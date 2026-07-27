Vini’nin Bernabéu’daki günlerinin sona ermiş olabileceğine dair görüşler var. Forvetin Flamengo’dan İspanya’nın başkentine gelmesinin üzerinden sekiz yıl geçti; bu süre zarfında kulüp formasıyla yaklaşık 375 maça çıktı ve dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Yine de, başlangıçta etkili olmakta zorluk çekmiş olması nedeniyle taraftarlar arasında hâlâ tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor.
Vinicius, 2025-26 sezonu boyunca kendi taraftarlarının hedefindeydi; bu sezon, Los Blancos için sonuçta bir kez daha kupa kazanamadan geçen bir sezon oldu. Taraftarların genel hayal kırıklığının yanı sıra, bu durum muhtemelen Vinicius’un verimliliğindeki düşüşün ve sezonun, çözülmemiş sözleşme sorunu arka planında geçmesinin bir sonucuydu. Madrid’de forma giydiği süre boyunca düzenli ve kötü şöhretli bir şekilde ırkçılığın kurbanı olması göz önüne alındığında, ırkı da bir faktör olabilir.
Elbette, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya karşı oynanan maçta yaşanan bu tür bir olay, o dönemde Portekiz devi Benfica’nın başında olan ve şu anda Madrid’in teknik direktörü olan Jose Mourinho’nun, tuhaf bir şekilde Vinicius’u bir sorun çıkaran kişi olarak göstermesine yol açtı.
"Bir terslik var çünkü bu her stadyumda oluyor," demişti Mourinho, Brezilyalı oyuncunun Arjantinli Gianluca Prestianni tarafından ırkçı tacize uğradığı iddia edilen olayın ardından. "Vinicius'un oynadığı stadyumlarda her zaman bir şeyler oluyor." Oyuncu, saygı duyulan bu taktikçinin emrinde çalışmaya hazırlanırken bu sözleri elbette kolay kolay unutmayacaktır.
Zaten son yıllarda Vini’nin transfer dedikodularına konu olması da ilk kez olmuyor. Suudi devi Al-Ahli, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma arzusunu hiç gizlemedi; hatta 2025'te 350 milyon avro (296 milyon sterlin/365 milyon dolar) tutarında bir dünya rekoru kıran teklifte bulunmaya hazır olduğunu gösterdi. Bu arada kanat oyuncusuna 1 milyar avroluk bir sözleşme teklif edildiği iddia ediliyor. Ancak o, Bernabeu'da kalmak istedi. Bu tutumunun değişip değişmediği ise henüz belli değil.