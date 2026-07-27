Ancak hiçbir şey kesin değil. Ne de olsa, Vinicius’un sözleşme görüşmeleri, bir çözüme gerçekten bu kadar yakın olsaydı tıkanmazdı; her ne kadar kendisi, Brezilya formasıyla başrol oynadığı ancak sonuçta başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası macerasının ardından bir ara vermiş olsa da.

Daha önce de değindiğimiz gibi, Vinicius'un hala kadroda olduğu ve her maçta ilk 11'de yer almayı beklediği bir durumda, Real Madrid'in yeni bir kanat oyuncusu için muhtemelen 120 milyon avronun üzerinde bir meblağ harcaması oldukça sansasyonel olurdu. Diomande henüz 19 yaşında olsa bile, bir oyuncuya sırf yedek kulübesinde oturması için bu kadar para harcanmaz.

Ayrıca, 7 numaralı oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerinin şu anda durma noktasında olması ve Fildişi Sahili milli oyuncuyu kadroya katmaları halinde sözleşme yenilemesinin getireceği mali yükler göz önüne alındığında, bu bir maliyet azaltma önlemi olabilir mi? Uzun vadede Los Blancos, Vinicius'tan para kazanmak için son fırsatlarından birini değerlendirip, onun yerine maaş talebi çok daha düşük olan ve potansiyeli de aynı derecede yüksek olan Leipzig'li genç oyuncuyu transfer ederek büyük bir meblağ tasarruf edecek.

Real, son yıllarda transfer piyasasında dikkat çekici bir tutum sergiledi; üç yıl önce Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı transfer ettiklerinden bu yana hiçbir oyuncuya 100 milyon avrodan fazla para harcamadılar; bunun yerine Kylian Mbappé'nin yanı sıra son olarak Ibrahima Konaté ve Bernardo Silva'nın bedelsiz transferleri gibi akıllı hamlelere odaklandılar.

Bu nedenle, özellikle de devasa bir maaş talep etmesi beklenen bir başka oyuncu olan Manchester City'den Rodri için bir transfer görüşmesi sürerken, Diomande'nin bu maliyetin bir şekilde telafi edilmeden takıma katılması şaşırtıcı olurdu.