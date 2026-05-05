Mark Doyle

Çeviri:

Arsenal'in Viktor Gyökéres sorunu: Gunners, yaz transfer döneminde 64 milyon sterline kadroya kattıkları oyuncuyu şimdiden daha iyi bir oyuncuyla değiştirmek zorunda mı?

Geçen hafta, Viktor Gyokeres'in Arsenal'deki kariyerinin şüphesiz en iyi haftasıydı. Çarşamba günü, yaz transfer döneminde 64 milyon sterlin (86 milyon dolar) karşılığında transfer edilen oyuncu, Metropolitano'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal'in Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada penaltıyı güvenle gole çevirdi. Üç gün sonra Gyokeres, Fulham'ı 3-0 yendikleri maçta iki gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu. Bu galibiyetle Arsenal, Premier Lig'in zirvesindeki avantajını altı puana çıkardı.

Böylece İsveçli milli oyuncu, bu yüzyılda Kuzey Londra'daki ilk sezonunda tüm turnuvalarda 20'den fazla gol atan ikinci Arsenal oyuncusu oldu. Arsenal'in Premier Lig'de hâlâ oynayacağı üç maç ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde iki maç daha olduğu düşünülürse, Gyokeres, Alexis Sanchez'in 2014-15 sezonundaki gol sayısını (25) geçebilir.

Yine de, son haberlere inanacak olursak, Mikel Arteta, yeni ortamına geç uyum sağlamış gibi görünen bir santrfor yerine, Salı günü Emirates'te Atletico ile oynanacak rövanş maçında Arsenal'in forvetinde Julian Alvarez'i tercih edecek gibi görünüyor.

Peki, Arsenal'in şimdiden Gyokeres'in yerine geçebilecek oyuncuları araştırması mantıklı mı? Yoksa Gyokeres, Arteta'nın forvet sorununa çözüm olduğunu kanıtlamak için artık tam olarak hazır mı?

    Beklenilenin altında bir başlangıç

    Gyokeres, geçen Temmuz ayında Sporting CP'den transfer edildiğinde, Arteta'nın uzun süredir ikinci sırada kaldığı Premier League'de takımın uzun zamandır eksikliğini duyduğu golcü olarak gösteriliyordu.

    Lizbon'da geçirdiği iki sezon boyunca Gyokeres, Avrupa'nın en iyi 10 liginde oynayan diğer tüm oyunculardan daha fazla lig golü attı; tam olarak 68 gol ve bunu sadece 66 maçta başardı. Kimse onun İngiltere'nin en üst liginde bu inanılmaz gol ortalamasını sürdürmesini beklemiyordu, ancak sezonun ilk yarısında gösterdiği zorluklar birçok gözlemciyi şaşırttı.

    Arteta, Gyokeres'in başlangıçtaki zorluklarını, Sporting'den transferinin uzaması nedeniyle kısalan sezon öncesi hazırlık dönemine bağladı, ancak bunun arkasında sadece maç ritmi eksikliğinden daha fazlası var gibi görünüyordu. Gyokeres, çok fazla durumda şaşırtıcı derecede yavaş ve hantal görünüyordu; ayrıca topu tutma becerisi zayıftı, yani diğer oyuncuları oyuna dahil etmekte zorlanıyordu.

    "O seçkin biri mi?"

    Elbette forvetler sadece maçtaki top dokunuşlarının sayısına göre değerlendirilmemelidir – Erling Haaland'a bakın – ancak sorun, Gyokeres'in oyuna yeterince dahil olmamasını ceza sahasındaki belirleyici katkılarıyla telafi edememesiydi.

    27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki ilk 21 maçında sadece beş gol attı ve bu gollerin ikisi penaltıdan geldi. Bu nedenle, Jamie Carragher gibi isimlerin İsveçli oyuncunun gerçek bir "elit" forvet olup olmadığını sorgulaması hiç de şaşırtıcı değildi.

    Eski Liverpool savunmacısı Sky Sports'ta "En önemli maçlarda biraz yetersiz kaldı" dedi ve Gyokeres'in Premier Lig'de şu anki ilk dokuz takımdan birine karşı sadece bir gol atmış olması (Nisan ayında Bournemouth'a yenildikleri maçta), bu görüşün hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.

    Ancak Carragher, Gyokeres'in çok sayıda fırsatı kaçırdığı değil, daha çok fazla fırsat bulamadığı konusunu vurgulamak istedi: "İnsanlar sürekli 'Arsenal'in sorunu bitiricilik' diyor ama sorun bu değil, sorun fırsat yaratmak. Yeterince fırsat yaratamıyorlar."

    "Neden onun güçlü yanlarını kullanmıyoruz?"

    Sezon ilerledikçe Arsenal'in açık oyundan gol fırsatları yaratamama sorunu giderek daha sık gündeme gelmeye başladı. Eski Blackburn Rovers ve Chelsea forveti Chris Sutton, Gyokeres'e en iyi performansını sergilemesini sağlayacak pasları vermemekle kendilerine hiç de iyilik yapmadıklarını savundu.

    Premier League şampiyonu, BBC Radio 5 Live'a verdiği demeçte, "O iri ve fiziksel olarak güçlü bir forvet, ancak takım topu kanatlarda aldığında ortayı yapmayı ihmal ediyor" dedi. "Bunu pek anlamıyorum, çünkü neden onun gibi bir santrfor varken onun güçlü yanlarını kullanmaya çalışmıyorlar?

    "O en zeki oyuncu değil, ama çalışkan ve kanatlarda koşan bir oyuncu. Ona şans vermeliler çünkü bu, gol yağmuru yaşayan bir Arsenal takımı değil.

    "İnsanlar onu sorguluyor çünkü o, fark yaratması beklenen Arsenal oyuncusu ve bu sezon iyi bir performans sergiledi. Ancak gol atmak istiyorsanız, fırsatlar yaratmalısınız.

    "O iyi bir golcü, bu yüzden iyi bir orta alanında top varken, takım arkadaşlarının risk alıp topu içeri atmaya hazır olmaması ona yardımcı olmuyor. Oyun prensiplerini anlıyorum, ama ortalardan gol atabilirsiniz - bu izin verilen bir şey!"

    "Bana Haaland'ı hatırlattı"

    Paul Merson'a göre, Arsenal'in Gyokeres'e pas verme konusundaki isteksizliği, takım arkadaşlarının onun bu pasla olumlu bir şey yapabileceğine olan güven eksikliğinin bir yansımasıydı.

    Gunners efsanesi Şubat ayında Stick to Football podcast'ine "Ona güvenmiyorlar, ona hiç pas vermiyorlar" demişti. Ancak Merson, Cumartesi günü Fulham'a karşı kazanılan maçta Gyokeres'in her yönüyle gösterdiği mükemmellikten büyük ölçüde etkilenerek fikrini değiştirdi.

    58 yaşındaki efsane, "Bana Haaland'ı hatırlattı," diye heyecanla konuştu. "Ona çok eleştiri yöneltmiştim ama bu, onun oynadığı en iyi maçtı."

    Bu, Gyokeres'in Arsenal formasıyla bugüne kadarki en eksiksiz performansıydı; aslında, kuzey Londra'ya geldiğinden beri ilk kez aynı maçta üç golün parçası oldu. Bu iki golle, 14 golle Premier League Altın Ayakkabı yarışında dördüncü sıraya yerleşti; önünde sadece Haaland, Brentford'dan Igor Thiago ve Manchester City'nin kanat oyuncusu Antoine Semenyo var.

    'Büyük destek'

    Cumartesi günü Gyokeres'in erken attığı ilk gol, Bukayo Saka'nın muhteşem kanat oyununun ardından bir dokunuşla gelen bir gol olabilir, ancak bu tam da onun atması için transfer edildiği türden bir goldü; ikinci golü ise son derece etkileyici bir kafa vuruşuydu, zira Leandro Trossard'ın havadan attığı orta sadece hızdan yoksun değildi, aynı zamanda onun biraz gerisinde kalmıştı.

    Elbette, Gyokeres'in asistleri Arteta'yı her şeyden daha çok memnun etmiş olmalı. Eski Coventry City oyuncusu, Eberechi Eze'nin üstten attığı topu yakalamak için arkaya doğru harika bir koşu yaptı ve ardından zekice Saka'yı ters pasla gol pozisyonuna soktu.

    "Harika bir performans sergiledi," dedi İspanyol teknik adam. "Madrid'de, özellikle ilk yarıda gerçekten çok iyiydi ve bugün de oynadığı tüm dakikalarda, gollere yaptığı katkı... Her hücumda yer aldı ve iki harika gol attı. Pozisyon ve zamanlama açısından da bu, üzerinde çalıştığımız bir şeydi.

    "Bu, ona büyük bir enerji ve takıma da güven verecektir."

    Karar ayı

    Gyokeres'in bu kısa süreli form artışı, hem Arsenal açısından hem de kendisi için daha iyi bir zamanda gelemezdi. Arteta'nın takımının dramatik bir form düşüşünden kurtulup hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışına yeniden dahil olmasında önemli bir rol oynadı. Sonuç olarak, Salı günü Atletico karşısında ilk 11'de yer alacağı kesin; ancak genel kanı, Kai Havertz'in forma giyebilecek durumda olması halinde Gyokeres'in yedek kulübesinde kalacağı yönünde.

    Nitekim, Arteta'nın geçen ay Etihad'da Premier Lig şampiyonluğu için rakip olan Manchester City ile oynanan kritik maçta forvette Alman oyuncuyu tercih etmesi son derece önemliydi, çünkü Havertz'in pres ve bağlantı oyununda Gyokeres'ten daha fazlasını sunduğu düşünülüyor.

    Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Havertz'in formunu koruyacağına güvenilemez, tıpkı Emirates'ten ayrılmak üzere olan forvet arkadaşı Gabriel Jesus gibi.

    Sonuç olarak, Arsenal'in bu yaz bir forvet transferi yapacağı neredeyse kesin ve tek gerçek şüphe, Gyokeres'in yerine ilk tercih olarak Bournemouth'un genç oyuncusu Eli Junior Kroupi veya Endrick gibi gelecek vaat eden bir genç oyuncuyu mu getirecekleri, yoksa onu hemen değiştirmek için Alvarez veya Victor Osimhen gibi kendini kanıtlamış bir golcü mü transfer edecekleri.

    Sonuç olarak, sezonun son birkaç maçı Gyokeres için de Arsenal için olduğu kadar önemli görünüyor.

    "O, takımın zayıf rakiplerini yenmesini sağlamak için kadroya alındı ve bunu başardı," dedi Merson. "Forvetinizden 20 gol bekliyorsunuz ve o bunu başardı. Eğer ligi kazanırlarsa, o harika bir transfer olmuştur. Kazanamazlarsa, belki de olmamıştır.

    "Ama [Fulham karşısında] gerçekten iyiydi ve onu bu yüzden transfer ettiler. Bu performanslar her hafta görülmedi, ancak önümüzdeki dört hafta boyunca devam ederse, [Arsenal] parasını geri kazanmış olacak."

    Merson, her zamanki gibi durumu biraz fazla basitleştiriyor olabilir, ancak Gyokeres'in, tüm elit forvetler gibi, sadece bu sezon attığı gol sayısıyla değil, aynı zamanda gerçekten önemli maçlarda kaç gol attığıyla da değerlendirileceği yadsınamaz. Bu anlamda, ay sonuna kadar Arsenal'in Gyokeres sorununa kesin bir cevap bulmuş olabiliriz.

