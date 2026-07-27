Goal.com
CanlıBiletler
Real Madrid Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal'in Vinicius Jr'ı transfer etme çabası, bir transfer hayali gibi görünüyor – peki Real Madrid, 120 milyon avroluk Yan Diomande transferiyle Brezilyalı süperstarı kulüpten uzaklaştırmaya mı çalışıyor?

Analysis
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
Y. Diomande
La Liga
Premier Lig
RB Leipzig

Arsenal, tüm zamanların en sansasyonel transferlerinden biri olabilecek bir hamleyi değerlendiriyor, ancak bu transferi gerçekleştirebilmeleri için şansları pek de yüksek değil. Hafta sonu, Gunners’ın Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior’a teklifte bulunmayı düşündüğü ortaya çıkarken, Los Blancos ise RB Leipzig’in 120 milyon avro ve üzeri değer biçilen parlayan yıldızı Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyordu.

Tahmin edilebileceği üzere, Diomande’nin Madrid’de hangi pozisyonda yer alacağına dair sorular soruluyor ve bu transferin zamanlaması, Premier Lig şampiyonu kulübün, Bernabéu’da henüz yeni bir sözleşme imzalamamış olan Brezilyalı oyuncuyla ilgili bir anlaşma arayışında olması nedeniyle, Real Madrid’in Vinicius’un yerini doldurmak istediği yönünde şüpheleri kesinlikle uyandırdı.

Peki, potansiyel bir transfer gerçekten diğerini etkileyecek mi? 2026 Dünya Kupası konusunun dikkatleri dağıtmasına rağmen yaz transfer dönemi şimdiden oldukça hareketli geçiyor, ancak dünyanın en çok aranan iki kanat oyuncusunu çevreleyen bu sarsıcı hikâye, tüm olayları gölgede bırakma potansiyeline sahip.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Biri girer, biri çıkar mı?

    Madrid’in Diomande’yi transfer etmek için yarışa katıldığına dair şok edici haberlerin ortaya çıkmasından, hafta sonu Arsenal’in Vinicius’u kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiğine dair haberlerin yayınlanmasına kadar geçen süre 24 saatten azdı.

    Real, Fildişili kanat oyuncusu için Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi rakiplerinin önüne geçerek hızla lider konuma yükseldi; Paris Saint-Germain ise sonunda yarıştan çekildi. Leipzig'in 120 milyon avroluk (103 milyon sterlin/136 milyon dolar) toplam teklifi reddetmesi bekleniyordu, ancak zamanı geldiğinde bir anlaşmaya varılacağı tahmin ediliyor.

    Bu durum, Arsenal’in Vinicius’a olan ilgisini daha da ilgi çekici hale getiriyor. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen uzatma konusunda herhangi bir anlaşmaya varılamaması, Arsenal’e bir fırsat penceresi açtı. Kulüp, Madrid’in Diomande’yi transfer etmek için yakında yapacağı büyük harcamayı, Vinicius’un satışına açık bir işaret olarak algılamış olabilir.

    • Reklam
  • VIniciusGetty Images

    Fırsatı değerlendirmek

    The Athletic, Arsenal’in ilgisinin “erken bir aşamada” olduğunu belirtiyor; İspanya’da 160 milyon avro (137 milyon sterlin/182 milyon dolar) gibi gerçekçi olmayan bir transfer ücreti konuşulsa da, Premier Lig şampiyonunun Vinicius gibi bir süperstarın bu yaz indirimli bir fiyata transfer edilebileceği durumdan yararlanmak istediği açık.

    Madrid, Brezilyalı oyuncuyu bir yıl sonra bedelsiz kaybetmemekte kararlı ve sözleşme görüşmeleri yaklaşık 18 aydır sonuçsuz bir şekilde sürüyor. Bunun nedeni, kanat oyuncusunun Bernabeu'da halihazırda haftada 400.000 £ kazanmasına rağmen maaş artışı istemesi. Oyuncunun sözleşmeyi imzalamak için haftalık 470.000 £'a varan bir maaş talep ettiği belirtiliyor.

    Kağıt üzerinde bakıldığında, bu durumun Emirates'e transfer olasılığını daha da uzaklaştıracağı düşünülebilir, ancak Arsenal'in kulüp tarihinin en büyük sözleşmesini sunarak oyuncunun taleplerine boyun eğmeye hazır olduğu iddia ediliyor.

    Ancak, Vinicius ve temsilcilerinin de Arsenal’in teklifini, Los Blancos ile yeni bir sözleşme görüşmelerinde bir koz olarak kullanma ihtimali oldukça yüksek. İspanyol basındaki son haberlere göre, oyuncunun Madrid’den ayrılma niyeti olmadığı ve talepleri ile kulübün son teklifi arasındaki farkın en aza indirilmesi şartıyla, zamanı geldiğinde müzakere masasına geri döneceği belirtiliyor.

  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    Maliyet azaltma önlemi mi?

    Ancak hiçbir şey kesin değil. Ne de olsa, Vinicius’un sözleşme görüşmeleri, bir çözüme gerçekten bu kadar yakın olsaydı tıkanmazdı; her ne kadar kendisi, Brezilya formasıyla başrol oynadığı ancak sonuçta başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası macerasının ardından bir ara vermiş olsa da.

    Daha önce de değindiğimiz gibi, Vinicius'un hala kadroda olduğu ve her maçta ilk 11'de yer almayı beklediği bir durumda, Real Madrid'in yeni bir kanat oyuncusu için muhtemelen 120 milyon avronun üzerinde bir meblağ harcaması oldukça sansasyonel olurdu. Diomande henüz 19 yaşında olsa bile, bir oyuncuya sırf yedek kulübesinde oturması için bu kadar para harcanmaz.

    Ayrıca, 7 numaralı oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerinin şu anda durma noktasında olması ve Fildişi Sahili milli oyuncuyu kadroya katmaları halinde sözleşme yenilemesinin getireceği mali yükler göz önüne alındığında, bu bir maliyet azaltma önlemi olabilir mi? Uzun vadede Los Blancos, Vinicius'tan para kazanmak için son fırsatlarından birini değerlendirip, onun yerine maaş talebi çok daha düşük olan ve potansiyeli de aynı derecede yüksek olan Leipzig'li genç oyuncuyu transfer ederek büyük bir meblağ tasarruf edecek.

    Real, son yıllarda transfer piyasasında dikkat çekici bir tutum sergiledi; üç yıl önce Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı transfer ettiklerinden bu yana hiçbir oyuncuya 100 milyon avrodan fazla para harcamadılar; bunun yerine Kylian Mbappé'nin yanı sıra son olarak Ibrahima Konaté ve Bernardo Silva'nın bedelsiz transferleri gibi akıllı hamlelere odaklandılar.

    Bu nedenle, özellikle de devasa bir maaş talep etmesi beklenen bir başka oyuncu olan Manchester City'den Rodri için bir transfer görüşmesi sürerken, Diomande'nin bu maliyetin bir şekilde telafi edilmeden takıma katılması şaşırtıcı olurdu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Değişiklik zamanı mı?

    Vini’nin Bernabéu’daki günlerinin sona ermiş olabileceğine dair görüşler var. Forvetin Flamengo’dan İspanya’nın başkentine gelmesinin üzerinden sekiz yıl geçti; bu süre zarfında kulüp formasıyla yaklaşık 375 maça çıktı ve dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Yine de, başlangıçta etkili olmakta zorluk çekmiş olması nedeniyle taraftarlar arasında hâlâ tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor.

    Vinicius, 2025-26 sezonu boyunca kendi taraftarlarının hedefindeydi; bu sezon, Los Blancos için sonuçta bir kez daha kupa kazanamadan geçen bir sezon oldu. Taraftarların genel hayal kırıklığının yanı sıra, bu durum muhtemelen Vinicius’un verimliliğindeki düşüşün ve sezonun, çözülmemiş sözleşme sorunu arka planında geçmesinin bir sonucuydu. Madrid’de forma giydiği süre boyunca düzenli ve kötü şöhretli bir şekilde ırkçılığın kurbanı olması göz önüne alındığında, ırkı da bir faktör olabilir.

    Elbette, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya karşı oynanan maçta yaşanan bu tür bir olay, o dönemde Portekiz devi Benfica’nın başında olan ve şu anda Madrid’in teknik direktörü olan Jose Mourinho’nun, tuhaf bir şekilde Vinicius’u bir sorun çıkaran kişi olarak göstermesine yol açtı.

    "Bir terslik var çünkü bu her stadyumda oluyor," demişti Mourinho, Brezilyalı oyuncunun Arjantinli Gianluca Prestianni tarafından ırkçı tacize uğradığı iddia edilen olayın ardından. "Vinicius'un oynadığı stadyumlarda her zaman bir şeyler oluyor." Oyuncu, saygı duyulan bu taktikçinin emrinde çalışmaya hazırlanırken bu sözleri elbette kolay kolay unutmayacaktır.

    Zaten son yıllarda Vini’nin transfer dedikodularına konu olması da ilk kez olmuyor. Suudi devi Al-Ahli, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma arzusunu hiç gizlemedi; hatta 2025'te 350 milyon avro (296 milyon sterlin/365 milyon dolar) tutarında bir dünya rekoru kıran teklifte bulunmaya hazır olduğunu gösterdi. Bu arada kanat oyuncusuna 1 milyar avroluk bir sözleşme teklif edildiği iddia ediliyor. Ancak o, Bernabeu'da kalmak istedi. Bu tutumunun değişip değişmediği ise henüz belli değil.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    'Yeterince sağlam değil'

    Arsenal'in "erken ilgisi" daha somut bir hal alırsa, Vinicius'un Premier Lig'e uygunluğu konusunda sorular gündeme gelebilir. Teknik yeteneğinden şüphe duyulmasa da, oyun stilinin fiziksel açıdan daha güçlü rakiplere karşı çok daha az etkili olacağına dair bir algı var.

    Brezilyalı futbol uzmanı Jon Cotterill, geçtiğimiz günlerde talkSPORT'a yaptığı açıklamada, "Bana göre [formu] her zaman tutarsız olmuştur ve bu benim için bir sorun teşkil etmiştir," dedi. "Ayrıca, belki de Premier Lig için yeterince sağlam olmayabileceğini düşünüyorum ve ben, Atletico Madrid'de oynayan ve Premier Lig tecrübesi de olan Arjantinli Julian Alvarez gibi birini tercih ederim.

    "Bu tür bir fiyat etiketine sahip kulüp sayısı sınırlı, ama yine de benim için mesele sadece fiyat değil. Ne yapacak? Takıma nasıl uyum sağlayacak? Mevcut kadroya uyum sağlayabilir mi, takımın oyun stiline de uyum sağlayabilir mi? Teknik açıdan bakıldığında, sahip olduğu beceriler konusunda hiçbir şüphe yok. Kesinlikle muhteşem bir oyuncu, ama yine de tutarsız olduğunu düşünüyorum."

    Nedense, bazı oyuncular bireysel kaliteleri ne olursa olsun İngiltere’nin en üst liginde başarılı olacağından emin olamıyor ve Vinicius da onlardan biri. Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki performanslarının bu teoriyi bir ölçüde çürüttüğünü hissedecektir; Brezilyalı oyuncu, Premier Lig’in en iyilerine karşı sadece 26 maçta inanılmaz bir şekilde 21 gol katkısı sağladı; buna geçen sezonun son 16 turunda Man City’ye karşı attığı iki gol de dahil.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid'de durum değişmedi

    Ancak nihayetinde tüm bunlar önemsiz kalabilir. Çünkü en olası sonucun, Vinicius’un Real Madrid ile devasa bir yeni sözleşme imzalaması ve Arsenal’i ve diğer talipleri hayal kırıklığına uğratması olduğu hissinden kurtulmak imkânsız.

    Forvet hakkında daha önce yaptığı sert açıklamalara rağmen, The Telegraph'ın haberine göre Mourinho, Vini Jr'ın bu yaz ayrılmasına izin vermek istemiyor; zira onu, dokunulmaz anahtar yıldızlar grubu arasında görüyor. Sözleşme görüşmelerinin bu hafta yeniden başlaması bekleniyor ve Arsenal'in ilgisi, ayrılığa yol açmaktan ziyade müzakereleri hızlandırmaya yarayabilir. Nitekim, şu ana kadar onun ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret yok.

    Haziran ayında konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün tutumunu son derece net bir şekilde ortaya koydu: “Vini, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Madridli olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Son iki Avrupa Kupası zaferinde belirleyici bir rol oynadı ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Hala zaman var, ancak şunu söyleyeyim: Vinicius Madrid’de kalmak istiyor ve ben de kalmasını istiyorum.”

    Diomande'ye gelince, genç Fildişili oyuncuyu Vinicius'un yanında sahada görebiliriz; onun transferinin Vini Jr'ın durumuna hiçbir etkisi olmayacağı iddia ediliyor ve 19 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda sol kanatta yıldızlaşmadan önce geçen sezon Leipzig formasıyla sağ kanatta daha fazla maça çıkmıştı. Aslında o kanatta çok daha etkiliydi; sağ kanatta oynadığı 22 maçta 18 gol katkısı sağladı.

    Madrid ve Mourinho, Avrupa’nın en korkutucu hücum hatlarından birini kurarken, Arsenal de başka bir yere yönelmek zorunda kalabilir.