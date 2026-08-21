Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir bonservis harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde edemedi. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin zirvesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası yolculuğunda sekiz maçın tamamında oynayan Spence, hem sağ hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Başarıları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, kariyerinin en iyi dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur ‘İngiliz vergisi’ dikkate alındığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı kadar değerli olduğunu savunmak gerçekten mümkün. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu, Destiny Udogie’nin de kadroda yer aldığı görülüyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi hissettiriyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından Spence’e başarılı şekilde yöneldi; ayrıca birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırdı. İlki Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Inter’in Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkmakla rakip kanat oyuncularını durdurmak arasında eşit derecede etkili olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini bire bir karşılayamayabilir, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun kalacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir fiyata kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini düşünecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs’te geçirdiği dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da düşme hattıyla burun buruna geldikten sonra şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorilerinden olacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; üstelik Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde yükseltmiş durumda. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+
Krishan Davis