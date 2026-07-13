Arsenal'in yaz devrimi: Georgia Stanway, Ona Batlle ve diğer oyuncuların transferi, büyük isimlerin ayrılmasına rağmen Gunners'ı WSL şampiyonluk hasretine son verme yoluna nasıl soktu?

Bunlar sonuncular olmayacak. Arsenal, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin çoğunun ilgisini çeken RB Leipzig’in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lisa Baum’a büyük bir transfer harcaması yapmaya hazırlanıyor; “Gunners”, bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında en önde giden takım konumunda. İspanya milli takımı oyuncusu Salma Paralluelo’nun Barcelona’daki sözleşmesi sona ererken bir sonraki durağını seçmesi sürecinde, kuzey Londra ekibi bu transferde de yarışta yer alıyor ve bu transfer, kulüp için bir başka önemli imza olacak.
Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina ve Manuela Zinsberger’in de bu yaz takımdan ayrılmasıyla birlikte, İngiliz kadın futbol tarihinin en başarılı kulübü olan Arsenal, ulusal ligde yeniden zirveye çıkmaya çalışırken büyük bir değişim yaşadı. Peki, 2019’dan bu yana ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Arsenal için bu transferler yeni sezonda ne anlama geliyor?