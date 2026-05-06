Arsenal Atletico Madrid
Mark Doyle

Arsenal'in üstün savunması takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı; şimdi Budapeşte'de asıl sınav bekliyor: Gunners işi bitirirken, Antoine Griezmann ve Atlético Madrid neredeyse hiç direnemeden turnuvadan elendi; kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
Arsenal - Atletico Madrid

Arsenal, Salı günü Emirates Stadyumu'nda Atlético Madrid'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Maç pek de güzel geçmedi – Arsenal'in oynadığı maçlar nadiren güzel geçer. Mikel Arteta'nın oyuncuları çirkin galibiyetlerde uzmanlaşmış durumda. Ancak, sıkıcı geçen eşleşmeyi 2-1'lik skorla Gunners'ın lehine çeviren golü Bukayo Saka'nın atması, şüphesiz ki çok güzel bir an oldu.

Arteta’nın Myles Lewis-Skelly’ye duyduğu güvenin karşılığını alması da çok güzeldi; genç oyuncu, Arsenal formasıyla orta sahada çıktığı henüz ikinci maçında şaşırtıcı derecede soğukkanlı bir performans sergiledi. Peki, eleştirilerin hedefinde olan Viktor Gyokeres’in, eski usul bir santrfor oyunuyla kazandığı tüm övgüyü kim kıskanabilir ki? İsveçli oyuncu, Atleti'nin ev sahibi takıma biraz baskı uyguladığı bir anda, kendine özgü isabetsiz bir vuruşla Arsenal'in finale yükselmesini tehlikeye atmış olabilir, ancak tüm akşam boyunca forvet hattını harika bir şekilde yönetti.

Ancak sonuçta, Arsenal'in yarı finaldeki başarısı neredeyse tamamen savunmasına bağlıydı. Savunma, ikinci maçta Atleti'yi tek bir net gol fırsatıyla sınırladı; o da Giuliano Simeone'nin William Saliba'nın nadir bir hatasından yararlanamamasıydı.

Elbette, bu tür bir dikkatsizlik Budapeşte'deki finalde cezasız kalmayacaktır. Arsenal, dünya futbolunun en zorlu turnuvası olarak kabul edilen bu turnuvanın eleme aşamasında alışılmadık derecede kolay rakiplerle karşılaşmanın avantajını kullanarak, finalde Paris Saint-Germain veya Bayern Münih ile karşılaşacak. Ancak bu, şu anda Arsenal'in en son endişesi olacaktır.

GOAL, Emirates'te heyecan verici olmasa da duygusal bir gecenin ardından tüm büyük kazananları ve kaybedenleri gözden geçiriyor...

    MAĞLUP: Diego Simeone

    Diego Simeone, İngiltere’deki en çok konuşulan teknik direktörlük pozisyonlarıyla defalarca anıldı; ancak artık hangi Premier Lig kulübünün bu Arjantinli teknik adamı gerçekten işe almayı düşüneceğini anlamanın zor olduğu bir noktaya geldik. Belki Chelsea? Sürekli kaos içinde olan bir kulübe çok ihtiyaç duyulan düzeni getirmek için. Ancak Manchester United, Manchester City ya da Liverpool’un Simeone’yi gündemine alması kesinlikle söz konusu değil.

    O, dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü ve son iki yaz transfer döneminde ciddi bir destek gördü; ancak Atleti, Arsenal'e karşı sergilediği iki berbat performansın ardından, beş sezon üst üste kupa kazanamadan sezonu bitirmeye hazırlanıyor.

    Simeone'nin Atletico'da başardıklarının büyüklüğünü kimse sorgulayamaz. Tamamen dağınık bir kulübü devraldı ve onu iki kez İspanya şampiyonu haline getirirken, aynı zamanda 2014 ile 2016 yılları arasında iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. O dönemde yaptıkları gerçekten tarihi bir başarıydı.

    Ancak Simeone şu anda kararsız bir teknik direktör gibi görünüyor. Son birkaç yıldır takımının hücum oyununa yeni bir boyut katmaya çalıştı, ancak somut bir başarı elde edemedi ve bu da savunma açısından "Midas dokunuşunu" kaybetmesine neden oldu. Bu durum, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece Qarabag'ın Atletico'dan daha fazla gol yediği gerçeğiyle de altını çiziliyor.

    Ne kadar üzücü olsa da, yolların ayrılması hem Simeone hem de Atletico için en iyisi olabilir. Sadece onun, akıcı futbol geleneği olan bir takım tarafından işe alınmasını beklemeyin - çünkü bu, onun içinde var gibi görünmüyor.

    KAZANAN: Mikel Arteta

    Mikel Arteta, bir nevi modern zamanların Simeone'si. Saha kenarında durmaksızın bağırıp çağırıyor ve kimseyle oynamak ya da izlemek istemeyeceği, ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip alaycı bir takım yaratmış durumda.

    Bu anlamda, 2025-26 sezonundaki Arsenal, 2013-14 sezonundaki Atletico'dan pek de farklı değil; en azından temel taktiksel açıdan. Simeone, Arteta kadar güçlü bir finansal desteğe sahip değildi, bu yüzden takımı, Koke'nin bir zamanlar ifade ettiği gibi, kontrataklara ve topu olmayan durumlarda sahayı domine etmeye çok daha fazla güveniyordu.

    Ancak bu iki teknik direktörü birleştiren şey, başkalarının görüşlerini tamamen göz ardı etmeleridir. Arteta, takımının bu sezon maruz kaldığı eleştirileri umursamadığını zaten birkaç kez belirtmiştir - ve neden umursasın ki? Onun kafasında, amaç araçları haklı çıkarır ve şu anda Arsenal, Premier Lig'in zirvesinde ve 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline geri dönmüştür. Salı günü Emirates'te bulunma şansına sahip olan taraftarların, oraya nasıl geldiklerini umursayacaklarını gerçekten düşünüyor musunuz?

    Taraftarlar Arteta'nın sürecine güveniyor ve bunun karşılığını dört hafta içinde bir değil iki büyük kupa kazanarak en olağanüstü şekilde alabilirler.

    MAĞLUP: Antoine Griezmann

    Antuan Griezmann için Budapeşte’de masalsı bir veda olmayacak. Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi kupasını hiç kazanamadan Atlético Madrid’den ve hatta Avrupa futbolundan ayrılacak.

    Adil olmak gerekirse, bunu başarmak için en iyi şansı on yıl önce, 2016'da Milano'da oynanan finalde Rojiblancos'un şehirdeki rakibi Real Madrid'e penaltılarda yenildiği zamandı, ancak Griezmann, Atleti'nin Arsenal'e elenmesinin ardından, özellikle de ilk maçta, pek çok pişmanlık duyacaktır.

    Metropolitano'da birkaç kez gol atmaya çok yaklaştı, en dikkat çekici olanı ise dengesiz bir pozisyonda attığı ustaca şutun üst direğe çarpmasıydı. Modern dönemin en iyi futbolcularından biri için ne yazık ki, Emirates'te pek varlık gösteremedi.

    Müthiş tekniği ve olağanüstü oyun zekasıyla Griezmann, Atleti'nin ilk yarıdaki en umut verici ataklarının merkezinde yer aldı, ancak takımı Griezmann'ın adını duyurmasını sağlayan yaratıcılık ve keskinliğe çaresizce ihtiyaç duyarken, 66. dakikada oyundan alındı.

    Bu, yeteneğinin hak ettiği Avrupa Kupası veya lig şampiyonluğunu hiçbir zaman kazanamayan, elit düzeydeki bir kulüp kariyerinin üzücü bir sonu oldu.


    KAZANAN: Bukayo Saka

    Saka'nın henüz tam olarak forma girmediği açık. Geçen hafta Madrid'de oynanan ilk maçta sakatlığından sonra ikinci yarıda oyuna girerek sahalara dönmüş, Cumartesi günü Fulham'ı yendikleri Premier Lig maçında ise sadece 45 dakika forma giymişti. Ancak Saka, Cottagers karşısında sergilediği muhteşem ilk yarı performansı ile Arteta'nın Atleti maçında neden onu ilk 11'de oynatacağını açıkça gösterdi.

    Yüzde 100 formda olmasa bile, Arsenal'in hücumunda çok büyük bir fark yaratıyor. O, rakiplerini dehşete düşüren, son derece korkusuz bir forvet olan takımın "Starboy"u.

    Saka ayrıca Emirates'te oynamayı çok seviyor, özellikle de büyük Avrupa maçlarında. Bu maça, önceki 13 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında 13 golün doğrudan parçası olarak girmişti. Dolayısıyla, Saka ceza sahasındaki bir topu yakalayıp Arsenal'i finale taşıdığında kimse en ufak bir şaşkınlık bile yaşamadı.

    Arteta'nın Amazon Prime'a söylediği gibi, "Bu golü atacak kişinin çok özel biri olması gerekiyordu ve o, benim, oyuncularımın ve bu kulüple bağlantılı herkesin gözünde kesinlikle çok özel biri. O golü atacak biri olacaktıysa, muhtemelen o olmalıydı."

    MAĞLUP: Atlético'nun hücumu

    Atletico bu yaz bazı önemli kararlar almak zorunda ve bunlardan ilki elbette teknik direktörle ilgili. Ancak aynı zamanda forvette Julian Alvarez’in yerini kimin alacağını da belirlemeleri gerekiyor; zira yıldız forvetlerini kadroda tutma konusunda sahip oldukları az da olsa şans artık tamamen yok oldu.

    Arjantinli milli oyuncu, gerçek anlamda dünya klasında bir 9 numara ve şu anda piyasada bu türden çok fazla oyuncu bulunmuyor. Bu yüzden Barcelona, Paris Saint-Germain ve birkaç üst düzey İngiliz takımı bu yaz Alvarez'i kadrolarına katmak için can atıyor. Alvarez'in de Atleti'den ayrılmak istediği açık ve Emirates'te aldığı hizmetin şok edici derecede yetersiz olduğu düşünülürse, onu suçlamak pek de mümkün değil.

    Belki de ilk maçta sakatlık yaşamamış ve forma giymesi şüpheli hale gelmemiş olsaydı işler farklı olurdu, ancak tam performansla oynasa bile Emirates'te belirleyici bir katkı yapabilmesi pek olası değildi.

    Dünya Kupası şampiyonu, Arsenal ceza sahasında sadece bir kez topa dokundu ve toplamda sadece 29 kez topa dokundu - bu rakam, berbat bir performans sergileyen Ademola Lookman ve verimsiz Giuliano Simeone'den bile fazlaydı.

    Bazı Atleti taraftarları, Alvarez'in bu sezonki tavrından pek etkilenmemiş olsa da, acı gerçek şu ki, o bu acı verici derecede ortalama bir Atletico takımı için fazla iyi ve böylesine sönük bir hücum performansının parçası olmak zorunda kalmasının ardından ayrılma isteği daha da artmış olmalı.

    KAZANAN: Savunma ağırlıklı futbol

    Eski İngiltere forveti Alan Shearer, bunun "Arsenal'in klasik bir performansı olmadığını" söyledi - ama öyleydi. Bu, tam da onların özünü yansıtıyor: Aşılması inanılmaz derecede zor, azimli, kararlı ve iyi organize olmuş bir takım.

    İstatistikler yalan söylemez: Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın hiçbirini kaybetmedi ve bunun başlıca nedeni, bu maçların dokuzunda kalesini gole kapatmış olması. Dolayısıyla, dünyanın dört bir yanındaki tarafsız taraftarlar PSG ve Bayern Münih'in topyekûn hücum futboluna haklı olarak hayranlık duyarken, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi, savunma öncelikli futbolun büyük bir zaferi olarak değerlendirilebilir.

    Bunun iyi bir şey olup olmadığına karar vermek, "Güzel Oyun"a dair kişisel algınıza bağlıdır - ancak şunu söyleyebiliriz ki, final kesinlikle büyüleyici bir stil çatışmasına sahne olacak.

