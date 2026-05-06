Arteta’nın Myles Lewis-Skelly’ye duyduğu güvenin karşılığını alması da çok güzeldi; genç oyuncu, Arsenal formasıyla orta sahada çıktığı henüz ikinci maçında şaşırtıcı derecede soğukkanlı bir performans sergiledi. Peki, eleştirilerin hedefinde olan Viktor Gyokeres’in, eski usul bir santrfor oyunuyla kazandığı tüm övgüyü kim kıskanabilir ki? İsveçli oyuncu, Atleti'nin ev sahibi takıma biraz baskı uyguladığı bir anda, kendine özgü isabetsiz bir vuruşla Arsenal'in finale yükselmesini tehlikeye atmış olabilir, ancak tüm akşam boyunca forvet hattını harika bir şekilde yönetti.

Ancak sonuçta, Arsenal'in yarı finaldeki başarısı neredeyse tamamen savunmasına bağlıydı. Savunma, ikinci maçta Atleti'yi tek bir net gol fırsatıyla sınırladı; o da Giuliano Simeone'nin William Saliba'nın nadir bir hatasından yararlanamamasıydı.

Elbette, bu tür bir dikkatsizlik Budapeşte'deki finalde cezasız kalmayacaktır. Arsenal, dünya futbolunun en zorlu turnuvası olarak kabul edilen bu turnuvanın eleme aşamasında alışılmadık derecede kolay rakiplerle karşılaşmanın avantajını kullanarak, finalde Paris Saint-Germain veya Bayern Münih ile karşılaşacak. Ancak bu, şu anda Arsenal'in en son endişesi olacaktır.

GOAL, Emirates'te heyecan verici olmasa da duygusal bir gecenin ardından tüm büyük kazananları ve kaybedenleri gözden geçiriyor...