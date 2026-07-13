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Arsenal summer revolution GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Arsenal'in yaz devrimi: Georgia Stanway, Ona Batlle ve diğer oyuncuların transferi, büyük isimlerin ayrılmasına rağmen Gunners'ı WSL şampiyonluk hasretine son verme yoluna nasıl soktu?

Women's football
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
G. Stanway
O. Batlle
G. Reuteler
S. Cerci
L. Baum
FEATURES

Arsenal için bu yazın önemli bir dönem olacağı başından beri biliniyordu. Çok sayıda oyuncunun sözleşmesi sona ermişken ve pek çok ismin sürekli olarak Kuzey Londra’ya transfer olacağı söylentileri dolaşırken, bir süredir büyük çaplı bir değişim olacağına dair ipuçları veriliyordu. Şimdi ise bu değişiklikler somutlaşmaya başladı. Beth Mead, Katie McCabe ve diğerlerinin ayrılmasının ardından, yerlerine yeni isimler gelmeye başladı; şu ana kadar arka arkaya yapılan dört transfer duyurusunda Georgia Stanway ve Ona Batlle öne çıkan isimler oldu.

Bunlar sonuncular olmayacak. Arsenal, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin çoğunun ilgisini çeken RB Leipzig’in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lisa Baum’a büyük bir transfer harcaması yapmaya hazırlanıyor; “Gunners”, bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında en önde giden takım konumunda. İspanya milli takımı oyuncusu Salma Paralluelo’nun Barcelona’daki sözleşmesi sona ererken bir sonraki durağını seçmesi sürecinde, kuzey Londra ekibi bu transferde de yarışta yer alıyor ve bu transfer, kulüp için bir başka önemli imza olacak.

Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina ve Manuela Zinsberger’in de bu yaz takımdan ayrılmasıyla birlikte, İngiliz kadın futbol tarihinin en başarılı kulübü olan Arsenal, ulusal ligde yeniden zirveye çıkmaya çalışırken büyük bir değişim yaşadı. Peki, 2019’dan bu yana ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Arsenal için bu transferler yeni sezonda ne anlama geliyor?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    İz bırakmak

    Başarılı bir geçici görev döneminin ardından Ocak 2025’te tam zamanlı baş antrenör olarak atanan Renee Slegers’in, bu yaz Arsenal takımına bugüne kadarki en güçlü şekilde damgasını vurduğu hissediliyor.

    Sözleşmesi sona eren çok sayıda oyuncu olması nedeniyle, büyük çaplı bir değişimin yaşanması kaçınılmazdı. Hangi oyuncularla sözleşme yenileme kararı alınacağı ve ayrılanların yerine kimlerin getirileceği, Slegers’in ve kulübün vizyonunun gerçekten ortaya çıkacağı bir dönem olacaktı.

    Peki, alınan kararlar bize ne anlatıyor?

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  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Önemli kararlar

    En bariz çıkarımlardan biri, takımın ortalama yaşını düşürme isteğidir. Geçen sezon WSL’de hiçbir takımın kadrosu Arsenal’inkinden daha yaşlı değildi; 2025-26 Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanan takımlar arasında ise bu kategoride sadece Juventus, Arsenal’in üzerinde yer aldı.

    Kadrodaki en yaşlı dokuz oyuncudan sekizinin sözleşmesi sona erdiğinden, Slegers ve kulüp bu sayıyı azaltmak için harekete geçmek için bariz bir fırsat yakaladı. Herkes ayrılmayacaktı; Kim Little (36), Steph Catley (32), Caitlin Foord (31), Stina Blackstenius (30) ve Leah Williamson (29) sözleşmelerini yenilediler. Haberlere göre, son dakikada McCabe’i tutma isteği vardı ve Mead’in Foord’a tercih edilmesi de muhtemel bir seçenek olarak gündeme geldi.

    Yine de, kadrodaki en yaşlı sekiz oyuncudan üçü veda etti; McCabe (30), Mead (31) ve Zinsberger (30)’in ayrılmasıyla, bazı genç oyuncuların takıma katılması öncesinde kadronun yaş ortalaması biraz düştü. Stanway, Batlle ve Geraldine Reuteler 27 yaşında, Selina Cerci 26 yaşına yeni girdi ve Baum ise henüz 19 yaşında. Paralluelo da takıma katılırsa, o da sadece 22 yaşında olacak.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Derinliğin artırılması

    Elbette, Arsenal’in transfer politikası sadece bu yaş ortalamasını düşürmekle sınırlı kalmadı. Son yıllarda Gunners’ın bir başka WSL şampiyonluğu yarışında başarısız olmasının birkaç nedeni var ve bu transfer dönemi, bu sorunların bir kısmını çözmeye yardımcı olabilir.

    Bunlardan biri kadro derinliğiyle ilgilidir. Slegers'in geçen yıl seçenekleri tamamen yok değildi, ancak kadro derinliği de en yüksek seviyede değildi; WSL'de Arsenal'den daha az oyuncu kullanan başka bir takım yoktu. Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalan takımlar arasında ise sadece altı takım daha az oyuncu kullandı: Benfica, St. Polten, Valerenga, Wolfsburg, OH Leuven ve Twente.

    Slegers’in kadro seçiminde değerlendirebileceği birkaç oyuncu, teknik direktörün gözünden büyük ölçüde düşmüş ve bu da oyuncu havuzunu daha da daraltmıştı. Jenna Nighswonger, Ocak ayında Aston Villa’ya kiralanmadan önce sadece bir kez forma giydi; Codina ve Pelova ise forma şansı bulmakta o kadar zorlandı ki, bu yaz takımdan ayrılmaları hiç de şaşırtıcı olmadı.

    Katie Reid’in sezonun başında ön çapraz bağ yaralanması geçirmesi, Williamson’ın sürekli sağlık sorunları nedeniyle ligde sadece iki kez ilk on birde yer alabilmesi ve Kyra Cooney-Cross’un annesinin sağlık sorunları nedeniyle forma giyme süresinin büyük ölçüde azalması nedeniyle, Slegers sayı olarak çok fazla seçeneğe sahip değildi ve bu durumun gerçekten değişmesi gerekiyordu.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Yükü paylaşmak

    Ayrıca belirli oyunculara karşı giderek artan bir aşırı bağımlılık söz konusuydu. Bu durum özellikle orta sahada göze çarpıyordu; Little ve Mariona Caldentey, orta sahanın daha geride kalan iki pozisyonunda ilk 11’de yer almadıkları takdirde, performansında belirgin bir düşüş yaşanabilirdi. Dolayısıyla, Stanway ve Reuteler’in transferleri, Cooney-Cross’un daha fazla forma şansı bulacağı beklentisiyle birleştiğinde, Arsenal’in bu pozisyonlardaki sorumluluğu paylaştırmayı hedeflemesi açısından son derece memnuniyet vericidir.

    Stanway, Bayern Münih’te geçirdiği ve her zamankinden çok daha geride görevlendirilerek büyük başarı elde ettiği bir sezonun ardından takıma katılırken, Reuteler ise orta sahada çeşitli pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip; bu da onun potansiyel olarak 10 numara pozisyonunda da bir seçenek sunabileceği anlamına geliyor.

    Takımların Little ve Caldentey gibi kaliteli oyunculara güvenmesi doğaldır, ancak geçen sezon Arsenal için bu durumun bazen aşırıya kaçması hiç de ideal değildi.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Saldırı çeşitliliği

    Ancak yeni transferlerin en büyük etkiyi yaratabileceği alan belki de hücumdur. Slegers’in geçen sezon bu pozisyonda seçenekleri vardı. Alessia Russo, 9 numaralı pozisyonda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmıştı; İngiltere milli takım oyuncusu 10 numaralı pozisyona çekildiğinde ise Blackstenius, yedek kulübesinden onun yerine girebiliyor ya da onun önünde oynayabiliyordu. Kanatlarda ise Mead, Foord, Chloe Kelly ve Olivia Smith gibi seçenekler mevcuttu; bu da Slegers'in farklı oyun planlarına uyum sağlamasına ve sık sık yaptığı gibi 60. dakika civarında her iki ilk 11 oyuncusunu da değiştirmesine olanak tanıyordu.

    Ancak bir süre sonra her şey oldukça öngörülebilir hale geldi. 10 numaralı pozisyonda genellikle Frida Maanum tek alternatifti; bu da Blackstenius oyuna girdiğinde Russo’nun o pozisyona çekilmesinin rutin hale gelmesi anlamına geliyordu. Ayrıca rakipler, Slegers’in ikinci yarıda kanatlarda arka arkaya iki oyuncu değişikliği yapma olasılığının yüksek olduğunu biliyorlardı. Kelly ve Mead’in zaman zaman yaşadığı gibi, bu kanat oyuncularından biri sakatlanırsa, seçenekler daha da azalırdı.

    10 numara pozisyonunda oynayabilen Reuteler’i; gerektiğinde kanatta da oynayabilen bir forvet seçeneği olan Cerci’yi; her iki kanatta ve belki de merkezde de oynayabilen Baum’u; hatta rakiplere farklı bir sorun yaratmak için ters sol bek olarak oynayabilen Batlle’yi kadroya katmak, takıma öngörülemezlik, çok yönlülük ve çeşitliliğin yanı sıra kadro derinliği de katıyor. Bu, maçlar istedikleri gibi gitmese bile Arsenal’in hücumda tutarlı bir tehdit oluşturmaya devam etmesi için tam da ihtiyaç duyduğu şeydir.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    Gerçek kalite

    Daha klişeleşmiş bir ifadeyle, bu transferlerin getirdiği bir diğer şey de bir niyet beyanıdır. Batlle, orta saha, hücum çeşitliliği veya kadro derinliği konularında öne çıkan bir faktör olmayabilir – sonuncusu büyük ölçüde, Arsenal’de bir süredir bek pozisyonunun oldukça zengin bir kadroya sahip olmasından kaynaklanıyor – ancak o dünya çapında bir oyuncu. Onu, Avrupa şampiyonu olan Barcelona’dan, kariyerinin zirvesindeyken transfer etmek çok büyük bir başarıdır.

    Stanway de benzer bir itibarla takıma katılıyor. İngiltere ile arka arkaya iki kez Avrupa şampiyonu olan Stanway, önemli maçlarda düzenli olarak öne çıkıp başarılı performanslar sergilemiş ve bu sayede dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak adını duyurmuştur.

    Cerci, aynı şöhrete sahip olmayabilir, ancak son iki sezondur Bundesliga’nın en golcü oyuncusu olmuştur; Reuteler ise geçen yılki Avrupa Şampiyonası’nda İsviçre’nin eleme turlarına yükselmesindeki tarihi başarısında başrol oynayarak kalitesini herkesin gözü önünde sergilemiştir.

    Öte yandan Baum, transferi beklendiği gibi tamamlanırsa çok büyük başarılara imza atma potansiyeline sahip. Bunlar, Arsenal’in üst düzey transferleri ve oyuncuların sezon öncesi hazırlık döneminden önce A takıma entegre edilebilmesi için zamanında gerçekleştiriliyor.

    Chelsea, üç önemli transferin reddedilmesinin ardından forvet arayışını sürdürürken, Manchester City ise Mead ve Niamh Charles ile dikkat çekmeyen takviyeler yapıyor; Manchester United’ın transfer faaliyetleri hakkındaki söylentiler ise daha da azaldı (şimdiye kadar tek transfer Andrea Medina oldu). Buna karşılık Arsenal, bu yaz transfer döneminin başında ciddi bir mesaj verdi.

    Bu hamleler, 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğuna dönüşecek mi? Bunu söylemek için henüz çok erken, ancak işaretler kesinlikle olumlu.