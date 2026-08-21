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Goal.com
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Ezri Konsa grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Arsenal'ın yedek stoper Ezri Konsa için 55 milyon sterlin harcaması akıllara durgunluk veriyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırdı

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
FEATURES
M. Godts
Ajax

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir ve bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması değildir! Asıl sebep, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; bazı çok büyük isimler, 1 Eylül'deki son gün öncesinde yüksek bonservisli hamlelere imza atıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile müzakere masasında farklı bir karar vermeleri hâlinde ne olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca tamamlanan her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam £55 milyonluk ($75 milyon) bir paketten mutlaka mutsuz olmayacaktır. Ezri Konsa kalsaydı, ilerleyen dönemde bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villans’ın görüşmelerin bir aşamasında £60 milyon ($82 milyon) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak yazın daha erken bölümünde Lucas Digne’in PSG’ye ayrılmasının ardından Konsa’nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa’yı savunma hattında son derece zayıf bıraktı; bu nedenle yerine geçecek bir ismi bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Ayrıca bu ayrılık, Morgan Rogers ve Youri Tielemans’ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd’ye gitmesinin ardından Unai Emery’nin kadrosu parçalanmaya devam ederken, bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez’in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal’ın, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber’ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildirildi, ancak teknik direktörün, onlarsız idare edip kulübün kasasında ciddi bir miktar parayı tutmasını sağlayacak araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonları doldurabiliyor. İlk tercih sol bek Riccardo Calafiori esasen bir stoper, Piero Hincapie de öyle ve diğerleri kaydırıldığında Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal’ın, oyuncuların bir kısmının alışık olduklarının biraz dışında oynamasıyla bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, fakat Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynısı altyapı çıkışlı Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açıkça, Arteta’nın Emirates’te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının bir örneği; kulüp de kaliteli bir takviye isteğine boyun eğiyor ve Konsa’nın çok iyi bir savunmacı olduğu, ayrıca çok faydalı bir liderlik getirdiği konusunda şüphe yok. İspanyol teknik adamın Arsenal dört kulvarda mücadele ederken kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26’da Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa’yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra’da kendine yer edinmek için ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White’ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, kışa gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta’nın, garanti ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa’nın Emirates’te üstlenmesi muhtemel rol de ikinci gruptaki rol gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League şampiyonu, belki de hatta Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen buna zerre kadar aldırmayacaktır. Not: B-

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça büyük bir başarı! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves karşısındaki ilk maçında bir gol atıp bir de asist yaparak Premier League'de başlangıçta olumlu bir izlenim bırakmıştı ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli futbolcuya neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına taşıdığı tüm umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Bu yüzden, Hollandalının değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir olsa da City, yedek bir oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şimdiye kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör" kulüplerinden biri olarak haklı bir üne sahip ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine yürekten inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devralmasından bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, kulüp tarihindeki ilk AFC Champions League Elite macerasını da yönetirken bu tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında yepyeni 47.000 kişilik bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. O halde neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme umutlarına zarar verme riski oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 65 milyon £)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarı için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşaması neredeyse kaçınılmaz gibi görünüyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de derinden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahada oyunu kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda da kritik goller attı; bunlar arasında 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve birden fazla Premier League şampiyonluğunu belirleyen maç yer alıyor. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede komple bir oyuncu değil ve gündemdeki takviye Ayyoub Bouaddi’nin de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için yaşı çok küçük, tecrübesi ise çok az. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın hâlâ en büyük kupalar için yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda şok etkisi yaratan bir mesaj transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın büyük favorisi konumundaydı, ancak artık bu iş olmuş bitmiş gibi görünüyor. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid büyük hayal kırıklığı yaşayacaktır; çünkü Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho yeniden yapılanması yerine Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozdaki son parça olabilir; o, futbolun en iyi ön liberosu ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri’nin süpürücülüğüyle birlikte rakiplerin geçiş oyunlarında Barca’yı delmesi kesinlikle çok daha zor olacaktır. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor; zira Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için bir mücadele vermesi gerektiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de kıta çapında üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi durmuyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından doğal bir sonraki adım. City’ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola altında bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Ciddi sakatlıklar son yıllarda eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı yapısına dönüş, onun en üst seviyedeki kariyer ömrüne yardımcı olacaktır. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle uluslararası seviyede zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçişin sorunsuz olması bekleniyor; son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı her şeye hükmeden lider rolünü burada da doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi ve burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 34 milyon £)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti; bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretabilirdi ve diretmeliydi de. Bununla birlikte, yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi de hissettiriyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi, yani savunma hattında hâlâ iyi durumdalar. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme ihtimali, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için tam anlamıyla kusursuz bir isim. Agresif, önde savunmayı seven bir stoper ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana çıpa olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları gidermeye çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da çok büyük bir artı. Bu da piyasa kapanmadan önce Atletico'ya bir veya iki büyük anlaşmayı daha bitirme imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi zorlayarak sonuçlandırmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, dümenin başında De Zerbi varken yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile, ona bu platformu sunamazdı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, hızlıca uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir destek. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin aksi halde kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek ışık huzmesiydi. Godts, hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan kadrodaki tek isimdi. Bu yüzden, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek oldukça ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek bir konumda değil. Kulübün uzun süredir içinde bulunduğu acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax altyapısından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Godts, 2023’te Genk’ten 17 yaşında sadece 1 milyon euroya transfer edilmişti. Bu açıdan bakıldığında Ajax bildiğini yapmayı sürdürecek, ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri var olan şüphe, PSG’nin geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini sık sık kulübede bulan Fransa forvetinden para kazanma fikrine fazlasıyla açık olduğu yönündeydi. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle hücum hattını güçlendirirken Liverpool gibi kulüpleri ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih edilen sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamamışsa, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamamasının mümkün olmadığı savunulabilir ve Luis Enrique hafta içi Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken Ligue 1 ve Fransa Kupası’nda bolca süre alması da gerekir. Ancak yine de insan, kariyerinin bu kadar kritik ve şekillendirici bir aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; gerçi şu anda dünyanın hiçbir yerinde bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer olmayabilir. Not: B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir bonservis harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde edemedi. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin zirvesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası yolculuğunda sekiz maçın tamamında oynayan Spence, hem sağ hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Başarıları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, kariyerinin en iyi dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur ‘İngiliz vergisi’ dikkate alındığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı kadar değerli olduğunu savunmak gerçekten mümkün. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu, Destiny Udogie’nin de kadroda yer aldığı görülüyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi hissettiriyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından Spence’e başarılı şekilde yöneldi; ayrıca birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırdı. İlki Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Inter’in Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkmakla rakip kanat oyuncularını durdurmak arasında eşit derecede etkili olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini bire bir karşılayamayabilir, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun kalacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir fiyata kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini düşünecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs’te geçirdiği dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da düşme hattıyla burun buruna geldikten sonra şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorilerinden olacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; üstelik Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde yükseltmiş durumda. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu transfer yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Rayo’nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada onun 50 milyon €’luk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma maddesini bile talep ettiği bildirildi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon £’luk (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte ise Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini açıkça belli etmesinin ardından kulüp pazarlık masasında güçlü bir konumda değildi ve 28 yaşında olması nedeniyle de zaten çok daha yüksek bir bedel talep edebilecek yüksek potansiyelli genç bir oyuncu sayılmazdı. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato’yu kadrodaki tanınan tek kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso’nun özellikle istediği bir isim olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük ayakkabılar var; çünkü Cucurella, tartışmasız biçimde kendi mevkisinde dünyanın en iyilerinden birine dönüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu yüzden Chavarria büyük ihtimalle yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon €’luk (19 milyon £/25 milyon $) paket, 60 milyon £ değer biçilen (81 milyon $) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katılarak ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool’un başında bulunan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo’ya imzalatmasıyla La Liga’ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde her geçen gün daha da gelişti; ayağına hakim, öne çıkan ve agresif bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve kendisine hayran olduğu açıkça görülen vatandaşı Alonso yönetiminde etkileyici performanslar sergilemesi için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferini lisanslaması için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için konulan 55 milyon euro'luk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barca'nın istenmeyen bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmeye çalıştığı için Liverpool bir stoper daha almak zorundaydı. Araujo sağ bek olarak da oynayabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Liverpool'un, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten geri adım attığı bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken çok sayıda soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün onu istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğacak olası sonuçların farkındadır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme talebinde bulunduğu zorlu bir dönemden geçtikten sonra, yeniden futboldan gerçekten keyif alma düşüncesiyle şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'daki tutkulu taraftarın güçlü desteği, Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Aynı zamanda öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir varlık katacak, ayrıca Iraola'nın agresif sistemi için de çok uygun bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takım çıkışını yapmasından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve 25 milyon £ artı 5 milyon £ bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bu dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden fit durumda, dolayısıyla kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. O stoperler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak görünen o ki kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamadı. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerlemesinin bir yansıması da, 2026-27 sezonundaki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk macerasına hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha kadroda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah İngiltere milli oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, buna karşın bazıları da kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon £ (40 milyon $) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chalobah Chelsea tarafından birkaç yıl boyunca oyalandığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; oyuncu 2023’te Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı ve bir yıl sonra forma numarası elinden alındıktan sonra Palace’a kiralandı (burada etkileyici bir performans sergiledi), fakat beş ay sonra ana kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, transfer hamleleriyle Chalobah’nın geçen sezon en çok forma giyen stoperleri olmasına rağmen yeniden sıralamada geriye düşeceğini net biçimde gösterdi ve saf kâr getirmesi gerçeği de, Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, sonunda gerçek bir kopuş anlamına geliyor; artık Şampiyonlar Ligi futbolu oynama ve Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde, Como Gölü kıyısında yeni bir kültür deneyimleme fırsatını sabırsızlıkla bekleyebilir. Serie A’daki hayata iyi uyum sağlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin £100m karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge şimdi, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'ün Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca gerçekçi de değil; zira Hollandalı oyuncu Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol attı. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Brezilyalı milli oyuncu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'nin, resmen Eddie Howe'un yerine kulübede göreve geçtiğinde orta sahanın merkezini istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir iş olacak ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir oyuncu hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'nın, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflediği bu dönemde yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında 8 numara olarak rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanmış olması sayesinde hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarı, hem tecrübesi hem de Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyum sağlaması nedeniyle Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in bu korkutucu merkezi hattı tamamlamasının ardından artık herhangi bir yerel rakibin onları fiziksel olarak ezebileceğini düşünmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden eşleşmeleri halinde aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir ki bu da uzun süredir hasreti çekilen o kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Dünya Kupası'nda bunu en ufak şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı üzere tam zirve döneminde; Brezilya adına dört golün pasını verdi ve kâbus gibi geçen Norveç'e son 16 turunda elenmeden önce, belirleyici etkide Vinicius Junior ile boy ölçüştü. Guimaraes bir süre önce Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyeye çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etmesi adına gerekli platformu sağlayacak. Dar alanlarda teknik kapasitesi müthiş, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes'in Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahramanı olmak adına tüm kutuları işaretlediği açık; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı adına bir darbe daha oldu. Elbette Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş bir halde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da aşağı itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmayı hedefleyen Fiorentina için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmaya ve Arjantin milli takımına geri dönmeye aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak da gelecekte benzer anlaşmaların önünü açabilir, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den büyük bir Avrupa ligine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki beklentileri karşılamaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da boğuştu ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transfer olması, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono için kariyerinde bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola’nın James Trafford’ı ele alış biçimi gerçekten sorgulanmalı. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonda sadece üç maç geçtikten sonra kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve bu da genç İngiliz kaleciyi anında yeniden hiyerarşide aşağı itti. City, duygular ve aidiyetten ziyade iş gerekliliklerine acımasızca öncelik vermesiyle ün kazandı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun kalacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen genç bir altyapı mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa sıralaması için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen, talipleri olan bonservissiz Harry Wilson ve çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds’in sorun yaşadığı bir mevki için üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın da ilgi duyduğu biliniyordu ve Trafford, Premier League’de istediği takımı seçebilirdi. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu karar, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60,5 milyon) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için bu, Manchester City’den ayrıldıktan sonraki hayatında ikinci deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak şaşırtıcı bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede kendisini bir Premier League 1 numarası olarak kabul ettirmek için gerçek bir şansa sahip. Kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu çok açıktı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirmişti ve bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda kendisini doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton’ın file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde “büyük altılı” kulüpler yerine Leeds’i tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. O da bu transferi daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de onların şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını kazanca çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar. Diomande de Real'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu yalnızca onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında ana hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanat rotasyonuna kesinlikle ihtiyaçları vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı bir dönemde genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile, hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya transfer. Gündelik futbolseverlerin çoğu, geçen yıl bu zamanlarda 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde yalnızca 10 maça çıktı; altyapı takımından gelmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, profesyonel seviyedeki ilk tam sezonunda tüm kulvarlarda 23 gole katkı vererek Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin hedefi hâline gelmişti ama muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını yine de hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu, ne olursa olsun, bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvede Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımın Premier League şampiyonluğuna uzanan yürüyüşüne öncülük ettikten sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve kimse onun sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını öngöremezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken, tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini de kamuoyu önünde hedef aldı. Kadrodaki birçok isim dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı; buna rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de dahildi. Ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozmaktan en çok Salah sorumluydu. Liverpool ayrıca Salah sahada yokken daha iyi göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının eksikliği açığa çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, sürece dahil olan herkes için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro Ligi'nin hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da tam bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşağının en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umut edeceklerdir. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin kısa süre önce uzatılmasının üzerine inşa edilecek şekilde, Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfere gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlama yoluna girmiş durumda. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinden hiçbirinin ilgi göstermediği anlaşılıyor; serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol dokunuşunu yeniden bulacaktır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda özel olarak pişmanlık duyduğu kesindir. Egosunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Brentford açısından tuhaf bir durum. Chelsea, 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde kulübün onun önünü kesmesi zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek süreci kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli futbolcusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli parçalarından biriydi; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şimdiye kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek değer gören Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli futbolcusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle transfer edildi. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen transfer stratejisinden büyük bir kopuşu temsil ediyor. Kulüp, çevredeki en iyi genç yetenekleri, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilirler kör umuduyla biriktirmeye çalışıyordu. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de hayranları arasında yer aldığı Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerileri için değil, saha dışında katacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteri ile birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntıların belirleyici olduğu anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek. Buna rağmen Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri haline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da şüphesiz kariyerinin bu aşamasında onun için çok cazip olacaktır. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut veren genç bir kadroyu büyük kupalar için sürekli yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken yeni bir döneme öncülük etmesi de beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olacağına karşı iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani o zamana kadar pekâlâ emekli olabileceği bir döneme dek onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'tan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği düşünüldüğünde önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolda da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini dolaştı. Strasbourg'nun Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu kadroya katmak, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden yapılacak bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından küresel ölçekte de dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, topu rakip yarı sahada dolaştırmak ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmek konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecek ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılışının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmadan önce yalnızca sekiz ay oynamış, sonuncusu da geçen yaz bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçiş yapması, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Arjantin formasıyla turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olsa da, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de Barco için önemli bir kazanım olacak. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyorken, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmeler sırasında Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyuncular arayacağını belli etmişti. BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından kulüp, genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen Welbeck kesinlikle bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Ayrıca sadece kadro derinliği için alınmış bir isim de olmayacak. 35 yaşına gelmiş olmasına rağmen Brighton forveti, 18 sezonluk Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelmişti, en günceli ise bu yılın nisan ayındaydı. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı kadroda, Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Şimdi zaten etkileyici olan özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali son derece yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı alması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama adına bir fırsat daha sunabilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Chelsea’nin Delap’ı kadroda tutması durumunda hem onun hem de Pedro’nun mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Tecrübeli savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, fakat özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi; bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, Stones’un yeni bir sözleşme almak için 2025-26 sezonunun başlarında zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış döneminde yaşadığı, onu 18 maçta sahalardan uzak bırakan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’da geçirdiği 10 yıllık dönemde son derece parlak günler yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Buna, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahildi. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların bu noktada ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi bulunsa bile bonservisinden çok büyük bir gelir elde edilmesi beklenmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun kalacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi düşünüldüğünde, bonservissiz bir transfer olsa bile Inter açısından bu hamlede ciddi bir risk var. Ancak İtalyan ekibi, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, oyuncunun Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere millî takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Formda olduğu günlerde Stones, bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla da gösterdiği üzere, top kullanma becerisi en yüksek stoperlerden biri olmaya devam ediyor. Serie A, kariyerinin ileri dönemindeki oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini aldığı Francesco Acerbi’nin 38 yaşında olmasıyla birlikte, İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak uzun yıllar daha oynayabileceğinin de bir kanıtı olabilir. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için, bu transferi adeta bir fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu hamle ona sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şu anda İtalya futbolunun baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesini de sağlayacak. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama son derece uygun görünmektedir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek olan Stones, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde olağanüstü Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına da güvenecektir. Bu da, yaz aylarında Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, millî takım düzeyinde yarışın içinde kalmasına yardımcı olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topa hakim ve baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede test etme arzusunun da farkında oldukları bildirildi. Şişirilmiş piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocakta Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para bilançoyu dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunu çaresizce yenilemesi gerekiyordu; zira yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara bırakırsak, tablo biraz dağınık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper daha alabileceği de bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da büyük olasılıkla mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon £'nun (69 milyon $) zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam bir Fransa milli oyuncusu için mevcut piyasada yeterince makul bir bedel olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Artık mesele, eldeki fazlalıkları temizlemek ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergilemesinin ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'inde sağ stoper olarak doğrudan yer almayı bekleyebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüşmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; zira oyuncu önce takımın Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkeziydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116m mi yoksa £130m mu, orası ayrı mesele, Forest ikincisini söylüyor; ancak iki yıl önce sadece £35m’ye transfer edilen bir oyuncu için bu, devasa bir meblağ. Dolayısıyla Anderson’ın City Ground’da yokluğu net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’den sonuna kadar kazanç sağladı. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or sahibinin bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralabilecek, ona layık bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum olduğunu düşündürüyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin en uç örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında olması nedeniyle zamanla çok daha büyük bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile forma giymedi. Anderson, İngiltere yerine hâlâ uluslararası seviyede İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda yapılmış doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü çok ciddi bir baskıyı da beraberinde getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair ciddi belirsizlikler olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’dan bu yaz bu kadar hızlı şekilde kurtulduğu için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncunun, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulacak döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis etiketi nedeniyle elden çıkarılması pekâlâ zor olabilirdi. Henüz 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu ayrılık, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızla gerçekleşti. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin belirlediği değerin çok da altında olmayacağını düşünmek mümkün. Chelsea de özellikle Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle yeni transfer etmişken bundan fazlasıyla memnun kalacaktır. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Teknik direktör Unai Emery’nin, hızlı bir kanat oyuncusu istemesi nedeniyle kulübün bu oyuncuyu istemesinde itici güç olduğu anlaşılıyor ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek yapan enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu büyük ihtimalle yüksek bir bedelle satın almak zorunda kalırken Garnacho bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsa UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle bonservis bedelleri arasındaki fark düşülecekti. Anlaşmanın ise Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA nezdinde azamiye çıkarmak için açıkça bu şekilde kurgulandığı görülüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde bir yer açmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinden uzakta omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın ilk beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha da değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükte bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak düşünüldüğünde birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli futbolcusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) bireysel anlamda müthiş bir sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferin belli bir riski var; bonservis bedeli bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Bununla birlikte o dönemde çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkûmdu; dolayısıyla Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden ders çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle hareket ediyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken sıkı çalışma zamanı başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneğe sahip değildi. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu mükemmel bir hamleye dönüşebilir. Adeyemi henüz Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu yaptırdığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında yıldız olmaya aday bir oyuncu gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu adına inanılmaz bir gelişmeyi temsil ediyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve sürate sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirmek için bundan daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesine engel olmakta tamamen çaresiz kaldı. Elbette işin finansal boyutuna bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken diğer yandan Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesi açısından büyük katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda çok öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları yüzünden ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini almak için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendisine sorduğu soru bu. Birçok kişi de artık transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, üstelik fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle geleceğini düşünüyor. Yine de daha muhtemel görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla para ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda sol tarafta kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hâlinde olan bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve Manchester’daki altyapı seviyelerinden eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında bol bol ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağıydı ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi kupasını kaldırarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine ayrıca iki yıl daha varken onu yalnızca 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans'ın bu yaz United'ın aradığı yaş profiline net şekilde uymadığı açık ve 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde ciddi sayıda maç yükü var. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için ekonomik olarak devre dışı kalmasının ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kalitesinin altını çizdi. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılmaya en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşeceği pek düşünülmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu açık; bu da, oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas repertuvarını ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatını kuşkusuz büyük bir iştahla karşılayacak Tielemans için bunu dev bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getiriyordu. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse bu, dönüp hoş duygularla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak adına paniğe kapılmış şekilde Santos'a yöneldi. United'ın karar vericilerinin Fernandes takibi sonuçsuz kalınca "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir oynayıp bir kenarda kaldığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olmuş olabileceği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağı henüz belli değil ve United'ın başka kimleri kadroya katacağına çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı onlardan en acı verici şartlar altında alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon bitmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak rüyanın gerçekten sona erdiğini gösteren asıl gelişme, Tonali'nin tüm takımlar arasında Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılması kesin gibi görünüyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığının ardından artık kulüplerinin, piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördüler. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali kulübün yanında durduğu yasa dışı bahis cezasının ardından ayrılacaksa bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün ortaya çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, kariyerinin zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararından ötürü Inter’i sorgulamak gerekir. Buna rağmen Dumfries, formunda olduğunda hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken bugünün piyasasında bu oyuncudan çok daha fazlasını kazanabilecek olan Inter için oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Açık konuşmak gerekirse Inter’in hareket alanı kısıtlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi kendisi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol almaya çalışan ve uygun fiyatlı transferler konusunda itibar kazanan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz muadili gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o mevkide daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedenidir. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24’te hem de 2025-26’da Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasını sağladı. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen oyuncunun, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda kulübe ciddi katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda bazı büyük satışların gerekeceği zaten açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin büyük ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle şaşırtıcı değil. Ancak gerçekten şoke edici olan, West Ham'ın pazarlık gücü pek de iyi değilken Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İki felaket sezonun ardından, ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacakken, Tottenham kendisini bir daha asla bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke'ye 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bambaşka bir seviye. Fernandes çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için biçilmiş kaftan olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir panik havası da var. Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Tottenham için gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka malzemeye dönüşecektir. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor; bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: Manchester United, Liverpool ve PSG. Ancak kendisini Tottenham'da buldu; geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde bitiren takımda. Bu da transferi bir bakıma yerinde saymak gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik direktör ne de kulüp istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan çalıştırıcının Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için, PSV'nin Saibari için bir bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, bir Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak biraz kabusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda sevinçten havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta açısından: Ederson’ı Manchester United’a satmak için anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta için bir kez daha akıllıca yapılmış bir anlaşma izlenimi veriyor. Palestra için ödenecek yüksek bonservis, 55 milyon euro (£47 milyon / $62 milyon), altyapılarından çıkan ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea açısından: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirip Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması geniş ölçüde bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak Alonso’nun sistemine gerek üçlü gerek dörtlü savunmada uyması beklenen bir isim ve Premier League’in zorluklarına da uygun görünmeli. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödediği hissi var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, üstelik oyuncu 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca iyi geçen bir sezon var. Bu nedenle burada bir miktar risk söz konusu. Not: B

    Palestra açısından: Chelsea’yi, çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter’e transfer olmaya neden tercih ettiğini yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Mavililer’in bildirdiği sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğu rakamın iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; ayrıca bir başka genç İtalyan olan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Stamford Bridge’e gelmesi için Alonso’nun kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür olmaya hazırlandığını gösteriyor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine absürt bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra resmen bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, o Parc des Prince’te geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi. Bu da Portekizli oyuncu adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım seviyesinde de hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gölgesinde kalıyor olması da aynı şekilde olumlu görünmüyor. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele €75m gibi saçma bir bedelle hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını kasasına koydu; hem de hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu için. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak oyuna etki edebildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolup taşmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından isteyeceği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos, gol anlamında aslında aynı düzeyde bir garanti sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü üstlenme adına çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaatler taşıyan gerçek bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Yine de şunu da söylemek gerekiyor ki Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak konusunda kendisi de pek iyi bir iş çıkarmadı. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; çünkü genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücum oyuncularına sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna alınabilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret ama bir Serie A kulübü için gerçekten devasa boyutta. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak ününü daha da pekiştirecek. Bu anlaşmayı daha da iyi kılan unsur ise Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olmasıydı. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu bonservis gelirini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Tottenhamlı genç yetenek Luka Vuskovic’in de, ayrı bir transfer olarak, radarlarında olduğu özellikle belirtiliyor. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer. Ancak Brighton’ın, oyuncunun güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen ona 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edilmiş olabileceği hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekte 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton pazarlıkta ne kadar zorlu bir kulüp olarak biliniyorsa Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu transfer oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’teki kalışını uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, haberlerde yer alan ilgisini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, her ne kadar herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor olsalar da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından gerçekten tek yol yukarı görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50'lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu baştan bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon euroluk (£13m/$17m) kazanç yine de Osasuna'nın büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten yüksek ihtimaldi; serbest kalma maddesi de bonservis açısından Osasuna'nın hareket alanını kısıtladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool pazar fırsatını sezerek görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden önemli bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik patron Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor; yeni başantrenörün de bu anlaşmanın gerçekleşmesi için bastırdığı belirtiliyor. Bununla birlikte, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek, ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra kararın oyuncuya kaldığını düşünmemek zor, bu yüzden Munoz'un Anfield'a gitmeyi seçmesi de pek suçlanamaz. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşip uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır ve vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel başantrenör gibi duruyor. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bunun için genel üretkenliğini artırması da gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya gelmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis geliri elde edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık geçen ve bir dizi dikkat çekici hatayla noktalanan bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Üstelik oyuncu nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylese de, aylardır uzayan yıpratıcı görüşmeler sonuçsuz kaldı. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel yedekler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olması gerçeğine rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça manidar. Fransız oyuncu gününde iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen bahis oynuyor ve kulübün sorunlu bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Buna karşın Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın yoğun baskısının olduğu Real Madrid ortamında bunun çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle havası var. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızla uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield'daki son sezonunu zehirleyen türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin vedası. Bernardo, Premier League'de forma giyen en iyi futbolculardan biri. Müthiş çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, Pep Guardiola için adeta kusursuz bir futbolcuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamayı umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette ideal değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden var. Real Madrid sadece çok yüksek kaliteye sahip bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ oyuna ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'daki Arsenal performansı müthişti. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. Silva, en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına kavuşacak. Elbette Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış olarak zor bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardımcı olmak, hiç kuşkusuz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yarda kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki de Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarında da İspanya'da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de geldikten sonra iyi başlamasa da o zamandan bu yana Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri hâline geldi, bu nedenle onun zararla gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlinde, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetinecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı, tecrübe bakımından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea’nin genç Jorrel Hato’nun bu boşluğu doldurabileceğine ve ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’ya güvendiği açık. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörünün hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmasına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemine oldukça tutumlu yaklaşan bir takım için 60 milyon euro çok yüksek bir bedel ve bu da, son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı zorunlu kılacak. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey performansından gerçekçi olarak faydalanabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real, yeni transferin yanı sıra Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu hamlenin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Dolayısıyla anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid’den teklif gelir gelmez Cucurella hemen evet dedi. Mourinho’nun özellikle istediği bir isim olduğu düşünüldüğünde, kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman oynayıp zaman zaman kenarda kalması muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, hemen katkı vermesi gerekiyor; aksi takdirde Bernabeu tribünlerinin kötü şöhretli sabırsızlığı çok kısa sürede ona yönelebilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline kadroya katılan, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en parlak döneminde tartışmasız olmasa da dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerine geçecek isim için erkenden harekete geçti ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde özleneceği acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftar cephesindeki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden istendiğini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ama sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve gerçekten de yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına yardımcı olabilir. Serbest transferle, üstelik gecikmeli de olsa, gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken onun form durumunun iyi olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; Scotland kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de onun kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle savaştıktan sonra onun Liverpool'a katılmasına ancak gecikmeli olarak izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadığı için, transfer talebi sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu. Newcastle da bu nedenle huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için mesele, bu parayı akıllıca yatırıma dönüştürmek; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri çekmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12.'likleri, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteği eklenince, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve herkesçe bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine tam bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Doğru, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının yeni transferlerinden nasıl bir gol katkısı beklemesi gerektiğine dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla, Gordon kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa da ve Rashford'a kıyasla daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi anlamda istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer olmayı başardı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü ve küçükken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini itiraf etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yi yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'i hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle