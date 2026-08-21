Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle savaştıktan sonra onun Liverpool'a katılmasına ancak gecikmeli olarak izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadığı için, transfer talebi sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu. Newcastle da bu nedenle huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için mesele, bu parayı akıllıca yatırıma dönüştürmek; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri çekmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12.'likleri, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteği eklenince, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve herkesçe bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine tam bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Doğru, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının yeni transferlerinden nasıl bir gol katkısı beklemesi gerektiğine dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla, Gordon kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa da ve Rashford'a kıyasla daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi anlamda istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer olmayı başardı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü ve küçükken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini itiraf etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yi yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'i hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle