Arsenal'in Viktor Gyökéres sorunu: Gunners, yaz transfer döneminde 64 milyon sterline kadroya kattıkları oyuncuyu şimdiden daha iyi bir oyuncuyla değiştirmek zorunda mı?

Gyokeres'in bu kısa süreli form artışı, hem Arsenal açısından hem de kendisi için daha iyi bir zamanda gelemezdi. Arteta'nın takımının dramatik bir form düşüşünden kurtulup hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışına yeniden dahil olmasında önemli bir rol oynadı. Sonuç olarak, Salı günü Atletico karşısında ilk 11'de yer alacağı kesin; ancak genel kanı, Kai Havertz'in forma giyebilecek durumda olması halinde Gyokeres'in yedek kulübesinde kalacağı yönünde.
Nitekim, Arteta'nın geçen ay Etihad'da Premier Lig şampiyonluğu için rakip olan Manchester City ile oynanan kritik maçta forvette Alman oyuncuyu tercih etmesi son derece önemliydi, çünkü Havertz'in pres ve bağlantı oyununda Gyokeres'ten daha fazlasını sunduğu düşünülüyor.
Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Havertz'in formunu koruyacağına güvenilemez, tıpkı Emirates'ten ayrılmak üzere olan forvet arkadaşı Gabriel Jesus gibi.
Sonuç olarak, Arsenal'in bu yaz bir forvet transferi yapacağı neredeyse kesin ve tek gerçek şüphe, Gyokeres'in yerine ilk tercih olarak Bournemouth'un genç oyuncusu Eli Junior Kroupi veya Endrick gibi gelecek vaat eden bir genç oyuncuyu mu getirecekleri, yoksa onu hemen değiştirmek için Alvarez veya Victor Osimhen gibi kendini kanıtlamış bir golcü mü transfer edecekleri.
Sonuç olarak, sezonun son birkaç maçı Gyokeres için de Arsenal için olduğu kadar önemli görünüyor.
"O, takımın zayıf rakiplerini yenmesini sağlamak için kadroya alındı ve bunu başardı," dedi Merson. "Forvetinizden 20 gol bekliyorsunuz ve o bunu başardı. Eğer ligi kazanırlarsa, o harika bir transfer olmuştur. Kazanamazlarsa, belki de olmamıştır.
"Ama [Fulham karşısında] gerçekten iyiydi ve onu bu yüzden transfer ettiler. Bu performanslar her hafta görülmedi, ancak önümüzdeki dört hafta boyunca devam ederse, [Arsenal] parasını geri kazanmış olacak."
Merson, her zamanki gibi durumu biraz fazla basitleştiriyor olabilir, ancak Gyokeres'in, tüm elit forvetler gibi, sadece bu sezon attığı gol sayısıyla değil, aynı zamanda gerçekten önemli maçlarda kaç gol attığıyla da değerlendirileceği yadsınamaz. Bu anlamda, ay sonuna kadar Arsenal'in Gyokeres sorununa kesin bir cevap bulmuş olabiliriz.