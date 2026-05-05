Arsenal'in Viktor Gyökéres sorunu: Gunners, yaz transfer döneminde 64 milyon sterline kadroya kattıkları oyuncuyu şimdiden daha iyi bir oyuncuyla değiştirmek zorunda mı?

Böylece İsveçli milli oyuncu, bu yüzyılda Kuzey Londra'daki ilk sezonunda tüm turnuvalarda 20'den fazla gol atan ikinci Arsenal oyuncusu oldu. Arsenal'in Premier Lig'de hâlâ oynayacağı üç maç ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde iki maç daha olduğu düşünülürse, Gyokeres, Alexis Sanchez'in 2014-15 sezonundaki gol sayısını (25) geçebilir.

Yine de, son haberlere inanacak olursak, Mikel Arteta, yeni ortamına geç uyum sağlamış gibi görünen bir santrfor yerine, Salı günü Emirates'te Atletico ile oynanacak rövanş maçında Arsenal'in forvetinde Julian Alvarez'i tercih edecek gibi görünüyor.

Peki, Arsenal'in şimdiden Gyokeres'in yerine geçebilecek oyuncuları araştırması mantıklı mı? Yoksa Gyokeres, Arteta'nın forvet sorununa çözüm olduğunu kanıtlamak için artık tam olarak hazır mı?