyet oranına ulaştı.

Wenger, görev süresini yüzde 57'lik bir galibiyet oranıyla tamamladı, ancak 22 unutulmaz yıl boyunca 1.235 maçta takımın başında yer aldı. Mayıs 2018'de görevinden ayrıldığında, kuzey Londra'da çok az kişi onun gibi bir teknik direktörün tekrar geleceğini bekliyordu.

Efsanevi Fransız teknik adam, üç Premier Lig şampiyonluğu ve yedi FA Cup zaferi elde etti ve 2006'da Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi; ancak finalde Barcelona'ya yenildi. Arteta, 2026 kadrosu bu sezonun Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Paris Saint-Germain'i eleyebilirse, bu alanda bir adım daha ileri gidebilir.

Arsenal ayrıca, Thierry Henry, Patrick Vieira ve arkadaşlarının 2003-04 sezonunda yenilgisiz kaldığı efsanevi "Invincibles" döneminden bu yana ilk kez, ligdeki hakimiyetini geri kazanmanın eşiğinde. İspanyol teknik adam, Arsenal'i büyük kupalar için sürekli bir rakip haline getirdiği için Arteta ile yeni bir sözleşme yapılması gündemde.