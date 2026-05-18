Getty/GOAL
Çeviri:
Arsenal’in yeni Arsène Wenger’i! Mikel Arteta, efsanevi teknik direktörün uzun soluklu kariyerine ulaşabilecek mi? “Yenilmezler”in yıldızı Ray Parlour, geleceğe dair bir tahminde bulunuyor
Galibiyet yüzdesi: Arteta'nın performansı Wenger'inkiyle karşılaştırıldığında
Mevcut durumda Arteta’nın sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanıyor. Aralık 2019’dan bu yana takımın başında olan teknik direktör, 350 maçta 211 galibiyet elde ederek yüzde 60’lık bir galibiyet oranına ulaştı.
Wenger, görev süresini yüzde 57'lik bir galibiyet oranıyla tamamladı, ancak 22 unutulmaz yıl boyunca 1.235 maçta takımın başında yer aldı. Mayıs 2018'de görevinden ayrıldığında, kuzey Londra'da çok az kişi onun gibi bir teknik direktörün tekrar geleceğini bekliyordu.
Efsanevi Fransız teknik adam, üç Premier Lig şampiyonluğu ve yedi FA Cup zaferi elde etti ve 2006'da Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi; ancak finalde Barcelona'ya yenildi. Arteta, 2026 kadrosu bu sezonun Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Paris Saint-Germain'i eleyebilirse, bu alanda bir adım daha ileri gidebilir.
Arsenal ayrıca, Thierry Henry, Patrick Vieira ve arkadaşlarının 2003-04 sezonunda yenilgisiz kaldığı efsanevi "Invincibles" döneminden bu yana ilk kez, ligdeki hakimiyetini geri kazanmanın eşiğinde. İspanyol teknik adam, Arsenal'i büyük kupalar için sürekli bir rakip haline getirdiği için Arteta ile yeni bir sözleşme yapılması gündemde.
- Getty Images
Arteta, Wenger'in izinden giderek Arsenal'de on yıldan fazla bir süre geçirebilir mi?
Arteta’nın Wenger’i örnek alıp Emirates Stadyumu’nda on yıldan fazla bir süre kalıp kalamayacağı sorulduğunda, bahisçilere kayıt teklifleri sunan 10bet adına GOAL’a konuşan Arsenal efsanesi Parlour şöyle dedi: “Yeterince genç bir kadrosu var, bu yine eski bir klişe olacak ama ilk kupa her zaman kazanılması en zor olanıdır. Ancak iki büyük kupa kazanabilirlerse…
“Lig Kupası'nı kazanmalarını çok istiyordum çünkü bu, onlara bir oyuncu grubu olarak artık bir kupa kazandığınızı gösterir. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig gibi iki büyük kupayı kazanabilirlerse, bu ona gelecek sezon için kesinlikle büyük bir güven ve inanç verecektir.
“Eminim ki uzun süre kalacaktır. Arsenal'i çok iyi tanıyor. Kulübü biliyor. Şu anda taraftarlarla ve oyuncularla arasındaki bağın çok iyi olduğunu düşünüyorum.
“Ben oynadığımdan beri, yani 22 yıldır Premier Lig'i kazanamadık. Dolayısıyla bu yıl Premier Lig'i kazanabilirseniz, bu kulüpteki herkes için büyük bir moral kaynağı olur. Bence bu sezon başarılı olursa birkaç yıl daha kalabilir.”
Arteta, Arsenal'de mutlu mu ve yeni bir sözleşme imzalamaya açık mı?
Arteta, kendi geleceği hakkında konuşurken şunları söyledi: “Bence bir teknik direktörün yarın da burada olma hakkını kazanması gerekir. Bu, nasıl tepki verdiğin, burada nasıl konuştuğun, soyunma odasına nasıl girdiğin, verdiğin mesaj ve oyuncuların sana ne kadar uyduğuyla ilgilidir.”
Kısa süre önce, 2011 ile 2016 yılları arasında beş yıl boyunca oyuncu olarak altında çalıştığı Wenger’in izinden gitmesi sorulduğunda şunları ekledi: “Her zaman desteğe ihtiyaç olduğunu söyledim, bunu daha önce de söylemiştim. Kulüp sahiplerinden ve yönetim kurulundan gelen destek harika. Sonuçta en önemlisi oyuncular. O kapıyı açarsın, karşısına çıkarsın, onlarla konuşursun ve ya böyle [şaşkın] ya da böyle [uykulu] olurlar.
“Altı yıldır, sadece dikkatli, öğrenmeye istekli ve takıma elinden gelenin en iyisini yapmak isteyen oyuncular gördüm. Beni bu işte tutan şey bu. Başka bir şey değil. Ve tabii ki, yüzde olarak bakıldığında oldukça yüksek olduğunu düşündüğüm çok sayıda futbol maçı kazanmak. Tek yol bu. Aksi takdirde, bu ortamda hayatta kalamazsınız.”
- Getty
Arsenal'in 2025-26 sezonu fikstürü: Premier Lig'in son haftaları ve Şampiyonlar Ligi finali
Sezonun kritik bir aşamasında gereksiz dikkat dağınıklığını önlemek amacıyla Arteta ile sözleşme görüşmelerinin yaza kadar askıya alınacağı öne sürülüyor. Sözleşmenin uzatılacağı yönünde beklentiler var.
Şu an için Arsenal, Pazartesi günü küme düşen Burnley ile oynayacağı ve Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı yeniden açabileceği Premier Lig maçına odaklanmış durumda. Arsenal, Pazar günü Crystal Palace deplasmanında lig maçlarını tamamlayacak, ardından 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile karşılaşacak.