Arsenal'in yaz devrimi: Georgia Stanway, Ona Batlle ve diğer oyuncuların transferi, büyük isimlerin ayrılmasına rağmen Gunners'ı WSL şampiyonluk hasretine son verme yoluna nasıl soktu?

En bariz çıkarımlardan biri, takımın ortalama yaşını düşürme isteğidir. Geçen sezon WSL’de hiçbir takımın kadrosu Arsenal’inkinden daha yaşlı değildi; 2025-26 Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanan takımlar arasında ise bu kategoride sadece Juventus, Arsenal’in üzerinde yer aldı.

Kadrodaki en yaşlı dokuz oyuncudan sekizinin sözleşmesi sona erdiğinden, Slegers ve kulüp bu sayıyı azaltmak için harekete geçmek için bariz bir fırsat yakaladı. Herkes ayrılmayacaktı; Kim Little (36), Steph Catley (32), Caitlin Foord (31), Stina Blackstenius (30) ve Leah Williamson (29) sözleşmelerini yenilediler. Haberlere göre, son dakikada McCabe’i tutma isteği vardı ve Mead’in Foord’a tercih edilmesi de muhtemel bir seçenek olarak gündeme geldi.

Yine de, kadrodaki en yaşlı sekiz oyuncudan üçü veda etti; McCabe (30), Mead (31) ve Zinsberger (30)’in ayrılmasıyla, bazı genç oyuncuların takıma katılması öncesinde kadronun yaş ortalaması biraz düştü. Stanway, Batlle ve Geraldine Reuteler 27 yaşında, Selina Cerci 26 yaşına yeni girdi ve Baum ise henüz 19 yaşında. Paralluelo da takıma katılırsa, o da sadece 22 yaşında olacak.